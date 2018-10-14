КНР укорила РФ опережающими темпами в строительстве моста Нижнеленинское-Тунзян

Китай завершил строительство своей части железнодорожного моста Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) через реку Амур. Об этом сообщает «Синьхуа». Длина основной части моста с 20 пролетами составляет 2215 м. Китайская сторона ответственна за постройку 1886 м из них, которая включает 17 пролетов. Россия строит оставшиеся три пролета. По данным агентства, инвестиции Китая в проект составили 2,642 млрд юаней. Ожидается, что пропускная способность моста составит 21 млн т грузов в год.

В апреле управление СК по Еврейской автономной области начало проверку сообщений о том, что строителям моста в Ленинском районе не платят зарплату. Тогда 128 работников недополучили зарплату за январь и февраль, а также вообще не получили выплаты за март и апрель. После этого администрация района сообщила в правительство ЕАО о фактах невыплаты зарплаты работникам одной из подрядных организаций, строящих переход Нижнеленинское — Тунцзян.

А в 2016-м году в Амурской области, в городе Благовещенск началось строительство другого моста в Китай, соглашение о котором было подписано еще в 1995 году, передает "Интерфакс". По плану строительство, которое финансируют совместно Китай и Россия, займет три года.

Вантовый мост длиной почти 1300 м должен соединить Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Стоимость строительства оценивалась в 356 млн долларов, сообщает ТАСС. Две трети стоимости оплачивает российская сторона.

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