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Московский листок

Освободившись, Навальный поругивает режим, но не подумывает о коалиции с левыми

Опубликовано 14.10.2018 в разделе комментариев 0

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Освободившись, Навальный поругивает режим, но не подумывает о коалиции с левыми

Алексей Навальный освобожден из спецприемника после 20 суток административного ареста, назначенного ему за организацию 9 сентября в центре Москвы несанкционированного митинга против пенсионных изменений. 

"Всем привет. 50 суток прошло, я снова с вами", - написал блогер в соцсетях. "Навальный вышел", - сказали агентству "Интерфакс" в штабе оппозиционера. 

Как сообщает телеканал "Дождь", после освобождения политик поблагодарил своих сторонников, участвовавших в организованных им акциях. По его мнению, пока он находился под арестом, "этот режим окончательно деградировал - от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли".

Навальный за полгода уже три раза отбыл арест за четыре административных правонарушения. 

15 мая Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия в центре столицы 5 мая и еще 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. 

27 августа Тверской суд признал Навального виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга") КоАП РФ и назначил ему 30 суток ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы. После несогласованной январской акции на блогера был составлен протокол об административном правонарушении. В феврале суд дважды отказался рассматривать это дело и вернул его в полицию для устранения нарушений, допущенных при составлении материалов. 

24 сентября на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу Навальный был снова задержан. Как отмечается в протоколе об административном правонарушении, Навальный "через интернет призывал граждан к участию в несанкционированном митинге". Кроме того, из-за его действий в ходе акции был причинен вред двум сотрудникам полиции, а также ущерб патрульной машине. 

В тот же день Симоновский суд Москвы санкционировал административный арест Навального на 20 суток, признав его виновным по ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу"). 

Сам он считает, что данный административный материал составлен с целью возбудить в дальнейшем уголовное дело по статье 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

От редакции: Что такое "деградация" режима Путина в глазах буржуазного политика Навального? Наоборот, с точки зрения любого капиталистическго режима, он укрепился - принял пенсионную реформу вопреки мнению 90%, таким образом обеспечив себе и дополнительную финансовую базу, и показав, что "сильный президент" гораздо сильнее всей страны, а либеральные антинародные реформы, как шли при Ельцине, так продолжаются и сейчас. Навальному бы радоваться - он же тосковал по ельцинским временам-свободам. Но попытка политиков-одиночк следовать ЗА протестом масс всегда чревата нелогичностью в сфере убеждений, политической идентичности, конъюнктурностью.

Впрочем, и это теперь не так важно, - насколько искренне Навальный выступал против пенсионной реформы и звал за собой 9 сентября молодые массы тех, кто за "альтернативный" капитализм для России. Во-первых, такого капитализма быть не может - и Навальный об этом догадывается, любой революционный хайп поднимет такие вопросы, котрые сейчас не кажутся буржуазным политикам первостепенными - вопросы общественной иерархии (деолигархизация) и собственности, отмены (самими "питерскими" попранной) конституции и принятия восставшими конституции новой, где святость частной собственности уступит место неприкосновенности и неделимости социалистической собственности - которая одна только и сможет гарантировать и пенсионный возраст по старой, советской ещё конституции, и от прочих реформ застрахует, кто бы и встал у руля. В общем, повестка буржуазной революции неизбежно сменится повесткой Второй социалистической. Поэтому Навальному, опоздавшему ко всем протестам, надо заново думать, как подружиться с левыми силами, место в хвосте у них пока ещё вакантно - никаких других мест, шансов - нет и не будет.

Д.Ч.



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