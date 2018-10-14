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Московский листок

"Помолятся и разойдутся": протестующим в Магасе дали только два дня на митинг

Опубликовано 14.10.2018 в разделе комментариев 0

ингушетия нефть чечня майдан граница магас
"Помолятся и разойдутся": протестующим в Магасе дали только два дня на митинг

Правительство Ингушетии разрешило продлить митинг против соглашения о границе с Чечней в Магасе на два дня - 16 и 17 октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на представителя пресс-службы кабинета министров республики. 

Срок согласованного митинга истекает в понедельник, 15 октября. В связи с этим региональное общественное движение Ингушетии "Совет тейпов ингушского народа" направило новое уведомление о продлении акции еще на десять дней - с 16 по 25 октября. 

"Правительство, рассмотрев уведомление, приняло решение о согласовании акции на два дня", - сказал собеседник агентства. Митинг разрешено проводить с 7:00 до 22:00. В правительстве сообщили, что с 18 октября в Ингушетии, включая столицу республики Магас, запланирован ряд крупных мероприятий "спортивного и культурного характера с массовым участием людей". 

"Ожидается прибытие в Ингушетию многочисленных делегаций из разных регионов страны и города Москвы. Органы власти обязаны обеспечить высокий уровень организации мероприятий федерального и республиканского значения беспрепятственное передвижение участников мероприятий и их безопасность", - сообщил собеседник "Интерфакса". По всей видимости, это означает, что разрешение на митинг больше не будет продлеваться. 

Между тем глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев ранее в субботу говорил "Коммерсанту", что власти региона могут согласовать акцию протеста в центре Магаса до 25 октября, как и просили организаторы. 

"Правительство - коллегиальный орган, но я как его председатель за то, чтобы продлить согласование акции. Всем будет лучше если она останется в правовом поле", - объяснил он. 

Накануне глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил в интервью телеканалу РБК, что руководство республики не готово к силовому разгону протестующих. При этом он выразил благодарность федеральным властям и лично полпреду президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову за "понимание необходимости "воздержаться" от силовых методов". 

Он также рассказал, что соглашение по границе между Ингушетией и Чечней, вызвавшее негодование ингушей, было принято фактически стихийно. По словам Евкурова, он обсуждал эту тему с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым с 2009 или с 2010 года, но пусковым моментом для переговоров стало "в том числе" недовольство жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий "Чеченавтодору". 

Объясняя, почему о соглашении по границе не проинформировали жителей, Евкуров заявил, что "не было такой необходимости". Он также заявил, что не мог показывать документы до их полного утверждения: "вдруг у нас были бы какие-то изменения". 

Между тем оргкомитет митинга в Магасе призвал президента России Владимира Путина отменить соглашение о границе Ингушетии и Чечни. До сих пор глава государства никак не высказывался по поводу митингов в Ингушетии. Федеральные каналы и СМИ преимущественно молчат о многотысячных протестах в республике. 

8 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно отслеживает ситуацию в Ингушетии, но отказался говорить о какой-либо позиции по вопросу о границе между республиками. 

"Это те вопросы, которыми в данном случае занимаются регионы, а поскольку речь идет о позиции, которую заняли представители в Ингушетии, то, соответственно, занимаются власти Ингушетии", - сказал тогда Песков (цитата по ТАСС). Он также подчеркнул, что для Кремля главное - "чтобы все оставалось в конституционном поле и в рамках законности". 

В обращении оргкомитета митинга в Магасе, опубликованного порталом "Кавказский узел", говорится, что вопрос изменения границ и территорий может быть решен исключительно путем всенародного референдума. 

"Ингушский народ не приемлет такого принятого одним человеком грабительского решения, которым у народа, в нарушение норм действующего законодательства, без учета его мнения, забирают общенародное достояние", - отмечается в документе. Организаторы митинга утверждают, что ингушские депутаты "сталкиваются с огромным противодействием" со стороны главы республики Юнус-Бека Евкурова. 

"Со слов депутатов, в ход идут угрозы, шантаж, подкуп. В результате такого беспрецедентного давления депутаты уже неделю не могут собрать кворум для рассмотрения вопроса, несколько депутатов уже подали заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в обращении к Путину. Авторы послания просят президента отменить "неконституционное и незаконное" соглашение о границе и "рассмотреть вопрос об ответственности" Евкурова. 

Протесты против передачи ингушских земель Чечне продолжаются с конца сентября, а бессрочная акция протеста в Магасе - со дня подписания документа 4 октября. Депутаты Народного собрания Ингушетии заявили, что голосование по ратификации соглашения было сфальсифицировано. Евкуров в ответ на это заявил, что депутаты говорят так, чтобы не ударить в грязь лицом перед родственниками и тейпами (родами), которые якобы оказывали на них давление перед голосованием. 

Протесты в Ингушетии не украшают и без того низкий рейтинг главы Ингушетии. На этой неделе Центр электоральных практик назвал республику в числе 14 регионов, руководители которых с высокой степенью вероятности не смогут избраться на новый срок в 2019 году.

Ряд депутатов Народного собрания Ингушетии, считающих, что итоги голосования по утверждению соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней сфальсифицированы, направили соответствующее заявление в Следственный комитет РФ и прокуратуру, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена республиканского парламента Закрия Мамилова. Он рассказал об этом во время митинга в Магасе. 

"В пятницу в прокуратуру и Следственный комитет России заявления о фальсификации при голосовании уже направлены, чтобы лиц, виновных в этих нарушениях, привлекли к уголовной ответственности ", - сказал Мамилов.  

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Итоги голосования по установлению границы между Ингушетией и Чечней - фальсифицированы



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