Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Афонские старцы отныне не молятся за Путина как за императора

Опубликовано 16.10.2018 в разделе комментариев 5

рпц силовигархия православие социальныйрегресс раскол константинополь
Афонские старцы отныне не молятся за Путина как за императора

В Русской православной церкви обратили внимание туристов на важность соблюдения решений Синода, который полностью разорвал ее общение с Константинопольским патриархатом. "За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви", — рассказал "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. 

Он уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви. По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос. 

"Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят", — заметил собеседник агентства. 

Решение Синода РПЦ разорвать отношения с Константинополем было принято в ответ на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров украинского раскола.

От редакции: Расколы, расколы, анафемы... То вот православная обчественность всё радовалась обстановке в левом движении - хорошо, мол, что они не могут объединиться чтобы снова безбожием своим заниматься. А теперь-то и самим рабам божьим пришли новые указивки обособившейся РПЦ - "эй, гражданина, на Афон не ходи, там тебе бог в бащка не попадёт, православным не будешь!" Нельзя захаживать во храмы супротивных православных, туда отныне благодать не нисходит и оные церквы господь не замечает - как это всё смешно нам, и так туда не ходящим. Экзотические раздоры, двухперстия, трёхперстия... Собственно, другого такого хорошего повода ощутить, насколько отогнал наше общество назад социальный регресс за годы реставрации капитализма, покуда функции "ума, чести и совести" были делегированы РПЦ - и не требовалось.

Да, мы в Средневековье, и следом за расколом должны последовать религиозные войны. А вот те граждане, которые из толерантности или даже из покаянных чувств (ведь как большевики притесняли пОпиков!) стояли в сторонке, давая развиваться этому церковно-буржуазному монстру, крупнейшней в РФ корпорации, сожравшей немало колхозов, заводов, отобравшей сотни зданий у "гражданских" под эгидой реституции, - вот они-то теперь и оказались в глупейшем положении. С кем им быть в этой войне? Они вроде как без большевистского пафоса, не воинствующие - но атеисты, агностики. А надо выбрать сторону чью-то - страна-то уже, вопреки конституции, самим её Верховным православным считается стопроцентно православной. То, что они там каждый день в Кремле подтираются ельцинской конституцией - нас не смущает, нас смущает тот государственно-патриотический пафос, который религиозной войне грядущей придают "питерские". Видимо, очень обидно Путину, что афонские старцы, к которым совсем недавно он совершал пиар-вояжи, - теперь не молятся за него как за анператора, а так ведь грело душу...

Дмитрий Чёрный, безбожник-большевик

Материалы по теме:

Почто сожгли церкву?

Константинополь больше не Царьград

Православное байкерство было пресечено в Черногории



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1235 написал 16.10.2018 12:59
сортирный Карлик совершил Великий подвиг - разделил славян по указанию Сионизма?
Пожелаем сортирному Карлику сдохнуть поскорее со всем его отродьем?
Славяне проклянут сортирного Карлика на веки?
Ответить
Отныне мы не грецкой веры, а эРиФейской !
С,П,Вдиван написал 16.10.2018 12:47
Давно пора было податься в раскол как англикане в свое время
Ответить
(без названия)
Несогласный Сергей написал 16.10.2018 12:10
"Афонские старцы отныне не молятся за Путина как за императора" зато населюки России, которых путин обобрал до нищеты, молятся на НЕГО!!!
Ответить
Re: Дмитрий Черный типичный сибарит. Ни капли не большевик.Коммунист? На словах.
ладно написал 16.10.2018 12:01
будем его звать п и з д о б о льшевик
Ответить
Дмитрий Черный типичный сибарит. Ни капли не большевик.Коммунист? На словах.
ладно написал 16.10.2018 11:59
будем его звать- пиздобол ьшевик
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Медики протестуют
Медики протестуют
15.10.2018
Протекционизм - не для кретинов
Протекционизм - не для кретинов
15.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У Собянина нашлись лишние полмиллиарда на экскурсионные автобусы-амфибии (0)
Наши "сушки" в руках украинских пилотов показали превосходство над истребителями дяди Сэма (3)
Афонские старцы отныне не молятся за Путина как за императора (5)
О праве на забастовку (4)
Собственник издевается над жильцами (0)
Сколько может купить продуктов пенсионер из Греции и Казахстана (3)
Константинополь больше не Царьград (14)
Общий демократический знаменатель (5)
Православное байкерство было пресечено в Черногории (3)
Трудный путь в "груши" Саши Мишкина проходил через питерские ресторации (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Гoрoд кипит
Максим Калашников Максим Калашников: Готовим новые передачи Рой ТВ. А пока - дискотека
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Евангелие на предмет "зрады"
Дарья Митина Дарья Митина: Прoхoдя пo Дамаску
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss