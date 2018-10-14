Почто сожгли церкву?

Полиция возбудила уголовное дело из-за поджога храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресной школы на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичной полиции. Пожар произошел ночью на площади 50 кв. м, в 04:52 он был потушен, никто не пострадал.

Ранее пресс-служба Восточного викариатства сообщила, что в ночь на 13 октября злоумышленник проник на территорию храма в Ухтомке, совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и расположенной рядом воскресной школы.

Временный деревянный храм и воскресная школа возведены на участке, выделенном правительством Москвы для строительства каменного храма в рамках программы "200 храмов".

Это не первое ЧП с храмом в Ухтомке. Так, в январе 2014 года неизвестные повредили забор, опрокинули вагончик охраны и вырвали сваи фундамента. В ноябре 2014 года злоумышленник принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его.

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Нехорошо, конечно, поджигать. Но сколько сейчас в Москве конфликтом между церковниками и местными жителями по поводу возникновения повсюду этих "200 храмов"?

Но ни власть, ни церковь на выступления общественности не реагирует. От слова "никак". Вот и поджигают. Другого выхода не видят, наверно.

Так может быть, согласовывать строительство храмов с жителями? И не так, как сейчас, на основе "липовых" слушаний, а реально, с опросами и фиксированным мнением каждого.

Но что-то не шибко нас пока спрашивают...

Хотя куда проще спросить: нужны ли Москве еще 200 новых храмов?

А.Б.