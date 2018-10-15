Трудный путь в "груши" Саши Мишкина проходил через питерские ресторации

«Офицер ГРУ» Александр Мишкин («Александр Петров»), которого Британия подозревает в отравлении Скрипалей, в начале нулевых годов работал в петербургском ресторане «Гарсон Гарсон». Его узнали бывшие коллеги. Мишкин учился в Северной столице на врача и подрабатывал официантом.

Ранее источники сообщали, что Мишкин был военным врачом в Чечне. Великобритания подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Независимая исследовательская группа Bellingcat заявила, что установила настоящие фамилии Боширова и Петрова — Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Россия отрицает причастность к отравлению.

Подозреваемые британскими властями в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Александр Петров и Руслан Боширов, которых журналистская группа Bellingcat разоблачила как офицеров ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, следили за бывшим сотрудником спецслужб еще во время его поездки в Чехию в 2014 году. Об этом сообщает "Чешское радио" со ссылкой на источник в разведслужбах страны.

По данным собеседников радио, двое россиян побывали в Чехии четыре года назад. Так, человек с документами на имя Александра Петров проживал в одном из отелей города Острава на востоке страны с 13 по 16 октября 2014-го, затем он поехал в Прагу. Его предполагаемый напарник Боширов посетил Прагу 11 октября того же года, утверждают источники радиостанции, слова которых приводит "Интерфакс".

По данным одного из источников, Скрипаль должен был приехать в Чехию для встречи с сотрудниками местных спецслужб. Даты его пребывания в стране во второй половине октября 2014 года не называются. Представители чешской разведки отказались от комментариев.

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