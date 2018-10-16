Сколько может купить продуктов пенсионер из Греции и Казахстана

Мой друг последние восемь лет проживающий в Греции, как-то в разговоре со мной, удивился что в Казахстане некоторые продукты дороже чем у него. Поэтому я попросил его пройтись по рынкам и супермаркетам Афин и составить средний набор цен на основные виды продуктов.
После того как он прислал мне свой набор цен, я решил сравнить, сколько может купить одних и тех же продуктов казахстанский и греческий пенсионер на минимальную пенсию.
Сравнивать цены на продукты мы будем в двух города, столице Греции – Афинах, и городом республиканского значения – Шымкентом.
Итак, начнем.
Средняя пенсия в Греции – 723 евро или 306 212 тенге
Средняя пенсия в Казахстане – 192 евро или 81 174 тенге
Составляем таблицу, в которой отразим, сколько килограммов продуктов, может купить на свою пенсию пенсионеры из Афин и Шымкента.
|Наименование продуктов
|Афины
|Шымкент
|Капуста
|905
|901
|Картофель
|1034
|854
|Помидоры
|723
|811
|Яблоки
|1451
|541
|Лук
|1451
|1248
|Огурцы
|1451
|541
|Перец сладкий
|1205
|811
|Виноград
|1045
|541
|Сахар
|1034
|324
|Свинина
|241
|55
|Говядина
|289
|49
|Курятина
|482
|95
Также, думаю, будет интересным сравнить цены на продукты в Афинах и Шымкенте. Цены приведены в тенге.
|Наименование продуктов
|Афины
|Шымкент
|Капуста
|338
|90
|Картофель
|296
|95
|Помидоры
|423
|100
|Яблоки
|211
|150
|Лук
|211
|65
|Огурцы
|211
|150
|Перец сладкий
|254
|100
|Виноград
|293
|150
|Сахар
|296
|250
|Свинина
|1270
|1450
|Говядина
|1058
|1650
|Курятина
|635
|850
Как заметил мой товарищ, в этом году был неурожай помидоров. Которые в прошлом году стояли меньше 100 тенге.
Мясо и мясопродукты в Афинах дешевле чем в Шымкенте. А, вот пенсия в Афинах выше чем в Шымкенте в 3,7 раза.
Единственно где шымкентский пенсионер догонит по потреблению афинского пенсионера – так только в овзможности купить практически одинаковое количество капусты.
Левон Георгиевич Казарян написал 16.10.2018 11:31
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Интересно, что если бы человеку было позволено выбрать только один вид еды, то наука рекомендует Капусту.
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Капуста - общий знаменатель первой необходимости.
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Не случайно народ говорит, что младенцев находят в Капусте.
вот бы нам такую написал 16.10.2018 11:18
-что мог бы купить российский пенсионер - да он бы считал что живет в раю!