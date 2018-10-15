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Московский листок

Протекционизм - не для кретинов

Опубликовано 15.10.2018 в разделе комментариев 1

Максим Калашников (Федеральный совет Партии Дела) о том, что экономический национализм (протекционизм) создавали умные, а не дураки. Ответы на самые распространенные из глупых вопросов.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 1
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пиво Балтика, девятка.
Виктор Николаевич написал 15.10.2018 01:58
Володя, что завтра делаешь?
Давай вечером по пивасику ударим, покалякаем про дела мирового пролетариата?
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