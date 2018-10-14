Порошенко объявил гонения на церковь

Порошенко в своем Twitter сделал характерное заявление: "Есть три украинских бренда, от которых сейчас больше всего корчит Москву. Это Вооруженные Силы. Это Нацгвардия. Это автокефальная церковь, по поводу которой Путин вчера даже Совбез собирал, чтобы решить, как защищать их пятую колонну внутри Украины".

Ничего не скажу про "сбройные силы" и тем более парамилитарные формирования нацистов - наверно, в Москве не всем они нравятся, думаю, и в Киеве тоже не всем, просто люди молчат.

Но вот про "пятую колонну" заявление характерное. Это специально для тех, кто сегоня восторгается по поводу создания новой "антимосковской" церкви на Украине.

Я давно не могу добиться от сторонников украинской автокефалии очень простого ответа - чем им так мешает подчиненность УПЦ московской патриархии? Какие такие указания получают от Москвы украинские попы и как они их реализуют? Закладивают мины под железные дороги, подкладывают пурген в школьные завтраки? Как?

И вот теперь Порошенко высказался четко и ясно - это можно считать официальной политикой Киева по отношению к УПЦ. То есть УПЦ ничего пока не делает, но она - "пятая колонна". То есть подлежит ликвидации с максимально возможной жесткостью, силами незалежного государства - как чуждая и враждебная сила. Причин и поводов не требуется - "пятая колонна" же...

Если враг не сдается, его уничтожают. А "московская" церковь объявлена врагом. Официально.

Понятно, что Порошенко плевать с высокой стенки на каноничность или неканоничность ситуации - ему вообще на церковь, ее расколы и другие проблемы плевать. Он конфетами торгует, а не словом божьим. А заодно "керует" Украиной.

Но чтобы церковный раскол с последующими весьма вероятными гонениями на одну из сторон организовывали даже не из соображений большой политики, а просто в рамках одной президентской избирательной кампании - это, конечно, достижение местечковой политтехнологии. А шо? К прошлым выборам организовали войну с Россией, к этим - раскол православия. Мировая держава по факту. К следующим выборам, пожалуй, стоит ожидать второго пришествия в Жмеринке и конца света на отдельно взятой территории.

Анатолий Баранов