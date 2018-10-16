Константинополь больше не Царьград

Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. Такое заявление сделал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, комментируя итоги заседания Синода РПЦ в Минске.

"На заседании принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом" - сказал он.

Митрополит Волоколамский добавил, что Русская православная церковь не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

Такую же точку зрения, как уточнил Иларион, поддерживают и белорусские иерархи.

В заседании Синода участвовал и предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

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Люди, как правило, не понимают, что там, где начинается политика, заканчивается церковь.

Скажем, украинцы считают РПЦ МП "пятой колонной". Спросил в чате одного из таких "ревнителей" - в чем выражается эта "измена"?

Оказывается, некоторые священники РПЦ на Украине продолжают молиться на Путина.

Привел цитату из Евангелия: они обязаны это делать независимо от того, кто у них главный: "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: люби'те врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас" (Матф.5 43-44).

Сейчас, полагаю, просматривают Евангелие на предмет "зрады". Там много всякого, "антиукраинского" написано.

Надо было прежде всего нормальное евангелие написать, на державной мове и с соответствующей правкой. Скажем, вместо "нет ни иудея, ни еллина" перевести как "Слава Украине! - Героям слава!"

А.Б.