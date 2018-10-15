Красное знамя спустить отказались

Надо сказать, что мы были немало удивлены статьей, где автор — честность и искренность которого мы под сомнение ни в коем случае не ставим выдвигает тезисы не на основе взглядов современных ему коммунистов, а на основе неких вздорных обывательских представлений. Сформированных на основе вздорных и лживых публикаций «перестроечной» прессы и чуть ли не на тезисе героя — даже не книги — а фильма по книге Михаила Булгакова «Собачье сердце» — «Взять и поделить». И если сейчас это в программе коммунистов не прослеживается, значит «пора спустить красный флаг» и просто протестовать против существующей власти». Вот так запросто!

«Заметки наивного журналиста. Коммунистам пора спустить красное знамя»



Нет. Не запросто! Мы утверждаем, что те, кто выходит сегодня под красным флагом, ничего общего с представленным карикатурным образом не имеет!

Отсюда тезисный ответ на неверные на наш взгляд, тезисы автора.



Для сведения. Говоря мы, коммунисты, мы имеем в виду в первую очередь Объединенную коммунистическую партию (ОКП, пока не зарегистрированную), как самую многочисленную организацию настоящих коммунистов, хотя есть и другие организации меньшей численности.По формальной численности ОКП в настоящее время заметно уступает КПРФ (хотя численность КПРФ, по нашему мнению, существенно меньше официально декларируемой ее руководством).



Но ОКП уже превосходит по численности все остальные коммунистические организации и прочно «закрепилась на 2 месте». В этом году к нам присоединилась «Трудовая Россия» (созданная покойным Виктором Анпиловым) и «Новое коммунистическое движение». Надеемся, что процесс будет продолжаться. Ознакомиться с программой ОКП можно здесь.



Первое. Изначально в названии автор дает неверную установку: Заметки наивного журналиста. Коммунистам пора спустить красное знамя

Не коммунистам, а КПРФ. Впрочем, в последующем тексте автор поясняет, что именно КПРФ «пора спустить красное знамя», и почему она должна это сделать. Отчасти мы согласны с этим. Более того, коммунисты последовательно осуждали политику руководства — как центрального, так и местного — КПРФ, направленной на сотрудничество с властью. Что ярко выразилось в страусиной позиции по выборам в Приморье, которые выиграл кандидат КПРФ. Ну уж а по нашим пензенским делам — и подавно!



Второе. Автор пишет о двух группах коммунистов:



«Радикалы» — Их идеал и цель ― тоталитарное государство с железным кулаком. «Конформисты» — …адаптировали свое учение к современным реалиям. К ним относится, в частности, КПРФ и ее организации-сателлиты.



Вполне согласны с приведенными автором характеристиками как «радикалов», так и «конформистов». В отношении КПРФ могу добавить, что коммунистического в ней осталось одно название, по существу это совершенно оппортунистическая организация. Она держится за бренд «коммунистическая», чтобы им не могли воспользоваться другие коммунистические организации.



«Радикалов», в понимании автора, крайне мало, если они есть вообще. Как правило, это просто молодые наадреналиненные люди, которые ухватились за первый попавшийся флажок. Это может быть топливом для беспорядков, но не является никаким маркером для идеологии.



Дело в том, что есть «третья группа коммунистов». Которую автор просто не замечает, но которая и есть настоящая выразительница взглядов, выходящих под красными знамёнами.



Мы, не отказываясь от основных постулатов марксизма-ленинизма, извлекли уроки из прошлого и сделали соответствующие выводы. Напомню — «марксизм не догма, а руководство к действию» (этот самый краткий вариант принадлежит И.В. Сталину, на основе более длинного высказывания Ленина).



В частности, они не намерены стоить «тоталитарное государство с железным кулаком». Точнее, не намерены строить государство, в котором власть принадлежит квази-классу чиновников, как это было в позднем СССР и как это имеет место быть в современной Эрэфии.



Третье. О современной Российской Федерации



Государство, именуемое Российской Федерацией, живет за счет проедания советского наследства, и этот процесс не может быть бесконечным.

«Парадигма проедания» — это историческая аномалия, на ее базе в современной России построен третьесортный вариант капитализма, который не может существовать даже в среднесрочной исторической перспективе.



Четвертое. Что есть «коммунизм»



Разумеется, нельзя согласиться с тезисом автора «Коммунизма не существует». На самом деле коммунизма пока не существует.



Напомню, что одно из основных положений исторического материализма — история человечества есть смена общественно-экономических формаций, причем новая формация приходит на смену предшествующей, когда та исчерпает возможности своего развития, возможности повышения производительности труда.

В простейшей для понимания схеме это так:



Первобытное общество. Основанное на примитивной идее совместного выживания. — Рабовладение. Качественный скачок к организации земледельческих хозяйств с использованием невольничьего труда — Феодализм. Договорное общество с использованием трехчленного (воины — молящиеся — работающие) сословного деления. — Капитализм. Отчуждения труда, превращение всего и вся в свободно обращающийся товар.



Далее, капитализм для своего развития (и даже просто для существования) нуждается в постоянном расширении — как для роста рынков сбыта, так и для увеличения степени разделения труда, что является основной предпосылкой для увеличения производительности труда (последнее более важно, чем первое). Это положение было выдвинуто еще Адамом Смитом в XVIII веке. Однако к концу XX века капитализм охватил всю планету Земля и расширяться ему больше некуда. На основании этого современный российский политэконом-марксист Михаил Хазин выдвинул предположение, что капитализм в современной форме глобализма исчерпал возможности своего развития и начал стагнировать.



Однако на смену капитализму, в соответствии с теорией Маркса, должен прийти коммунизм. Других вариантов никто предложить не может, кроме разве что возврата в средневековье.



В заключение этого пункта приведем высказывание Марка Ткачука:



Люди приходят к коммунизму от безысходности, перепробовав все остальные варианты и убедившись в их неприемлемости. Важно лишь не войти в число погибших по дороге



На этом можно было бы и закончить… Но нет! Ещё…



Пятое. Михаил Чернецов, добросовестно (надеемся) заблуждаясь по прочим пунктам, в последнем как-то уж совсем соврамши…



"Ну и до кучи диамат как основной столп идеологии. Своими потенциальными союзниками коммунисты видят тех еще идеалистов": Типа они от диамата отказываются... Хотя в программе КПРФ (даже!!!) дословно указано "Коммунисты уважают их право на собственные взгляды и не навязывают своих. Но в диалоге и взаимодействии с ними не считают нужным скрывать своего твердого убеждения, что защита национально-государственных интересов России органически сливается сегодня с борьбой за социализм и советские формы народовластия".



Своими союзниками мы считаем на данном этапе даже национальную буржуазию, естественным образом затем эволюционирующую из мелких, вынужденных выживать и прессуемых со всех сторон собственников в креативный управленческий слой гармоничного общества… Но это уже другая история.



Но, надеемся данный материал хоть что- то прояснил и подготовил почву для дальнейшей дискуссии.



P.S. Красные флаги будут развиваться и далее.