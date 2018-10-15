Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трудный путь в "груши" Саши Мишкина проходил через питерские ресторации

Опубликовано 15.10.2018 в разделе комментариев 1

гру британия скрипаль яды
Трудный путь в "груши" Саши Мишкина проходил через питерские ресторации

«Офицер ГРУ» Александр Мишкин («Александр Петров»), которого Британия подозревает в отравлении Скрипалей, в начале нулевых годов работал в петербургском ресторане «Гарсон Гарсон». Его узнали бывшие коллеги. Мишкин учился в Северной столице на врача и подрабатывал официантом. 

Ранее источники сообщали, что Мишкин был военным врачом в Чечне. Великобритания подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Независимая исследовательская группа Bellingcat заявила, что установила настоящие фамилии Боширова и Петрова — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Россия отрицает причастность к отравлению.

Подозреваемые британскими властями в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов, которых журналистская группа Bellingcat разоблачила как офицеров ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, следили за бывшим сотрудником спецслужб еще во время его поездки в Чехию в 2014 году. Об этом сообщает "Чешское радио" со ссылкой на источник в разведслужбах страны. 

По данным собеседников радио, двое россиян побывали в Чехии четыре года назад. Так, человек с документами на имя Александра Петров проживал в одном из отелей города Острава на востоке страны с 13 по 16 октября 2014-го, затем он поехал в Прагу. Его предполагаемый напарник Боширов посетил Прагу 11 октября того же года, утверждают источники радиостанции, слова которых приводит "Интерфакс". 

По данным одного из источников, Скрипаль должен был приехать в Чехию для встречи с сотрудниками местных спецслужб. Даты его пребывания в стране во второй половине октября 2014 года не называются. Представители чешской разведки отказались от комментариев. 

Новости по теме:

Путинские "груши" Петров&Боширов следили за Скрипалём с 2014-го года

Биограф Скрипаля утверждает, что экс-полковник ГРУ и его дочь не под арестом, но скрываются и общаются через соцсети



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1232 написал 15.10.2018 20:29
в системе сортирного Карлика все продается и покупается, если в ГРУ и СВР еще остались умные люди - им пора бежать оттуда, пока их тоже не продали?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Медики протестуют
Медики протестуют
15.10.2018
Протекционизм - не для кретинов
Протекционизм - не для кретинов
15.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Трудный путь в "груши" Саши Мишкина проходил через питерские ресторации (1)
Бывшему мэру Махачкалы Мусаеву дали всего четыре года (0)
Бензин подорожает зимой, как дорожал и летом, спасибо Путину за это (2)
Безжалостную дедолларизацию сырьевой экономики поручили Димону Тосканскому (2)
У кремлядей имеется целый департамент сотрудничества с постмайданной Украиной (6)
Олега Козловского похитили в Ингушетии, чтоб правозащитники народ не баламутили (1)
Христианские демократы постепенно уступают место наследникам Гитлера в Баварии (6)
Фэсба из администрации президента обвинили в крупном мошенничестве (4)
Минобороны РФ выгодно продаст под коммерческую застройку свою землицу недалеко от Кремля (2)
Выборы в Хакасии кремляди опять перенесли и сделали иронически безальтернативными (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Депутатам от "Единой России" можно бить женщин и стариков за 11 тысяч рублей
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: В Дамаске +31, если чё
Дарья Митина Дарья Митина: Ба, знакoмые всё лица!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Они не знают, что делать с Ингушетией
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss