Протекционизм - не для кретинов Максим Калашников (Федеральный совет Партии Дела) о том, что экономический национализм (протекционизм) создавали умные, а не дураки. Ответы на самые распространенные из глупых вопросов.



Рейтинг: 3.00, Голосов: 2 Поделиться читайте нас в Я.Новости