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Московский листок

В Киеве полиция не дала укронацистам разбить памятник Ватутина и мемориал рабочих-арсенальцев

Опубликовано 14.10.2018 в разделе комментариев 2

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В Киеве полиция не дала укронацистам разбить памятник Ватутина и мемориал рабочих-арсенальцев

Сотрудники киевской полиции сорвали попытку группы граждан повредить мемориал участникам январского вооруженного восстания 1918 года и памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину на месте его захоронения в Мариинском парке Киева. передает ТАСС с места события. В воскресенье радикалы планировали разбить обе монумента в рамках акции "Причинение ущерба советским памятникам". 

Утром в воскресенье, в годовщину создания Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в РФ), радикалы собрались в Мариинском парке. Они двинулись в сторону монументов, которые разделяет примерно 40 метро, чтобы выполнить, как они сами это понимают закон о декоммунизации. Участники акции принесли с собой кувалды и стремянку. 

Сотрудники полиции заранее знали о готовящейся провокации и выставили возле памятников оцепление. "Я уже обратился к мэру города, к киевской городской администрации принять решение по этому памятнику, по этому погребению", - объявил собравшимся руководитель киевского управления полиции Андрей Крищенко. 

Несмотря на это обращение и присутствие спецподразделения полиции для подавления беспорядков, националисты попытались прорваться к памятнику. В завязавшейся потасовке с силами правопорядка они лишились стремянки - единственного способа добраться до скульптуры генерала. 

Подобный исход на время вызвал возмущение в толпе, которая направила свой гнев с советских памятников на полицию и министра внутренних дел. Спустя несколько минут националисты стали покидать парк. 

Правоохранители по-прежнему рассредоточены по всему Мариинскому парку. Значительное количество сотрудников полиции находится возле станции метро "Арсенальная". 

Герой Советского Союза, генерал армии Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял 1-й Украинский фронт, который под его командованием успешно провел Киевскую наступательную операцию и 6 ноября 1943 года освободил столицу Украины от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук националистов УПА, которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области из засады обстреляли его машину.

- А ведь это прецедент! - поражается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный. - Неужели действительно что-то в общественном сознании товарищей украинцев меняется? Неужели увидели корреляцию национал-вандализма с ухудшением социальной обстановки, падением уровня жизни? Что касается обоих монументов - они действительная национальная гордость украинцев, патриотов Украины-для-всех-трудящихся, свободной от капитала и фашизма. Памятник Ватутина, убитого предшественниками нынешней националистической волчурЫ, стоит непосредственно на его могиле. Генерал жизнь положил, защищая Киев, УССР и всех украинцев, предков нынешних волчат-националистов - не давая военной машине Гитлера вновь подступить к столице Советской Украины, изгоняя захватчиков из города, насмотревшегося за три года оккупации кошмаров расистской white power, перенесшего Бабий Яр и прочий национал-террор. Уж Ватутин-то точно заслужил право не только на памятник именно здесь, в парке у стен Рады нынешней, но и лежать в политой его кровью земле - земле, которая благодаря таким героям и советским патриотам, как Ватутин, освободилась от нацистского гнёта... Но не навсегда, увы. Что касается пушки возле станции метро "Арсенальная" (откуда начинались в нулевых годах украинские этапы марша "Антикапитализм") и мемориала - это тоже страница героической истории, именно народной, украинской, былинной: подавленное буржуями восстание рабочих-арсенальцев было сугубо внутренним, тем оно и ценно. Никакой "руки Москвы" быть тогда не могло, и Советской Украина становилась именно благодаря внутренней борьбе с любыми изданиями буржуазной, - хоть внешней, германской, хоть внутренней, петлюровской, - диктатуры. Это памятник - сознательному пролетариату, Свободе, Восстанию, праву на самоопределение, которое и было реализовано в УССР вполне, Украина впервые стала государством, социалистическим (принципиально), что и создало все те в итоге достижения социальные и инфраструктурные, которые век спустя продолжают воспроизводить народ здоровым и образованным. Правда, мэр-боксёр Кличко вот хотел вчера и от тепла отключить "европеизирующихся" киевлян - видимо, полагая ТЭЦ пережитками социализма и тоже "рукой Москвы"... Но не это важно - важно что правым маргиналам, позорящим Украину (страну их отцов, дедов и прадедов - Советскую Украину), дали по лапам. На фоне наглой антисоветчины и царизма, царствующих в Министерстве обороны РФ (которое по идее считает себя идейно ближе к Ватутину, чем все украинцы) - просто героизм какой-то, - полиции, не милиции, но уж какая есть. Хорошо бы теперь завязалась в Киеве и Украине дискуссия вокруг этого (на этапе социального регресса - принципиального) отнюдь не надстроечно-второстепенного вопроса. Потому что в открытой, честной дискуссии фашики тоже не смогут победить - убить тихо, как Бузину, они могут, а вот рациональных аргументов против Ватутина и рабочих-арсенальцев у них нет и быть не может. Правда, тут рано радоваться: в ходе Евромайдана ведь беркутовцы пару раз тоже защитили памятник Ленина работы Вучетича, охраняемый ЮНЕСКО, но подлые национал-вандалы всё равно взяли верх...     

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: стоику
Достоевской написал 14.10.2018 16:45
Пора бы Стоику номерному заканчивать свои утверждения не вопросом о мере наказания, а утвердительным ответом, за исключением тов.Берия и Кагановича. Я вопросу не задаю. Я на них отвечаю!
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(без названия)
стоик1231 написал 14.10.2018 16:24
Славяне на Украине подняли восстание против киевских сионистов, которые в последний момент подсадили президентом сиониста Порошенко и которого скоро повесят?
Этого очень боятся московские сионисты, сортирный Карлик уже плохо их защищает?
Уже и пенсиии отнял у славян, а сионистам все мало?
.
Над сионистами троцкими, Кагановичами, бериями, андроповыми, примаковыми ... хоть они и сдохли... необходимо провести трибунал?
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