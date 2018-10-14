Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пишите письма, вы умрете!

Опубликовано 14.10.2018 в разделе комментариев 0

медицина рак онкология
Пишите письма, вы умрете!

На почту главного редактора пришла петиция на change.org "Сокращение объёмов хирургической помощи онкологическим больным в ГУЗ Новомосковская ГКБ".

***

К Вам обращается за помощью заведующий онкологическим отделением ГУЗ "Новомосковская ГКБ" Тульской области Дёмин Михаил Никифорович. Мой стаж работы 38 лет, 21 год являюсь заведующим онкологическим отделением на 70 коек и 10 коек дневного стационара, где проводится хирургическое, лучевое и химиотерапевтическое лечение. Наша больница- гордость города. Это сочетание науки и практики. На протяжении 15 лет решением здравоохранения области были потеряны прекрасные отделения: ревматологическое, проктологическое, лечебно-диагностическое, отделение челюстно-лицевой хирургии, имевшие прекрасные результаты обследования и лечения больных, профессионалов своего дела. В настоящее время решается судьба онкологического отделения. Министерством здравоохранения Тульской области , без нашего участия, проводятся реорганизационные мероприятия онкологической службы. Планируется сокращение объёмов хирургической помощи онкологическим больным при патологии молочной железы , репродуктивной женской системы , остановка аппарата АГАТ- С радиологического блока. Это приведёт к тому, что более 700 пациентов ежегодно вынуждены будут лечиться в Тульском ООД, ожидая очереди на госпитализацию, часть из которых просто не дождутся лечения.

Обращаюсь к вам, потому что нас не слышат! 

Прошу извинить меня за данное обращение. Это моя боль, мои пациенты,  отделение, которому я отдал 21 год своей жизни... 

***

Петиция направлена министру здравоохранения РФ Скворцовой, но навряд ли будет всерьез рассмотрена. Дело в том, что петиции на change.org не входят в "обязательную программу" для российского чиновничества. А направить чиновникам официальную петицию такого содержания - невозможно. 

Нет никакого сомнения, что меры формально-бюрократического характера были приняты, и не дали результата. Такого рода огласка - это обычно последний шанс. К сожалению, призрачный. Более того, российская чиновная машина очень не любит огласки, и наверняка с доктором Дёминым еще и будут сводить счеты.

Что вообще происходит с онкологией в России?

Первый звонок уже прозвучал - наметился заметный рост онкологической заболеваемости и, соотвественно, смертности.

Людей убивает не рак, а государство

Как вы думаете, какие меры принимаются? Правильно - никаких. И ладно бы никаких, а то ведь идет сокращение онкологической помощи для "неперспективных" больных.

В прошлом году мы подробно описывали процесс ликвидации в Пензе. То есть не ликвидации, а политической расправы с заведующим отделением, посмевшим выдвинуться в местный орган власти без ведома администрации, а заодно и уничтожением уникального для средней полосы России диагностического отделения.

Дело пензенских врачей и перспективы здравоохранения в стране третьего мира

И что? Глава областного диспансера - сел, но отделение не восстановлено, и специалист без работы по-прежнему. Не нужен.

Теперь вот наглядный пример из Тульской области.

Граждане, вы не понимаете, что вас убивают? Вас и ваших близких, поскольку сами авторы этих "новаций" как правило лечется от онкологии в Израиле, Германии, США. Или кто-то видел вип-персону, которая предпочитает отечественную медицину?

Да ладно бы российская медицина была просто плоха - и такой-то помощи часто не дождешься. А что делать, если очередь на прием к химиотерапевту даже в Москве часто такая, что подходит месяца через два после смерти больного...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
11.10.2018
О липовой дедолларизации
О липовой дедолларизации
13.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пишите письма, вы умрете! (0)
"Помолятся и разойдутся": протестующим в Магасе дали только два дня на митинг (1)
Порошенко объявил гонения на церковь (2)
Можно ли представить, что наша элита, в том числе и Путин, стоят в очереди в магазине? (4)
Почто сожгли церкву? (10)
Фестиваль. Послевкусие (7)
Ким Чен Ын посетил реконструированный театр оркестра "Самчжиён" (8)
Саудиты преспокойно убили и расчленили журналиста в Турции (4)
Генерал Полторак мягко отстранён от власти президентом постмайданной Украины (3)
Даже путинский назначенец Развожаев заступается за кандидата-коммуниста (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Про страшное. Совсем страшное
Дарья Митина Дарья Митина: Шпионский скандал - грандиозный успех российской военной разведки??...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Такое впечатление, что классики значительно переоценены
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: К следующим выборам - второе пришествие в Жмеринке
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss