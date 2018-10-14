Пишите письма, вы умрете!

На почту главного редактора пришла петиция на change.org "Сокращение объёмов хирургической помощи онкологическим больным в ГУЗ Новомосковская ГКБ".

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К Вам обращается за помощью заведующий онкологическим отделением ГУЗ "Новомосковская ГКБ" Тульской области Дёмин Михаил Никифорович. Мой стаж работы 38 лет, 21 год являюсь заведующим онкологическим отделением на 70 коек и 10 коек дневного стационара, где проводится хирургическое, лучевое и химиотерапевтическое лечение. Наша больница- гордость города. Это сочетание науки и практики. На протяжении 15 лет решением здравоохранения области были потеряны прекрасные отделения: ревматологическое, проктологическое, лечебно-диагностическое, отделение челюстно-лицевой хирургии, имевшие прекрасные результаты обследования и лечения больных, профессионалов своего дела. В настоящее время решается судьба онкологического отделения. Министерством здравоохранения Тульской области , без нашего участия, проводятся реорганизационные мероприятия онкологической службы. Планируется сокращение объёмов хирургической помощи онкологическим больным при патологии молочной железы , репродуктивной женской системы , остановка аппарата АГАТ- С радиологического блока. Это приведёт к тому, что более 700 пациентов ежегодно вынуждены будут лечиться в Тульском ООД, ожидая очереди на госпитализацию, часть из которых просто не дождутся лечения.

Обращаюсь к вам, потому что нас не слышат!

Прошу извинить меня за данное обращение. Это моя боль, мои пациенты, отделение, которому я отдал 21 год своей жизни...

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Петиция направлена министру здравоохранения РФ Скворцовой, но навряд ли будет всерьез рассмотрена. Дело в том, что петиции на change.org не входят в "обязательную программу" для российского чиновничества. А направить чиновникам официальную петицию такого содержания - невозможно.

Нет никакого сомнения, что меры формально-бюрократического характера были приняты, и не дали результата. Такого рода огласка - это обычно последний шанс. К сожалению, призрачный. Более того, российская чиновная машина очень не любит огласки, и наверняка с доктором Дёминым еще и будут сводить счеты.

Что вообще происходит с онкологией в России?

Первый звонок уже прозвучал - наметился заметный рост онкологической заболеваемости и, соотвественно, смертности.

Людей убивает не рак, а государство

Как вы думаете, какие меры принимаются? Правильно - никаких. И ладно бы никаких, а то ведь идет сокращение онкологической помощи для "неперспективных" больных.

В прошлом году мы подробно описывали процесс ликвидации в Пензе. То есть не ликвидации, а политической расправы с заведующим отделением, посмевшим выдвинуться в местный орган власти без ведома администрации, а заодно и уничтожением уникального для средней полосы России диагностического отделения.

Дело пензенских врачей и перспективы здравоохранения в стране третьего мира

И что? Глава областного диспансера - сел, но отделение не восстановлено, и специалист без работы по-прежнему. Не нужен.

Теперь вот наглядный пример из Тульской области.

Граждане, вы не понимаете, что вас убивают? Вас и ваших близких, поскольку сами авторы этих "новаций" как правило лечется от онкологии в Израиле, Германии, США. Или кто-то видел вип-персону, которая предпочитает отечественную медицину?

Да ладно бы российская медицина была просто плоха - и такой-то помощи часто не дождешься. А что делать, если очередь на прием к химиотерапевту даже в Москве часто такая, что подходит месяца через два после смерти больного...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск