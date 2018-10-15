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Московский листок

Христианские демократы постепенно уступают место наследникам Гитлера в Баварии

Опубликовано 15.10.2018 в разделе комментариев 2

германия выборы бавария
Христианские демократы постепенно уступают место наследникам Гитлера в Баварии

Согласно результатам после обработки бюллетеней в 91 баварском избирательном округе (100% протоколов), победу на парламентских выборах в регионе одержал ключевой партнер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель — Христианско-социальный союз (ХСС), его представляет премьер-министр Баварии Маркус Сёдер. Партия заручилась поддержкой 37,2% избирателей, говорится на сайте местного избиркома. 

Подобный результат ХСС, как замечает Spiegel, стал наихудшим с 1954 года. Комментируя это, Сёдер, по данным Zeit, заявил, что смиренно принял такие «болезненные» итоги голосования. Прошедший день выборов он назвал «нелегким для ХСС», однако призвал своих сторонников «извлечь из таких результатов урок».

По сравнению с выборами в ландтаг 2013 года, Христианско-социальный союз, как напоминает CNN, в этот раз потерял более 10% голосов. Тогда за него проголосовали 47,7% жителей, в итоге партия получила 101 из 180 мест в парламенте (для формирования абсолютного большинства ей было необходимо получить 91 мандат). В 2018 году для этого ХСС надо было занять 103 места в ландтаге (количество мандатов увеличилось до 205). Однако, согласно результатам выборов, представители консервативной баварской партии займут только 85 мест в региональном парламенте.

Еще 38 мандатов получила партия «зеленых» (за нее проголосовали 17,5% жителей). Третье место на выборах с результатом 11,6% голосов заняла центристская партия Freie Wähler («Свободные избиратели»), ее представители получат в ландтаге 27 мест. За антииммигрантскую «Альтернативу для Германии» (AfD) свой голос отдали 10,2% избирателей. Она, как отмечает ARD, впервые пройдет в баварский парламент. Ее члены займут в ландтаге 22 места. Столько же мандатов получат представители социал-демократической партии (SPD), еще 11 мест займут члены «Свободной демократической партии» (FDP).

Многие считают себя морально победителями: правая партия "Альтернатива для Германии" тоже "стала победителем" на выборах в баварский ландтаг, так как получила по итогам наибольший прирост голосов, заявил сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтген.

"Мы очень счастливы в связи с результатами выборов. Мы вошли в 15-й ландтаг (в Германии). То, что всего 10,2%, вызывает у некоторых легкое огорчение, потому что всегда можно стремиться к большему. Но мы видим, что была жесткая конкуренция, в Баварии, как всем известно, если своя специфика, есть свободные избиратели, у которых предвыборная программа была очень похожа на нашу… Однако мы стали победителями этих выборов, потому что получили в итоге наибольший прирост голосов — фактически с нуля до 10,2 процентов", — заявил на пресс-конференции в Берлине Мойтген. 

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Всего комментариев к статье: 2
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Заголовок бьет на вшений эффект и искажет реалии
Доктор злой (др. Цви Лейб) написал 15.10.2018 14:15
== Христианские демократы постепенно уступают место наследникам Гитлера в Баварии ==
AfD некорректно называть "Наследниками Гитлера", что совершенно очевидно из поверхностного прочтения программы. Скорее уж они наследники "консервативных центристов" времени Веймарской республики. Что, конечно, сильно правее социал-демократов.
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саня написал 15.10.2018 13:34
молодцы немцы.сразу фашисты если они патриоты и за свою землю.а арабы и турки пусть у себя жизнь налаживают. а не на халяву. пусть
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