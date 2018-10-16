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Московский листок

Сколько может купить продуктов пенсионер из Греции и Казахстана

Опубликовано 16.10.2018 автором Дмитрий Бурминский в разделе комментариев 2

греция продукты казхстан
Сколько может купить продуктов пенсионер из Греции и Казахстана

Мой друг последние восемь лет проживающий в Греции, как-то в разговоре со мной, удивился что в Казахстане некоторые продукты дороже чем у него. Поэтому я попросил его пройтись по рынкам и супермаркетам Афин и составить средний набор цен на основные виды продуктов.

После того как он прислал мне свой набор цен, я решил сравнить, сколько может купить одних и тех же продуктов казахстанский и греческий пенсионер на минимальную пенсию.

Сравнивать цены на продукты мы будем в двух города, столице Греции – Афинах, и городом республиканского значения – Шымкентом.

Итак, начнем.

Средняя пенсия в Греции – 723 евро или 306 212 тенге

Средняя пенсия в Казахстане – 192 евро или 81 174 тенге

Составляем таблицу, в которой отразим, сколько килограммов продуктов, может купить на свою пенсию пенсионеры из Афин и Шымкента.

Наименование продуктовАфиныШымкент
Капуста905901
Картофель1034854
Помидоры723811
Яблоки1451541
Лук14511248
Огурцы1451541
Перец сладкий1205811
Виноград1045541
Сахар1034324
Свинина24155
Говядина28949
Курятина48295

 

Также, думаю, будет интересным сравнить цены на продукты в Афинах и Шымкенте. Цены приведены в тенге.

Наименование продуктовАфиныШымкент
Капуста33890
Картофель29695
Помидоры423100
Яблоки211150
Лук21165
Огурцы211150
Перец сладкий254100
Виноград293150
Сахар296250
Свинина12701450
Говядина10581650
Курятина635850

Как заметил мой товарищ, в этом году был неурожай помидоров. Которые в прошлом году стояли меньше 100 тенге.

Мясо и мясопродукты в Афинах дешевле чем в Шымкенте. А, вот пенсия в Афинах выше чем в Шымкенте в 3,7 раза.

Единственно где шымкентский пенсионер догонит по потреблению афинского пенсионера – так только в овзможности купить практически одинаковое количество капусты.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 16.10.2018 11:31
"Единственно где шымкентский пенсионер догонит по потреблению афинского пенсионера &#8211; так только в возможности купить практически одинаковое количество капусты."
- - - - - - -
Интересно, что если бы человеку было позволено выбрать только один вид еды, то наука рекомендует Капусту.
.
Капуста - общий знаменатель первой необходимости.
.
Не случайно народ говорит, что младенцев находят в Капусте.
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Средняя пенсия в Греции &#8211; 723 евро
вот бы нам такую написал 16.10.2018 11:18
Средняя пенсия в Греции &#8211; 723 евро или почти 55 тысяч рублей
-что мог бы купить российский пенсионер - да он бы считал что живет в раю!
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