Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

КНР укорила РФ опережающими темпами в строительстве моста Нижнеленинское-Тунзян

Опубликовано 14.10.2018 в разделе комментариев 0

кнр еврейскаяао
КНР укорила РФ опережающими темпами в строительстве моста Нижнеленинское-Тунзян

Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) через реку Амур. Об этом сообщает «Синьхуа». Длина основной части моста с 20 пролетами составляет 2215 м. Китайская сторона ответственна за постройку 1886 м из них, которая включает 17 пролетов. Россия строит оставшиеся три пролета. По данным агентства, инвестиции Китая в проект составили 2,642 млрд юаней. Ожидается, что пропускная способность моста составит 21 млн т грузов в год. 

В апреле управление СК по Еврейской автономной области начало проверку сообщений о том, что строителям моста в Ленинском районе не платят зарплату. Тогда 128 работников недополучили зарплату за январь и февраль, а также вообще не получили выплаты за март и апрель. После этого администрация района сообщила в правительство ЕАО о фактах невыплаты зарплаты работникам одной из подрядных организаций, строящих переход Нижнеленинское — Тунцзян.

А в 2016-м году в Амурской области, в городе Благовещенск началось строительство другого моста в Китай, соглашение о котором было подписано еще в 1995 году, передает "Интерфакс". По плану строительство, которое финансируют совместно Китай и Россия, займет три года.

Вантовый мост длиной почти 1300 м должен соединить Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Стоимость строительства оценивалась в 356 млн долларов, сообщает ТАСС. Две трети стоимости оплачивает российская сторона. 

Новости по теме:

"Крымский" мост немного сполз, но на мелководье

Дядя Сэм возмущён предательством Украины из-за поставок двигателей в КНР

КНР намерена за ближайшую пятилетку постепенно снизить пенсионный возраст на 5 лет

Задуманный при Ельцине "мост челноков" из Благовещенска в Хайхэ будет построен при Путине



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
11.10.2018
О липовой дедолларизации
О липовой дедолларизации
13.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
КНР укорила РФ опережающими темпами в строительстве моста Нижнеленинское-Тунзян (0)
В Киеве полиция не дала укронацистам разбить памятник Ватутина и мемориал рабочих-арсенальцев (2)
Освободившись, Навальный поругивает режим, но не подумывает о коалиции с левыми (2)
Пишите письма, вы умрете! (7)
"Помолятся и разойдутся": протестующим в Магасе дали только два дня на митинг (2)
Порошенко объявил гонения на церковь (8)
Можно ли представить, что наша элита, в том числе и Путин, стоят в очереди в магазине? (8)
Почто сожгли церкву? (10)
Фестиваль. Послевкусие (8)
Ким Чен Ын посетил реконструированный театр оркестра "Самчжиён" (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Про страшное. Совсем страшное
Дарья Митина Дарья Митина: Шпионский скандал - грандиозный успех российской военной разведки??...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Такое впечатление, что классики значительно переоценены
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: К следующим выборам - второе пришествие в Жмеринке
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss