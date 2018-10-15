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Московский листок

У кремлядей имеется целый департамент сотрудничества с постмайданной Украиной

Опубликовано 15.10.2018 в разделе комментариев 4

украина кремляди евромайдан сиовигархия
У кремлядей имеется целый департамент сотрудничества с постмайданной Украиной

Создание в администрации Кремля департамента по сотрудничеству с Украиной привело имевшуюся структуру в соответствие с реальностью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 15 октября. 

«Ситуация была приведена в соответствие с тем, чем де-факто занималось это управление. Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и Осетией и другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной. Это просто было приведено в соответствие с реальностью», — сказал Песков. 

Ранее в понедельник агентство сообщило о создании Департамента по сотрудничеству с Украиной в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России. 

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году сразу после событий Евромайдана — протестных акций, которые завершились государственным переворотом. Киев обвинял российскую сторону в участии в боевых действиях. В феврале украинские власти официально закрепили за Россией статус «страны-агрессора. Москва последовательно отвергает все обвинения и призывает Киев действовать в рамках минских соглашений для скорейшего урегулирования ситуации.

От редакции: Вообще, так сказать, госстроительство на Старой площади и далее, в Кремле - порою поражает своим размахом. Режим Путина не просто проспал Евромайдан, но ещё и щедро финансировал его всё тем же, обещанным ещё Януковичу, траншем - а теперь они желают "сотрудничества с Украиной"? Ладно, мы вспомним времена более ранние: когда системный либерал Зурабов, печально известный монетизацией льгот, весьма эффективно налаживал связи с украинским обществом - исключительно по православной линии, и сам Путин туда в компании патриарха Кирилла заезжал последний раз в связи с крещением Руси (ну, помните, в 2013-м, когда ему феменки сиськи показали с требованием валить прямо из аэропорта), других поводов для дружбы не находил... Автокефалия - очень хорошее послесловие к этой православненькой дипломатии кремлядей.

А какие там ещё в путинской администрации есть департаменты - крайне интересно? Может, есть и департамент по дружбе с Литвой, Эстонией, Латвией, где антисоветский вандализм бушует не первый год? И ведь кто-то получает неплохие зарплаты в Кремле за такие "успехи"! Но вот только бллагодаря тому, что выявлен в этой же администрации "кошмарик" из ФСБ, мы теперь знаем, что имеется даже Контрольно-инспекционный департамент управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан: именно этот "орган" обязан был бы арестовать всех авторов и пропагандистов пенсионной реформы, а Конституционный суд - устроить показательный процесс на ними (хотя прецедентов не было, но надо же Зорькину как-то завершить свой образ законника после первого штриха октября 1993-го года). Однако "департаменты дружбы" и департаменты соблюдения" - жируют, но результаты их работы крайне отрицательные... По Киеву шагают укронацисты, мечтая разгромить ещё то советское и русское что осталось - а в Кремле "дружат", сотрудничают?

Кого-то явно пора увольнять там, и не точечно, а скорее, лучше и "пачками" за формальный подход, за "неэффективность", выражаясь питерско...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
пеипатетик1233 написал 15.10.2018 15:41
"немецкого и русского народов? "
---
Сионисты с московии хотят стереть память россиянам? И украсть чужую Победу? В Войне погибли миллионы украинцев, татар, казаков, северян и т.д. Московиты хотят обокрасть историю народов бСССР?
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(без названия)
стоик1233 написал 15.10.2018 15:34
Во Второй Мировой погибли десятки миллионов славян и немцев благодаря слаженным действиям советских и фашистских сионистов?
Сионисты-преступники в Москве и в Берлине координировали действия по максимальному уничтожению немецкого и русского народов?
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(без названия)
ну и чо? написал 15.10.2018 15:10
"Москва последовательно отвергает все обвинения..."
---
Если бы Гитлер был поумнее - он бы тоже последовательно отвергал все обвинения СССР в агрессии. И говорил бы что война гражданская, благо что на его стороне воевали миллионы русских
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Долой фашистскую хунту Путина-Порошенко!!!
Финни написал 15.10.2018 14:56
Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!
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