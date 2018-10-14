Можно ли представить, что наша элита, в том числе и Путин, стоят в очереди в магазине?

Наши власти с помощью реформ добились единственного результата, в экономике, культуре, морали, страна отброшена в глухую пропасть, появилось полное безверие всему и всем. Мало осталось граждан, полагающих, что частная собственность будет способствовать выходу страны из кризиса. Почти ни осталось тех, кто убежден, что добросовестный труд в нынешних условиях может быть залогом успеха.

Непродуманными реформами похоронили многое. Раньше жили не слишком богато, но боролись за лучшую жизнь вместе, человек не мог потеряться, все время был на виду. Была бесплатная медицина, образование, жилье, заботились о детях и стариках.

Хотели демократических свобод, а вместо этого получили волчьи законы, человек оказался никому не нужен, все социальные льготы прошлого государства выбросили на помойку. Совершен обман национального масштаба, рядом с временщиками бизнесменами появился временщик народ, живущий только сегодняшним днем, завтрашнего дня люди не видят, а если и видят, то в мрачных черных красках и пытаются забыться хоть на немного. Особенно угнетенное настроение сгустилось после принятия закона о повышение пенсионного возраста.

В 96 году я с делегацией свободных профсоюзов был в США. Русская диаспора клюнула на мою звучную фамилию, которая идет от графа Сперанского, уговаривали меня остаться в Америке, обещали, что оформят переезд и моей семьи. Я сказал, что у меня есть своя Родина, я её не продам. К сожалению, эту Родину в последнее время у меня украли, олигархи променяли её на доллары, евро. Я всю жизнь старался сделать свою страну лучше, чтобы люди имели на своей земле и защиту, и право голоса. Многие годы я возглавлял движение народных корреспондентов большой страны, рабкоров. Мы не давали рабочего человека в обиду, защищали его с помощью публикаций в прессе. Появилась критическая заметка в прессе, сразу по ней принимались меры. Сейчас «Мели Емеля, твоя неделя». Никакой реакции. В перестроечные годы я ещё руководил правозащитной общественной приемной. Сейчас нет таких приемных, нет рабкоров, наш человек полностью беззащитен, власть не хочет его слушать, судьям тоже нельзя доверять. В поисках денег для элиты, чтобы избранные построили для себя яхты, приобрели виллы на Лазурном берегу, население нагружают все новыми налогами, многие семьи живут на полуголодном пайке.

Все время проверяется на этом фоне рейтинг Путина, он красиво говорит, постоянно с помощью телевиденья принимает отчеты министров, губернаторов, они откровенно врут, а он им подмахивает в согласие головой. Наш президент, действительно, многого добился на внешнеполитическом поприще. Нужно иметь большой талант, чтобы убедить мировую общественность в признание страны с нищим народом, непрозрачным управлением, изуродованной нравственностью, великой державой.

Наш президент почему-то не очень любит рабочий люд. При нем принят новый Трудовой кодекс, по которому работник не может сопротивляться произволу работодателя. Не возможно стало объявить для защиты своих прав забастовку, тем более забастовку солидарную, в помощь коллегам, восставшим против беспредела на соседнем предприятие, а то и в целой отрасли. Если ты активист, и слишком любишь справедливость, тебя сразу уволят по надуманным причинам. У нас очень любят теперь тихих, на все согласных рабов, это новые патриоты страны, на основе такой морали строят новую страну. Приходится людям подчиняться, куда им идти со своими бедами, работы мало, особенно в захолустье, а семьи кормить надо. Предприятия закрываются одно за другим. Кроме ракет, остальные наши товары проигрывают производителям из других стран, помогают этому ВТО, открытые границы для торговли. Из-за сложившегося политического климата, наши хозяева, предприниматели тоже не уверены в завтрашнем дне и не хотят вкладывать деньги в инновации, в техническое переоснащение предприятий. Выжимают все, до последнего из оборудования и работников, а потом банкротят предприятия.

Идя на очередные выборы, наш президент любит покрасоваться перед каким-то трудовым коллективом. Стоят перед ним в цеху работники, в галстуках, новых куртках. Появляется сомнение, что это именно выстроился рабочий класс, а не подставные лица, артисты, для телевизионной передачи.

Я в юности работал на комсомольской стройке в Астрахани. К нам приехал Хрущев, он тоже решил поговорить с рабочим народом. Пошел на саму стройку. А там котлованы, холмы земли. Глава государства стоял не перед выстроенными рядами в костюмах и галстуках работниками, наподобие того, как наши правители устраивают сейчас постановочные встречи с рабочими. Хрущев влез на один из холмов стройки, его окружил народ в спецовках, в большинстве своем застиранных. Праздничной картинки не получилось, да она и была не нужна. Хрущев на своем холме вел обычный прием советских граждан. Ему жаловались, говорили про жизнь на стройке, не всегда сладкую. Он слушал, и начальство стройки слушало, и вынуждено было принимать после меры. Это было первое лицо большой страны. Хрущева много ругают, а ведь именно он начал расселять людей из общежитий, коммуналок. Начал строить дома, которые сейчас называют хрущобами. Тогда это был выход из положения. Жилье было бесплатным. Сейчас тоже много строят, но чтобы купить новую квартиру люди, пожизненно влезают в кредитное ярмо.

Нынешнего президента, Путина можно увидеть только по телевизору. Во время его выездов сотни сотрудников дежурят на всем протяжении маршрута, перекрывают дороги, городские кварталы. Президент на днях побывал в Ульяновске. Вот как пишет один из очевидцев: "В аэропорту везде снайперы, даже покурить не пускают".

И вот, как происходит явление народу правителей на Западе. В выходные и праздничные дни покупатели супермаркета на улице Моренштрассе в центре Берлина могут часто видеть Ангелу Меркель в сопровождении двух-трех телохранителей. По словам управляющего торговой сети, канцлер завсегдатай одного из магазинов в центре германской столицы, находящегося недалеко от ее дома. Глава кабинета министров ФРГ и лидер Христианско-демократического союза известна своей скромностью и подчеркнутой простотой. В целом, походы канцлера в супермаркет — привычное для берлинцев дело. Однако и германские министры не гнушаются встречи с простым народом, частенько заглядывают в продуктовый магазин, расположенный недалеко от правительственного квартала, чтобы лично сделать покупки. Ни один из политиков не обслуживается вне очереди, а Ангела Меркель никогда не дает нести пакеты с продуктами своим телохранителям.

Несколько лет назад канцлер ФРГ привела в свой любимый магазин премьер-министра КНР и вместе с ним заказала товары у мясного прилавка. Видимо хотела показать своему китайскому коллеге, что равноправие народа и элиты, это нормальный образ жизни нынешнего общества.

Можно ли представить, что наша элита, в том числе и Путин, стоят в очереди в магазине. Откуда у нас появилось вместе с перестройкой столько господ, барчуков, их брезгливое отношение к простому народу? Такое разделения общества, это тоже достижение наших реформаторов. С помощью телевизора, это теперь инструмент управления страной, показывают только роскошь и богатых. О жизни бедных молчат.

Можно всячески попрекать Ельцина за прошлое правление. Он не знал, что делать со страной, а кто тогда знал? Слушали Гайдара. В конце концов, Ельцин понял, что поезд идет не туда, снял с себя полномочия и покаялся перед народом. В 1992 году отпустили цены. Я тогда работал в руководстве ФНПР, меня направили в командировку в Нижний Новгород, чтобы посмотреть, что происходит со свободными ценами, как принимает это рыночное явление народ. В это же время в Нижний приехал с такой же целью Ельцин. Для него приготовили красивую дорогу, с магазинами, заполненными товаром до отказа. Он посетил один магазин, второй и сказал водителю: «Поворачивай в другую сторону». И пошли магазины с пустыми прилавками. Я увидел Ельцина на рынке, он беседовал с бабушками, рассуждая с ними, куда поворачивать государство. Мог бы сделать такой кульбит Путин, уж точно, нет.

Россия одна из немногих стран в мире, в которой нет прогрессивного налога для богатых. Сколько раз фракция КПРФ в Госдуме предлагала этот закон для обсуждения, но партия власти «Единая Россия» не давала возможности, хоть немного подоить сверхдоходы наших олигархов. И Путин в своих рассуждениях перед телевизором заявил, что нельзя тревожить богатых. Они найдут способ вообще уйти от налогов. Скроются в серых зарплатах, за серыми доходами. Если будет твориться такой беспредел, а где тогда окажется государство с миллионной армией полицейских, следователей, судей, где будет в это время прятаться сам Путин?

Да, действительно, наши олигархи умелые мошенники, это их основная профессия. У нас им все махинации прощают. За все правление Путина, количество супербогатых людей выросло во много раз. В их руках находятся практически все богатства страны. В тоже время число официально бедных, т.е. с доходами ниже прожиточного минимума при Путине стабильно колеблется в районе 10-15% населения. Хотя какие это бедные? Это нищие. Число бедных по субъективным оценкам самих россиян в стране около половины населения.

У нас лечение для сверхбогатых от мошенничества отсутствует, не дошла до этого наша правовая медицина, стали приводить в чувство, приучать к законам наших олигархов теперь за рубежом. В последнее время арестовывали за неуплату налогов Сулеймана Керимова во Франции, арестовали дома Олега Дерипаски в США.

Показательно в этом смысле отношение к Роману Абрамовичу в европейских странах. У него есть во Франции вилла. Он занизил стоимость этого дворца и недоплатил французской казне €1,2 млн. налога на роскошь.

Суровый суд Франции просто так свои деньги никому не отдает и поблажек не делает. У нас бы давно можно было бы договориться, и вилла бы по документам превратилась в ветхую лачугу 30-х годов постройки. Да опять же у нас и налога на роскошь нет. Пришлось Абрамовичу расплачиваться.

Абрамовичу не дают теперь визу в Великобританию. Здесь принят очень страшный для олигархии закон о криминальных финансах. У любого из российских олигархов могут потребовать доказательства, что его богатства приобретены законным путем. А поскольку они все приобретены через залоговые аукционы, которые изначально были незаконными, они попадают в незавидное положение. Вся наша приватизация с криминальным душком, поэтому на имущество наших олигархов в любую минуту, может быть, наложен арест. У Абрамовича могут конфисковать футбольный клуб «Челси».

Попробовал Роман получить визу в Швейцарии, ему отказали. По мнению правоохранителей, Абрамович является "источником возможных угроз для страны в области общественной безопасности". Вот такие наши эффективные собственники, почти все с черными метками, как бы заразные. Их стали боятся в западном мире. А ведь многие из них друзья Путина, являются основой нашего государства, почти все население работает на них.

Все построено у нас на коррупционных связях, на взятках, откатах. И вот, что, удивительно, депутат Госдумы, Ирина Яровая, которая настрогала уже много строгих законов для простых людей. Добивается, чтобы они не высовывались, не критиковали власть. Теперь она не советует бороться с коррупцией. Она заявила, что борьба с коррупцией сама по себе представляет большую угрозу для государства, особенно для российского, поскольку этим могут воспользоваться "темные силы". Что же это за «темные силы», это, наверно, те, которые отравили в Англии Скрипалей.

Удивляются, что наша страна топчется на месте, нет прогресса. А все потому, что у нас властвует непрофессионализм. Должности раздают не специалистам, а тем, кто имеет близкие связи с Путиным. Строитель Шойгу, командует нашими войсками, а до этого был в командирах бывшей продавец мебели Анатолий Сердюков, которого прозвали маршал «Табуреткин». Нефть добывает филолог Сечин, а «Роскосмосом» управляет журналист Рогозин. Что говорить о нашем здравоохранение, если министром здесь был кибернетик Михаил Зурабов. Он ещё в ноябре 2004 года провозгласил реформу здравоохранения. Ему принадлежит предложение "сократить сроки бесплатного пребывания пациентов в больницах до пяти дней". Сейчас Путин ищет новые резервы в своем окружение, стал назначать губернаторами своих охранников. Надежные люди, не подведут.

Много людей пишут о своей несчастной жизни Путину. Вот одно из таких писем, от Саенко Сергея Сергеевича. Красноярский край, город Назарово.

- Владимир Владимирович, у меня к вам масса вопросов. Почему в нашей стране я вижу бабушек пенсионерок с протянутой рукой в магазинах, которым не хватает на проживание нищенской подачки под названием пенсия? Почему я, будучи рабочим человеком и работающим с утра до ночи на заводе, работая в адских условиях, получаю нищенскую зарплату, которой не хватает даже на то, чтоб нормально питаться моей семье? Да что там питаться. На квартплату еле хватает. Негде взять средств на покупку предметов личной гигиены и одежды. Почему такая большая безработица? Почему всё это Владимир Владимирович?

Россия самая богатая страна. У нас столько нефти, газа, а живём в нищете. Почему в нашей стране столько олигархов? Почему квартплата такая высокая, что приходится отдавать 80 % своего дохода? Почему в стране медицина платная? Когда человек в России приходит, чтоб пройти медосмотр его заставляют платить. Или ваше мнение такое что, раз ты нищий, то подыхай? Больше невозможно всё это терпеть. Со мной согласится 90% процентов населения России. Это письмо я делаю открытым и распространяю его на других интернет ресурсах.

Это голос простого народа, рабочего человека. Вопросы, вопросы, никто не спешит дать на них ответ. Я убрал из этого письма только очень резкие выражения. Читал бы Путин эти письма, а не рефераты своих лизоблюдов, может быть, и политика государства изменилась, стало бы меньше бедных и богатеи вели бы себя скромнее.