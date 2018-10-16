Собственник издевается над жильцами

13 октября 2018 года автор материала приехал на Судакова 27. Приехал заснять обычную для данного общежития картину - вахтерша и охранник, нанятые самозваными собственниками общежития, нагло не пускали к одному из жильцов его родственников.

В помощь охраны была поставлена «собственником» стена из железных труб и турникет до потолка.

«…Недавно только человек заболел, человек в больнице лежит. Его экстренно госпитализировали, такая сложилась ситуация. К нему пришла его гражданская жена, занести в больницу вещи, страховой полис и паспорт. Её не пустили…».

«… Я к ребенку пригласила в 2 часа ночи скорую помощь. Я еле до охранника достучалась», - описывают жильцы сложившуюся ситуацию.

Кстати, интересно, как такое вот соотносится с пожарной безопасностью дома. По чисто субъективному мнению автора материала - после «Зимней вишни» пожарным следовало бы попристальнее присматриваться к подобным отжигам собственников, но, увы¸ пожарные, которым жильцы уже многократно писали, придерживаются другого мнения. Также данные действия администрации и охраны грубо нарушают Жилищный кодекс. Напоминаем, ст. 3 п. 4 Жилищного кодекса гласит: «Никто не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем».

Однако, чтобы правоохранители приехали, пришлось звонить им всем общежитием, причём, более полутора часов. Почесывая нос, один из правоохранителей объяснил жильцам, что ничего не может сделать. Как заявили правоохранители: «Сотрудники охраны общежития действуют «на основании внутреннего распорядка».

Затем наряд отбыл. Впрочем, совсем бесполезными полицейских называть нельзя. Иногда они очень полезны. Правда, не для людей.

«Вот молодежь, вышедшую против отмены пенсий протестовать, избивать – это они могут», - комментировали жильцы общежитий «сферу применимости» полиционеров.

Напоминаем, по ст. 18 Закона "О приватизации Жилищного фонда в Российской Федерации", Указу Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8 - все общежития должны отходить в муниципальный жилой фонд. Право на приватизацию комнат в них должны иметь только сами жильцы.

Иногда, после долгих акций протеста, жильцам общежитий удаётся добиться изъятия дома у жуликов и передачи его городу. Однако добиться наказания лиц, фактически укравших у города имущество стоимостью в десятки и сотни миллионов рублей, (как минимум), не удается никогда. Как правильно отмечали данную особенность капитализма американцы - «Если ты украл булку хлеба - тебя посадят в тюрьму, если железную дорогу – в парламент!»

Понятно, что общежития приобретаются не для блага жильцов, а для использования в коммерческих целях. Жильцы при этом не нужны. Установка тюремного пропускного режима – один из способов их выдавливания из необходимой «собственнику» недвижимости.