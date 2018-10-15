Выборы в Хакасии кремляди сделали иронически безальтернативными

Второй тур губернаторских выборов в Хакасии в сложившихся обстоятельствах должны пройти 11 ноября с участием одного кандидата - представителя от КПРФ Валентина Коновалова, заявил "Интерфаксу" член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

Ранее в понедельник стало известно, что региональный избирком принял решение об отзыве своего иска о снятии Коновалова с выборов, а один из двух кандидатов в губернаторы - представитель "Партии Роста" Александр Мяхар отказывается о участия во втором туре.

"Теперь остался только один кандидат - Коновалов Валентин Олегович, соответственно, по нему будет проведено голосование. С учётом того, что выборы должны пройти в воскресный день через две недели, что попадает на 4 ноября, а в праздничные дни выборы проводить не разрешается, поэтому выборы должны быть назначены на 11 ноября", - сказал Шевченко.

По его словам, в бюллетене для голосования избиратели смогут выбрать из двух вариантов - "за" или "против" Коновалова.

Шевченко уточнил, что для победы кандидат должен будет набрать 50% плюс 1 голос от общего числа от пришедших на избирательные участки. "В противном случае выборы будут признаны несостоявшимися, и в течение трех месяцев должны будут пройти повторные выборы", - добавил член ЦИК.

12 октября представители Левого Фронта провели в Москве акцию солидарности с кандидатом в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентином Коноваловым, которого пытаются нагло, по надуманным основаниям отстранить от участия в выборах и лишить заслуженной победы (напомним, что Коновалов победил в первом туре выборов, прошедшем 9 сентября). Сторонники Левого Фронта вышли с одиночными пикетами к зданию ЦИК РФ с плакатами «Руки прочь от Коновалова!», «Пусть выбирает народ Хакасии, а не Кремль!», «Нет срыву выборов в Хакасии!».

Полиции было много, однако задерживать участников акции не стали, так как одиночные пикеты не требуют согласования. Как заявил в ходе пикета координатор Левого Фронта Сергей Удальцов, «ситуация в Хакасии – это вызов всему обществу, всем гражданам, независимо от их политических взглядов. Если Коновалова снимут с выборов, необходимо объявлять общероссийскую протестную мобилизацию».

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