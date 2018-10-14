Наци-марш в Киеве прошёл блёкло без подарков вандалов

В центре украинской столицы завершился марш националистов, он был посвящен годовщине создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). Представители националистических партий и радикальных движений прошли от памятника Тарасу Шевченко до Европейской площади. Там состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Украины, пишет РЕН ТВ.

Марш прошел без происшествий, порядок обеспечивали полицейские, а движение транспорта по маршруту шествия было перекрыто, добавляет «Газета.ру». Ранее в воскресенье в Киеве произошла стычка между радикалами и полицейскими.

Понятно, что в качестве сюрприза к маршу укронацисты и готовили два акта вандализма - осквернение, то есть снос памятника защитнику Киева от немецких нацистов Ватутину - человеку, командовавшему непосредственно освобождением Киева в 1943-м и подло убитым из засады теми самыми бандеровцами из УПА в 1944-м, и нечто аналогичное, но отнесённое к рабочим-ареснальцам поднявшим в 1918-м восстание, которое было жестоко подавлено буржуазией.

Видимо, ощущая себя духовными родственниками той буржуазии ещё царской России, нынешние УПАдочные потомки уроженцев УССР, рабочих города Киева ощущают чужаками и "агентами Москвы" (хотя рабочее движение в Малороссии развивалось самостоятельно и было сильно без российского, и это ему адресовал свою весьма проукраинскую статью Ленин "О национальной гордости великороссов"). Но этого питекантропам из нынешней УПА знать не полагается, для них любой социал-демократ (какими были и Тарас Шевченко, и Леся Украинка, переводившая "Капитал" на украинский язык) - враг...

Главное - это раздолбать что-нибудь советское к "праздничку" - ломать не строить, уж четыре года, как такой процесс пошёл... Без горячей воды, как предложил вчера тоже к "празднику" Кличко, укропитЕкам будет житься явно веселее, отопительный сезон завтра явно не начнётся - главное только чтоб без пережитков социализма проклятого, без большевизма богопротивного!

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