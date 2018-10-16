Афонские старцы отныне не молятся за Путина как за императора

В Русской православной церкви обратили внимание туристов на важность соблюдения решений Синода, который полностью разорвал ее общение с Константинопольским патриархатом. "За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви", — рассказал "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви. По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос.

"Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят", — заметил собеседник агентства.

Решение Синода РПЦ разорвать отношения с Константинополем было принято в ответ на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров украинского раскола.

От редакции: Расколы, расколы, анафемы... То вот православная обчественность всё радовалась обстановке в левом движении - хорошо, мол, что они не могут объединиться чтобы снова безбожием своим заниматься. А теперь-то и самим рабам божьим пришли новые указивки обособившейся РПЦ - "эй, гражданина, на Афон не ходи, там тебе бог в бащка не попадёт, православным не будешь!" Нельзя захаживать во храмы супротивных православных, туда отныне благодать не нисходит и оные церквы господь не замечает - как это всё смешно нам, и так туда не ходящим. Экзотические раздоры, двухперстия, трёхперстия... Собственно, другого такого хорошего повода ощутить, насколько отогнал наше общество назад социальный регресс за годы реставрации капитализма, покуда функции "ума, чести и совести" были делегированы РПЦ - и не требовалось.

Да, мы в Средневековье, и следом за расколом должны последовать религиозные войны. А вот те граждане, которые из толерантности или даже из покаянных чувств (ведь как большевики притесняли пОпиков!) стояли в сторонке, давая развиваться этому церковно-буржуазному монстру, крупнейшней в РФ корпорации, сожравшей немало колхозов, заводов, отобравшей сотни зданий у "гражданских" под эгидой реституции, - вот они-то теперь и оказались в глупейшем положении. С кем им быть в этой войне? Они вроде как без большевистского пафоса, не воинствующие - но атеисты, агностики. А надо выбрать сторону чью-то - страна-то уже, вопреки конституции, самим её Верховным православным считается стопроцентно православной. То, что они там каждый день в Кремле подтираются ельцинской конституцией - нас не смущает, нас смущает тот государственно-патриотический пафос, который религиозной войне грядущей придают "питерские". Видимо, очень обидно Путину, что афонские старцы, к которым совсем недавно он совершал пиар-вояжи, - теперь не молятся за него как за анператора, а так ведь грело душу...

Дмитрий Чёрный, безбожник-большевик

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