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Московский листок

Бензин подорожает зимой, как дорожал и летом, спасибо Путину за это

Опубликовано 15.10.2018 в разделе комментариев 2

бензин счетная палата
Бензин подорожает зимой, как дорожал и летом, спасибо Путину за это

В 2019 году может вновь произойти резкий скачок розничных цен на бензин. К этому может привести повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года, предупредила Счетная палата. 

В заключении ведомства на проект бюджета 2019—2021 годов также сказано, что «увеличение акциза в 1,5 раза может потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», передает ТАСС. Кроме того, в Счетной палате отметили, что снижение акцизов с 1 июля привело лишь к незначительному уменьшению розничных цен на бензин этим летом (менее 1%). 

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак рассказал о запланированном повышении акцизов на топливо. С 1 января следующего года тарифы вырастут почти до 12 тысяч рублей за тонну дизельного топлива и почти до 8,3 тысячи рублей — за тонну бензина. Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, напоминает «Русская планета», выступил против такого финансового решения.

Отметим, что резкий рост цен на бензин начался сразу после переизбрания Путина президентом, в апреле и мае. По данным Росстата, с начала года по конец мая бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 7,3%, дизельное топливо — на 7,9%. В Москве и того больше: Аи-92 прибавил 8,6%, Аи-95 — 8,2%, дизель — 8,6%. Только за прошлую неделю на столичных заправках цены подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля. 

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Всего комментариев к статье: 2
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Крембляди твердо идут к своей цели выровнять цены у нас и на Западе
Крокодил33 написал 15.10.2018 19:16
По продуктам получилось, зарплата чиновникам и депутатам мало отличается от западной. А вот цены на бензин намного меньше. Про медианную зарплату и пенсии разговора нет все по геноцидному плану. Ах да цены на водку и табак намного меньше, но это уже следуют по заветам Гитлера.
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(без названия)
Бухман написал 15.10.2018 18:51
Кремлядь твердо уверовала с свою безнаказанность. Ну-ну будем посмотреть ...
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