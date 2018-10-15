Бывшему мэру Махачкалы Мусаеву дали всего четыре года

Советский районный суд столицы Дагестана Махачкалы в понедельник, 15 октября, приговорил к четырем годам колонии отстраненного от должности мэра города Мусу Мусаева по делу о превышении полномочий при выделении земельных участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Осужденному также запрещено в течение трех лет занимать должности на гражданской и муниципальной службе.

Суд рассматривал дело Мусаева в особом порядке, который предусматривает полное признание обвиняемым своей вины. Гособвинитель просил назначить Мусаеву пять лет колонии общего режима, защита предлагала дать бывшему градоначальнику условный срок лишения свободы.

Сторона защиты пока не решила, будет ли обжаловать приговор. "Решение примем в ближайшие дни, после консультаций", - заявил адвокат Султан Калаев.

Муса Мусаев в 1990-е годы работал в банке "Эльбин" в Махачкале, затем в течение десяти лет занимал пост первого заместителя руководителя финансового управления Министерства финансов Дагестана. С 2009 года Мусаев был первым замначальника финансового управления администрации Махачкалы, начальником управления финансово-бюджетного контроля и надзора Минфина республики. В 2013 году возглавил министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана.

С июля 2015 года исполнял обязанности мэра Махачкалы, а 29 октября того же года депутаты парламента Махачкалы избрали Мусу Мусаева главой столицы Дагестана.

После проверок органов власти Дагестана возбудили 155 уголовных дел о коррупции

Осенью 2017 года вскоре после назначения врио главы Дагестана бывшего замминистра внутренних дел РФ, вице-спикера Госдумы Владимира Васильева, управление Федеральной антимонопольной службы и Счетная палата республики начали проверку деятельности администрации Махачкалы.

В ноябре - декабре того же года УФАС заявило о нарушениях антимонопольного законодательства при выделении городской администрацией земельных участков. По словам министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, в 2017 году в отношении руководителей Дагестана было возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности, зафиксировано 213 фактов взяточничества, из них 20 - в крупном и особо крупном размерах.

В январе 2018 года Счетная палата сообщила о выявленных нарушениях на общую сумму более 2 млн 929 тыс. рублей. Речь идет, в том числе, о нецелевом использовании бюджетных средств, завышении стоимости строительных работ, нарушениях при муниципальных закупках.

Деятельность органов власти республики проверяла спецгруппа Генпрокуратуры РФ, состоящая из 38 прокуроров. По результатам проверки в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел.

Дело Мусаева

18 января Следственный комитет РФ по Республике Дагестан возбудил дело в отношении Мусы Мусаева по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ по подозрению в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. 19 января он был задержан, на следующий день Советский районный Махачкалы санкционировал арест Мусаева. В рамках уголовного дела в городской администрации были проведены обыски сотрудниками Следственного комитета России при участии представителей Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, мэр Махачкалы в 2016-2017 годах незаконно предоставил в собственность трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв. метров. Как считают следователи, своими действиями глава города причинил ущерб бюджету Махачкалы на сумму свыше 48 млн рублей.

Установлено, что, в частности, в марте 2016 года Мусаев подписал постановление о предоставлении ОАО "Акционерный строительно-промышленный комплекс ("АСПК") земельного участка площадью около 17,5 тыс. кв. м, находящегося в собственностью республики. Оплата, поступившая за участок в городской бюджет, составила 1,1 млн рублей, тогда как рыночная стоимость участка превышала 81 млн руб. На земельные участки, фигурировавшие в деле, был наложен арест.

Ход расследования взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который поручил передать дело в Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. После ареста Мусаев был доставлен в Ессентуки Ставропольского края.

25 января мэру Махачкалы было предъявлено обвинение. На следующий день решением Ессентукского городского суда по ходатайству следствия он был отстранен от занимаемой должности мэра.

По делу проходили и другие фигуранты. В июле в отношении заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ "Подстрекательство к превышению должностных полномочий". По данным следствия, Курбанов убедил Мусаева продать своему отцу Саиду-Ахмеду Курбанову, главе компании "АСПК", земельный участок в Махачкале. Уголовное дело в отношении Курбанова объединено в одно производство с делом Мусаева. Курбанов полностью признал свою вину.

2 октября Советский районный суд Махачкалы начал рассмотрение дела отстраненного мэра Махачкалы по существу. Сам Мусаев, до тех пор не признававший вину и заявлявший, что уголовное дело против него возбуждено "необоснованно и незаконно", в суде признал свою вину и сообщил о содействии следствию. Впоследствии дело рассматривалось в особом порядке.

Олигарх-сенатор Керимов и коррупция в Дагестане

Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана, он представляет в Совете Федерации Законодательное собрание республики, а его коллега, вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, - главу Республики Дагестан Владимира Васильева.

После того как четыре члена кабинета министров Дагестана оказались арестованы по обвинениям в крупном мошенничестве и хищениях, а пост главы правительства занял экс-министр экономики Татарстана 40-летний Артем Здунов, полномочия сенатора Керимова в СФ не прекратились. Он продолжает представлять в СФ законодательное собрание Дагестана, хотя и удаленно - из Франции.

И вот Российский сенатор и миллиардер из списка Forbes Сулейман Керимов, обвиняемый во Франции в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, получив разрешение посетить Россию "по личным причинам", вернулся в феврале в Москву не ради переговоров с владельцами банка "Возрождение" о получении контроля над банком, а из-за посадок и кадровой революции в Дагестане...

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