Фэсба из администрации президента обвинили в крупном мошенничестве

Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) расследует беспрецедентное уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняется действующий полковник ФСБ Михаил Горбатов, еще полгода назад руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. На работе офицер следил за исполнением президентских указов, касающихся помилования и предоставления политического убежища, а в свободное время, как полагает следствие, помогал своим подельникам «кошмарить» коммерсантов.

Потерпевшим от действий полковника Горбатова, как следует из материалов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, является коммерческий директор сети элитных так называемых часовых ломбардов. В ее рекламе клиентам предлагаются мгновенные без поручителей и справок кредиты в размере $50–100 тыс. под залог снятых прямо с руки часов. Речь, разумеется, идет об изделиях брендовых швейцарских марок.

В феврале прошлого года, по данным ГВСУ СКР, в столичных офисах ломбардиста были проведены обыски с изъятием кассы и всего залогового имущества. Деньги и часы, ставшие вещдоками по уголовному делу, сразу не вернули, предприниматель запаниковал, поэтому на предложение одного из своих постоянных клиентов, авторитетного коммерсанта Арно Ходжояна, «помочь разобраться в ситуации» радостно откликнулся.

От редакции: Видите, раз такие красавцы в Администрации Путина обеспечивают конституционные права граждан РФ - стоит ли удивляться, что сам Путин откровенно плевал на конституцию, протаскивая всеми неправдами пенсионную реформу? Каков поп, таков и приход. Да, они там занимаются "бизьнесом" - таким, какой им доступен, "стригут шерсть" с буржуазии там куда руки дотягиваются. Забавно, как бандисткий лексикон с лёгкого языка Медведева и других сислибов стал гулять по Администрации Путина (апэшечки) - "кошмарить", "откаты" (слово из словаря Набиуллиной) - в общем, хорошо у них там, кудряво живут на Старой площади. И ведь всё во имя Государства, само собой. Вот поэтому-то мы, коммунисты, и выдвигаем тезис о государстве как коллективном воре, который лишь иногда становится виден по масштабам краж - но главное, что он ворует это как раз конституционные права и свобоы граждан, которые дороже денег.

Д.Ч.

Материалы по теме:

ГосударстВОР

А не поговорить ли нам о нелегитимности этой Конституции?

Минобороны РФ выгодно продаст под коммерческую застройку свою землицу недалеко от Кремля