Москвичей-то как минимум в полтора раза больше

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно сообщил, что с момента появления транспортных карт «Тройка» в столице продали более 21 миллиона штук этих карточек.

«Транспортная карта «Тройка» есть почти у каждого москвича, даже у автовладельцев. Реализовано больше 21 миллиона карт», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

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А вот тут вопрос - сколько на самом деле в столице постоянно живет людей?

Не праздный вопрос, поскольку планирование жизни города должно исходить из реального числа горожан, а не из странных цифр числа "прописанных", например. Причем еще в 90-е институт прописки был признан неконституционным, а жив себе и здоров, только само слово сменилось на "регистрацию".

Но если зарегистрировано в Москве около 12,5 миллинов человек, то реально живет в городе народу куда больше.

И вот, к примеру, карта "Тройка". Нужна ли она туристу, проезжему или командировочному? Нет, как правило, нет. Это карта для того, кто постоянно пользуется столичным транспортом, регулярно.

И вот регулярно пользуются столичным транспортом 21 миллион человек! Это не считая пенсионеров и школьников, у которых свои карты. Не считая тех, кто общественным транспортом вообще не пользуется.

Можно считать, что карта "Тройка" - это атрибут трудящегося москвича, пролетария. Хотя, кончно, должны быть и исключения. Может быть, и у Собянина есть такая карточка, но он навряд ли пролетарий.

Однако в основном это для того, кто ездит на работу на городском общественном транспорте. И вот этих граждан - 21 миллион!

Давайте даже добавим к ним 7 миллионов жителей Подмосковья, часть которых, даже, скорее всего, большая, работает в Москве. Все равно 21 миллион не получается. Значит, несколько миллионов человек живут и работают в Москве на правах гастарбайтеров. Но по сути это горожане, живущие в Москве постоянно, пользующиеся регулярно транспортом, другими общественными сервисами, получающие зарплату и платящие с нее налоги и прочие отчисления. Чаще всего эти люди оплачивают и коммунальные платежи городу, поскольку это обыкновенно включается в арендную плату.

Так сколько их, москвичей на птичьих правах?

На самом деле из Подмосковья приезжает на работу в столицу навряд ли больше 2,5 миллионов человек. Больше даже транспортная сеть города навряд ли переварит. То есть речь должна идти примерно о 6 миллионах "чужих" москвичей, живущих и работающих в столице более-менее постоянно.

Расчитаны ли на них места в больницах и поликлиниках, родильных домах, детских садах и школах? Исходя из каких цифр рассчитывать на них норму жилой площади на человека? Сколько еды должны потреблять эти люди? Сколько воды, электроэнергии? Сколько мусора нужно за ними убрать?

Как это вообще считать?

Есть полицейская статистика, согласно которой большую часть преступлений в Москве совершают приезжие. Так ведь эти семь миллионов приезжих главным образом люди в трудоспособном и дееспособном возрасте, в отличие от 12,5 миллионов "прописанных" москвичей, среди которых и дети, и старики, то есть менее криминогенная часть общества. Интересно, а места в отделениях полиции, СИЗО и прочем на эту сверхнормативную часть граждан каким образом рассчитываются? Не потому ли в тюрьмах так тесно и так скудно кормят, что норму на одного делят фактически на двоих?

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И еще один вопрос - не много ли для обслуживания жизнедеятельности 12,5 миллионов "штатных" москвичей 6 миллионов привлеченной рабочей силы?