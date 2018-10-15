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Московский листок

Православное байкерство было пресечено в Черногории

Опубликовано 15.10.2018 в разделе комментариев 0

сербия байкеры ночные вазы черногория
Православное байкерство было пресечено в Черногории

Полиция Черногории задержала лидеров местного отделения мотоклуба "Ночные волки", которые сопровождали Патриарха Сербского Иринея и Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших в эту страну с визитом. 

"Задержан лидер "Ночных волков Черногории" Вукоман Булатович, его заместитель Желько Вукчевич, секретарь мотоклуба Желько Обрадович", - сообщил ТАСС лидер байкерского клуба "Ночные волки Сербии" Саша Савич 15 октября. - Они вместе с митрополитом Амфилохием и архиепископом Иоаникием встречали сегодня Патриарха Сербского Иринея в аэропорту. 

"Получается, что теперь верующие Сербской православной церкви не могут спокойно находиться в Черногории", - добавил собеседник агентства. По его данным, после задержания черногорских байкеров доставили на допрос в полицейский участок. 

Патриарх Ириней и патриарх Иоанн X прибыли в понедельник в Черногорию, где планируют посетить Цетинье и отслужить службу в главном соборе страны - соборном храме Воскресения Христова в Подгорице. Накануне визита Иринея в Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви (СПЦ) в местной прессе появились сообщения о том, что владыке якобы запретят пересечь границу соседней страны, но позднее эта информация была опровергнута. 

Ранее президент Черногории Мило Джуканович, предпринимающий попытки создания независимой от Сербии "черногорской церкви", заявил, что СПЦ остается "главным фронтменом великосербского национализма в отношении региона и Черногории и остается ударным кулаком того, чего желают идеологи Великой Сербии и имперской России на Балканах". 

Патриарх Ириней после июльского визита в Черногорию сравнил положение сербов в этой стране с периодом турецкого ига до 1878 года, а отношение к сербам - как во время фашизма в 1941-1945 годы. 

Джуканович в ответ потребовал, чтобы сербский патриарх отказался от своих заявлений. После этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия желает хороших отношений с Черногорией и улучшения положения сербов в этой стране. Он также пообещал, что Белград предоставит поддержку сербскому населению Черногории. 

В Черногории, население которой составляет 622 тысячи человек, согласно последней переписи, проживают около 180 тыс. сербов. Ряд сербских политиков утверждает, что в Черногории основные права и даже элементарная безопасность сербов находятся под угрозой. Также в Белграде считают дискриминацией запрет для сербов на работу в государственном аппарате Черногории. 

Между тем президент Словакии в конце июля заявил, что "Ночные волки" представляют угрозу для страны. Опасения Андрея Киски связаны с тем, что прокремлевский байк-клуб "Ночные волки" открыл в Словакии свою европейскую штаб-квартиру. Власти страны расценили это событие как "насмешку над официальной позицией Словацкой Республики в отношении аннексии Крыма и российской политики". 

Члены российского байкерского клуба "Ночные волки" известны как группа поддержки президента РФ Владимира Путина. Глава байк-клуба Александр Залдостанов по прозвищу Хирург, в частности, катался вместе с ним на мотоциклах на байк-фестивале в Новороссийске в 2011 году (Путин тогда был на трехколесном Harley-Davidson). На этой встрече президент назвал байкеров "братьями".

Однако с назначением Путиным же в свою Администрацию Кириенко главой - "Ночные вазы", как прозвали их между собой братья-байкеры, выпали из списка финансируемых президентскими грантами.

Отметим, что "волкам" легко простили в 2013-м смертельное ДТП, в котором подозревают байкера Ерёму из "Ночных волков". Сам он с места происшествия скрылся, сейчас его место нахождения неизвестно.

Как сообщает областной сайт 47news, ЧП произошло в поселке Васкелово Всеволожского района около 18 часов 12 октября. Черный Bentley выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Водитель и пассажир немецкого автомобиля погибли.

По мнению полицейских, за рулем "Бентли" сидел 32-летний петербуржец Виталий Ермолаев. Номера автомобиля - 999, серия - ЕРМ. Как уточнили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, машина принадлежит именно Виталию Ермолаеву, и последнее нарушение ПДД на ней совершал также он.

По предварительной информации, "Бентли" сопровождал внедорожник Toyota Land Cruiser 80. После ДТП водитель разбитого Bentley пересел во внедорожник и скрылся с места ДТП. 

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