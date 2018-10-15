Бензин подорожает зимой, как дорожал и летом, спасибо Путину за это

В 2019 году может вновь произойти резкий скачок розничных цен на бензин. К этому может привести повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года, предупредила Счетная палата.

В заключении ведомства на проект бюджета 2019—2021 годов также сказано, что «увеличение акциза в 1,5 раза может потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер», передает ТАСС. Кроме того, в Счетной палате отметили, что снижение акцизов с 1 июля привело лишь к незначительному уменьшению розничных цен на бензин этим летом (менее 1%).

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак рассказал о запланированном повышении акцизов на топливо. С 1 января следующего года тарифы вырастут почти до 12 тысяч рублей за тонну дизельного топлива и почти до 8,3 тысячи рублей — за тонну бензина. Президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, напоминает «Русская планета», выступил против такого финансового решения.

Отметим, что резкий рост цен на бензин начался сразу после переизбрания Путина президентом, в апреле и мае. По данным Росстата, с начала года по конец мая бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 7,3%, дизельное топливо — на 7,9%. В Москве и того больше: Аи-92 прибавил 8,6%, Аи-95 — 8,2%, дизель — 8,6%. Только за прошлую неделю на столичных заправках цены подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

Новости по теме:

Правительство заявило о невозможности снизить цены на бензин

Путина переизбрали, и жизнь налаживается: бензин подорожает на 5,3%