Безжалостную дедолларизацию сырьевой экономики поручили Димону Тосканскому

Правительство РФ решило не раскрывать план по дедолларизации отечественной экономики. На документ наложили соответствующий гриф секретности.

Об этом заявил заместитель российского министра финансов Алексей Моисеев, передает РБК. По словам чиновника, по данному плану между Минфином, Минэкономразвития и Центробанком пока есть различные разногласия. После их устранения документ собираются представить премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Вместе с тем, как отметил Моисеев, план имеет гриф «Для служебного пользования» (ДСП), а потому широкой общественности его не покажут. Кроме того, как добавил замминистра, план не предусматривает возможного ограничения кредитования компаний в валюте, уточняет ТАСС.

Отметим, что на такие намерения правительства Медведева население РФ уже ответило вполне логично.

Отток валютных пассивов, привлеченных от физлиц, в сентябре в Сбербанке составил $0,9 млрд в долларовом эквиваленте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. "Мы подтверждаем отток $0,9 млрд средств физлиц в сентябре (все иностранные валюты в долларовом эквиваленте), однако приток средств юрлиц за сентябрь составил около $1,5 млрд", - отметили в банке.

Ранее Frank RG сообщила на основе своих расчетов, что в сентябре Сбербанк потерял $0,9 млрд валютных средств физлиц после оттока на 1,2 млрд в августе.

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