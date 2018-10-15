А не поговорить ли нам о нелегитимности этой Конституции?

Может, потому 75-летний дедушка Зорькин и вбросил межеумочный план косметического ремонта этой Конституции, чтобы в год ее 25-летия увести разговор от главного?

От осознания того премилого факта, что она изначально была нелегитимной. Вспомним, некоторые вехи «кровавой осени» 1993 года. Если в чем-то ошибусь - смело поправляйте.

Итак, издав 21 сентября указ 1400 о разгоне системы Советов, всенародно пьющий Ельцин, согласно действовавшей тогда Конституции РСФСР, автоматически утрачивал президентские полномочия.

Это важно подчеркнуть - автоматически. Был вбит в нее такой страховой крючок. Верховный Совет РСФСР и Конституционный суд своими решениями лишь констатировали эту утрату.

И, если мы с вами такие эстеты, то должны признать: их постановления до сих пор никто не отменил и не дезавуировал.

Таким образом, после 21 сентября 93-го Ельцин переставал быть президентом РСФСР. Никакой юридической силы не имели его предписания о выборах в Госдуму, образовании Центризбиркома и подготовке новой Конституции. Это понятно?

Так или иначе, под диктовку американских советников и спецов ЦРУ шахари и бурбулисы ее текст состряпали.

Но принимать ее нужно было на Всенародном референдуме. Однако голосование по ней «пристегнули» к выборам в нелегитимную Госдуму 12 декабря.

Вот вам второй фактор ее нелегитимности. И самое сногсшибательное в том, что все мы на тот момент были гражданами СССР (обмен паспортов начался в начале 2000 годов). Так что никак мы - граждане СССР не могли голосовать за Конституцию другого государства - совсем неизвестной нам «Российской Федерации».

Тем более, что нет ни одного юридического документа, по которому нынешняя Россия является правопреемницей, правонаследницей и правообладательницей СССР. Одни слова.

И помним же мы, какому шельмованию в официозных СМИ был подвергнут Димон, когда простодушно сказанул в бытность президентом: «Этой России всего 15 лет». Можете вести отсчет хоть от беловежского сговора 7 декабря 1991-го, хоть от второго ельцинского госпереворота 4 октября «кровавой осени» 93-го.

То, что он с помощью танков расстрелял законно избранный парламент и усидел в Кремле, не добавило легитимности ни ему, ни его Конституции.

И то, что нас облапошивали, зомбировали, всякими и правдами и неправдами тянули 12 декабря к избирательным урнам, ни на 1 грамм не добавляет легитимности ни первой Думе, ни этой Конституции.

Американские советники уже считали Россию своей колонией, поэтому не очень заморачивались прописыванием в ней всякой конкретики.

Оттого по этой Конституции президентом может стать даже бомж или иностранец. Лишь бы прожил в России 10 лет.

Никаких профессиональных и управленческий навыков, как и службы в армии, военного образования от него не требуется.

Как так? Президент становится Верховным главнокомандующим, а в Вооруженных силах ни бельмеса не смыслит.

А вот так: американцы считали, что сами будут назначать России президентов, а потому не стали стеснять себя в тексте Конституции никакими условностями.

И если ЦИК сидит на довольствии Управделами президента, получая от него сумасшедшие оклады, премии, квартиры, путевки, ЦКБ, места в детсадах и прочие льготы, то каких итогов голосования вы от него хотите?

Если уж на то пошло, то этой Конституции нужен не макияж, а глубокий капремонт с заменой несущих конструкций.

Шесть лет назад я делал интервью для «Патриот» с Г.Гудковым-старшим, который был тогда зампредом комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

Он уже тогда ратовал за конституционную реформу, за что, собственно, и был изгнан из парламента. Вот главные тезисы.

Первое. Конституционная реформа предполагает передачу парламенту полномочий формирования правительства, контроля за ним с помощью института парламентского контроля, расследования и других рычагов.

Второе. Коренное изменение механизма самоформирования судов. Они должны формироваться через фильтры парламента и общества. Утверждаться президентом, а не назначаться, как сейчас.

Третье. Необходимо утвердить механизм ротации и сменяемости власти через выборы. Не может один министр, губернатор, судейский или иной чиновник сидеть в своем кресле несколько сроков, 15, а то и 20 лет. Это даже не застой, это фактически захват и узурпация власти.

Четвертое. Нужно четко прописать запрет и главное — ответственность за использование на выборах пресловутого «административного ресурса». Вмешательство в волеизъявление граждан должно стать уголовно наказуемым преступлением против конституционного строя.

Пятое. СМИ должны стать действительно независимыми. Никакого контроля со стороны власти не должно быть над ними, журналисты должны перестать обслуживать ее и пресмыкаться перед ней. Оппозиция должна через СМИ получить возможность критиковать власть, без всякой опаски репрессий и мести с ее стороны.

Это, еще раз повторюсь, тезисы, которые можно углублять и расширять. От себя бы мог добавить, что госбюджет, как в большинстве стран мира, должен контролироваться парламентом, а не быть личной кубышкой хозяина Кремля, как у нас.

Сами понимаете, при этом загребном подобной реформы никогда не будет.

Будет другая - о наделении его пожизненными полномочиями «верховного правителя».