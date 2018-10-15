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Московский листок

Минобороны РФ выгодно продаст под коммерческую застройку свою землицу недалеко от Кремля

Опубликовано 15.10.2018 в разделе комментариев 0

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Минобороны РФ выгодно продаст под коммерческую застройку свою землицу недалеко от Кремля

“Дом.РФ”, выступающий агентом правительства по вовлечению неэффективно используемых участков, выставил на торги участок площадью 1,36 га на Садовнической улице в Москве, сообщает в понедельник газета “Коммерсантъ”.

На площадке, которая находится на балансе у Минобороны, расположены 13 разных зданий и сооружений общей площадью 7,8 тыс. кв. м. Комплекс выставленных на аукцион зданий, попадает в зону объектов культурного наследия и относится к территориям объединенных охранных зон. 

Стартовая цена участка — 1,25 млрд руб. Как отмечает “Ъ”, выставленный на продажу участок — единственная площадка у Кремля, доступная инвесторам на открытом рынке.

- Бызьнес, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - такой нынче у кремлядей бизнес, дело (как и тело давно освобождённой) воровки Васильевой живёт и побеждает! "есть такая профессия - родину продавать", как сказали однажды братки в Староконюшенном переулке одному народному артисту СССР: вот, например, был на Трубной площади Парламентский центр, находился на балансе Управления делами ЦК КПСС, потом перешёл к Ельцину, понятно (Управделами президента РФ), ну, а при Путине его снесли, и теперь это коммерческая "стекляшка", там офисы-офисы - кто получает прибыли, как вы полагаете? Бызьнес, повсюду бызьнес - здания государственного назначения ушли под развитие "частной инициативы", по коммерческой ставке: там теперь туроператоры, саолны красоты, в общем прогресс и цифровизация... Кстати, напротив Кремля не только на Балчуге, но и на Софийской набережной - дальше, за центральным офисом Роснефти, посносили этим летом под шумок мундиаля много исторических памятников, дворянских гнёзд - бызьнес у кремлядей идёт хорошо, без помех. Кому там и сколько "заносят" - трудно даже предположить, федеральная землица у Кремля ведь самая дорогая. И что-то там новенькое построят, несомненно - скорее всего Роснефть так расширится, а, может, и гостиниц в качестве развития "непрофильного" бизнеса понастроит (нефть-то тоже скоро кончится при такой ускоренной распродаже родины), аккурат впритык к Болотной - несостоявшемуся майдану 2012-го, который мог бы принципиально изменить такие вот несправедливые положения в обществе, этот "аграрный вопрос"...

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