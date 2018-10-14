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Московский листок

Соколова, как и её коллеги в Саратовском областном правительстве, получала матпомощь по 100 тысяч в год

Опубликовано 14.10.2018 в разделе комментариев 0

регионы классоваяненависть вертикаль саратов
Соколова, как и её коллеги в Саратовском областном правительстве, получала матпомощь по 100 тысяч в год

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова получала материальную помощь от государства в течение четырех лет. Об этом сообщает «Медиаликс 64». 

Отмечается, что информацию о выплатах в 2017 году предоставляла местному изданию «СтройСар» пресс-служба саратовского губернатора. Как и другие министры, Соколова в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах получала из бюджета 100 тыс. руб. согласно региональному закону №44 от 20 мая 2002 года.

Ранее Наталья Соколова поспорила с депутатом Саратовской облдумы Николаем Бондаренко о том, что 3,5 тыс. руб. достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Депутат предложил экс-министру проверить на себе, возможно ли прожить на такую сумму, но она ответила, что не готова на такой эксперимент, так как «статус министра этого не позволит». Позднее пресс-служба губернатора региона Валерия Радаева сообщила об увольнении чиновницы. Ее обязанности будет исполнять первый замминистра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Жуковская.

13 октября стало известно, что экс-министр в 2017 году задекларировала доход на сумму 2,29 млн руб. Также в ее декларации указаны приусадебный земельный участок площадью 338 кв. м, жилой дом площадью 171,9 кв. м и квартира площадью 46,5 кв. м.

Кстати, там, в саратовском правительстве примерно у всех так - министр соцразвития Лариса Колязина в 2017 году заработала 2,4 млн рублей. Министр культуры Татьяна Гаранина задекларировала доход в 2,3 млн рублей. 

Быть миллионером в правительстве любого, хоть малого, хоть большого субъекта Федерации - нормально. В конце концов, правящий они класс - или нет? Раньше это называли статусной рентой, но как ни называй, суть одна: любой из буржуазной власти-пирамиды - должен быть богаче подчинённых, на этом принципе власть и держится. 

Сильно портит эту картину, правда, беднейший среди властителей господин Путин - либо Система дала сбой в его личном случае, либо врут его официальные декларации безбожно. Что такое 7-8 миллионов рублей в год? Это ж просто компромат на всю Вертикаль!..

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