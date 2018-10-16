Наши "сушки" в руках украинских пилотов показали превосходство над истребителями дяди Сэма

Советские истребители Су-27, стоящие на вооружении ВВС Украины, показали себя лучше в бою на дистанции от 1 до 1,5 км, чем истребители F-15 C Eagle Национальной гвардии США. Кадры боя опубликованы на канале Военного телевидения Украины в YouTube.

Тренировочный бой проходил во время учений «Чистое небо-2018» (Clear Sky), в маневрах участвовали по четыре-пять самолетов Су-27 и F-15. Отмечается, что Су-27 победили за счет большей маневренности и механизации.

Учения «Чистое небо» проходят на Украине с 8 по 19 октября, в них, помимо США, принимают участие Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния. Учения, как отмечали в Минобороны Украины, проходят в Винницкой и Хмельницкой областях — в городе Староконстантинов и на аэродроме Гавришкова. В учениях принимают участие около 700 военных, всего запланировано 330 вылетов.

- Смотрите-ка! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как только за пределами РФ, так сразу все таблоиды кремлёвского пула (других Яндекс в свой топ новостей под страхом анафемы не пускает) вспомнили, что "сушечки" советские. А вот тут они когда летают и иногда падают - то исключительно как российские, "русское оружие", "Русские витязи". Хотя учились-то вместе с украинскими "витязями", школа одна, тренажёры они. На деле же истребители это именно советские и права на них как у республики, которая активно участвовала во всём авиастроении, и гражданском, и военном, - у УССР точно такие же, как у РСФСР. Да, советские - но вы-то, в Москве выставившие Николая Второго у Министерства бороны на Фрунзенской набережной как своего главного полководца, - вы-то что хорошего изобрели после СССР в этой сфере? Модернизировали - да, но и то не слишком-то успешно. Вон, у нас в Ашукинской поставили памятник одному самолёту, а другой там же и разбили, да-да Су-27... Ну, уж наверное наши "сушки" превосходят те самые Ф-15 и 16, с которых были срисованы и улучшены! Тут и полётов не требуется, чтоб понять - да, советское оружие ещё кое-где лучшее в мире. Но в чьих руках оно, каким целям служит? А вот тут все кремлёвские табоиды стыдливо потупят взоры и слово "советский" прирячут до следующего подходящего случая: в Сирии, в Ливии теперь цели нашего оружия - только цели обогащения правящего клана, силовигархии, Пригожина и прочих "питерских" предпринимателей, нефть, только нефть, больше для них "святынь" не осталось.

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