Сколько может купить продуктов пенсионер из Греции и Казахстана

Мой друг последние восемь лет проживающий в Греции, как-то в разговоре со мной, удивился что в Казахстане некоторые продукты дороже чем у него. Поэтому я попросил его пройтись по рынкам и супермаркетам Афин и составить средний набор цен на основные виды продуктов.

После того как он прислал мне свой набор цен, я решил сравнить, сколько может купить одних и тех же продуктов казахстанский и греческий пенсионер на минимальную пенсию.

Сравнивать цены на продукты мы будем в двух города, столице Греции – Афинах, и городом республиканского значения – Шымкентом.

Итак, начнем.

Средняя пенсия в Греции – 723 евро или 306 212 тенге

Средняя пенсия в Казахстане – 192 евро или 81 174 тенге

Составляем таблицу, в которой отразим, сколько килограммов продуктов, может купить на свою пенсию пенсионеры из Афин и Шымкента.

Наименование продуктов Афины Шымкент Капуста 905 901 Картофель 1034 854 Помидоры 723 811 Яблоки 1451 541 Лук 1451 1248 Огурцы 1451 541 Перец сладкий 1205 811 Виноград 1045 541 Сахар 1034 324 Свинина 241 55 Говядина 289 49 Курятина 482 95

Также, думаю, будет интересным сравнить цены на продукты в Афинах и Шымкенте. Цены приведены в тенге.

Наименование продуктов Афины Шымкент Капуста 338 90 Картофель 296 95 Помидоры 423 100 Яблоки 211 150 Лук 211 65 Огурцы 211 150 Перец сладкий 254 100 Виноград 293 150 Сахар 296 250 Свинина 1270 1450 Говядина 1058 1650 Курятина 635 850

Как заметил мой товарищ, в этом году был неурожай помидоров. Которые в прошлом году стояли меньше 100 тенге.

Мясо и мясопродукты в Афинах дешевле чем в Шымкенте. А, вот пенсия в Афинах выше чем в Шымкенте в 3,7 раза.

Единственно где шымкентский пенсионер догонит по потреблению афинского пенсионера – так только в овзможности купить практически одинаковое количество капусты.