Олега Козловского похитили в Ингушетии, чтоб правозащитники народ не баламутили

В Ингушетии был похищен исследователь Amnesty International Олег Козловский, который занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне. Об этом сообщается на сайте международной организации.

6 октября, на следующий день после прибытия Козловского в Магас, к нему в гостиницу пришел мужчина и под предлогом встречи с одним из организаторов протестов заманил его в свой автомобиль. Козловского вывезли за город, раздели и начали избивать. Похитители назвались сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии, но никаких документов не предъявили.

"Приехали на какое-то поле, где меня раздели, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать, передать кадыровцам и т.д. Требовали согласиться работать на ЦПЭ - я отказался. Побили, сломали ребро, приставляли пистолет к затылку и говорили, что сейчас застрелят", - рассказал исследователь в Twitter. - Когда добиться от меня чего-либо не удалось, стали требовать, чтобы я никому не говорил о случившемся, угрожали убить моих детей - пришлось пообещать. Дали одеться, вывезли в Северную Осетию и высадили из машины у аэропорта Владикавказ".

По данным Amnesty International, экзекуция продолжалась два часа. "Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнён полицейскими. Те, кто несёт ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду", - заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мэри Стразерс. Организация обратилась в российские правоохранительные органы, но об их реакции пока ничего не сообщалось.

Козловский написал, что покинул Россию вместе с семьей, но намерен вскоре вернуться и продолжить работу. "На прошлой неделе подал заявление о преступлении в СК, а также встретился с Михаилом Федотовым и с омбудсменом Ингушетии Джамбулатом Оздоевым, который пообещал контролировать ход расследования. Пока никакой реакции от СК не было, иллюзий я не питаю", - отметил журналист.

Как передает "Интерфакс", председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову с просьбой взять дело о похищении и избиении Козловского на контроль. "Я направил соответствующие обращение главе Следственного комитета и главе республики Ингушетия", - добавил Федотов.

Напомним, правительство Ингушетии разрешило продлить митинг против соглашения о границе с Чечней в Магасе на два дня - 16 и 17 октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на представителя пресс-службы кабинета министров республики.

Срок согласованного митинга истекает в понедельник, 15 октября. В связи с этим региональное общественное движение Ингушетии "Совет тейпов ингушского народа" направило новое уведомление о продлении акции еще на десять дней - с 16 по 25 октября.

Новости по теме:

Майдан в Магасе для поделивших нефть "братанов" на указ

"На границе ключ переломлен пополам": волнения в Ингушетии не утихают

"Помолятся и разойдутся": протестующим в Магасе дали только два дня на митинг

Итоги голосования по установлению границы между Ингушетией и Чечней - фальсифицированы