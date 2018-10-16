Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Наши "сушки" в руках украинских пилотов показали превосходство над истребителями дяди Сэма

Опубликовано 16.10.2018 в разделе комментариев 3

украина су-27
Наши "сушки" в руках украинских пилотов показали превосходство над истребителями дяди Сэма

Советские истребители Су-27, стоящие на вооружении ВВС Украины, показали себя лучше в бою на дистанции от 1 до 1,5 км, чем истребители F-15 C Eagle Национальной гвардии США. Кадры боя опубликованы на канале Военного телевидения Украины в YouTube. 

Тренировочный бой проходил во время учений «Чистое небо-2018» (Clear Sky), в маневрах участвовали по четыре-пять самолетов Су-27 и F-15. Отмечается, что Су-27 победили за счет большей маневренности и механизации. 

Учения «Чистое небо» проходят на Украине с 8 по 19 октября, в них, помимо США, принимают участие Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния. Учения, как отмечали в Минобороны Украины, проходят в Винницкой и Хмельницкой областях — в городе Староконстантинов и на аэродроме Гавришкова. В учениях принимают участие около 700 военных, всего запланировано 330 вылетов.

- Смотрите-ка! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как только за пределами РФ, так сразу все таблоиды кремлёвского пула (других Яндекс в свой топ новостей под страхом анафемы не пускает) вспомнили, что "сушечки" советские. А вот тут они когда летают и иногда падают - то исключительно как российские, "русское оружие", "Русские витязи". Хотя учились-то вместе с украинскими "витязями", школа одна, тренажёры они. На деле же истребители это именно советские и права на них как у республики, которая активно участвовала во всём авиастроении, и гражданском, и военном, - у УССР точно такие же, как у РСФСР. Да, советские - но вы-то, в Москве выставившие Николая Второго у Министерства бороны на Фрунзенской набережной как своего главного полководца, - вы-то что хорошего изобрели после СССР в этой сфере? Модернизировали - да, но и то не слишком-то успешно. Вон, у нас в Ашукинской поставили памятник одному самолёту, а другой там же и разбили, да-да Су-27... Ну, уж наверное наши "сушки" превосходят те самые Ф-15 и 16, с которых были срисованы и улучшены! Тут и полётов не требуется, чтоб понять - да, советское оружие ещё кое-где лучшее в мире. Но в чьих руках оно, каким целям служит? А вот тут все кремлёвские табоиды стыдливо потупят взоры и слово "советский" прирячут до следующего подходящего случая: в Сирии, в Ливии теперь цели нашего оружия - только цели обогащения правящего клана, силовигархии, Пригожина и прочих "питерских" предпринимателей, нефть, только нефть, больше для них "святынь" не осталось.

Материалы по теме:

Министерство опозоренных 

Открытие памятника авиаторам в Ашукино закончилось гибелью "Русского витязя"



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1237 написал 16.10.2018 13:06
Автомобили 30-ти летней давности могут составить конкуренцию современным ?
Так и СУ-27 (40-ка летней давности ) давно уже утиль, годный для использования в Африке?
Даже индия, не говоря о Китае, понимает , что это рухлядь?
Ответить
во за что не люблю я ссыкливый режим,
сижупиржувдиван написал 16.10.2018 12:34
так за то, что в Луганске при наличии аэропорта и авиационного завода (и музея даже) до сих пор не поставлено на крыло "луган-ваффе" в должной укомлектованности
Ответить
придется дяде Сэму набашлять укролетунам другораз, чтобы присушили свои сушки
сижупиржувдиван написал 16.10.2018 12:26
а то из чванства сэмуля не предусмотрел конфуз
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Медики протестуют
Медики протестуют
15.10.2018
Протекционизм - не для кретинов
Протекционизм - не для кретинов
15.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У Собянина нашлись лишние полмиллиарда на экскурсионные автобусы-амфибии (1)
Наши "сушки" в руках украинских пилотов показали превосходство над истребителями дяди Сэма (3)
Афонские старцы отныне не молятся за Путина как за императора (5)
О праве на забастовку (4)
Собственник издевается над жильцами (0)
Сколько может купить продуктов пенсионер из Греции и Казахстана (3)
Константинополь больше не Царьград (14)
Общий демократический знаменатель (5)
Православное байкерство было пресечено в Черногории (3)
Трудный путь в "груши" Саши Мишкина проходил через питерские ресторации (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Гoрoд кипит
Максим Калашников Максим Калашников: Готовим новые передачи Рой ТВ. А пока - дискотека
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Евангелие на предмет "зрады"
Дарья Митина Дарья Митина: Прoхoдя пo Дамаску
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss