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Московский листок

У Собянина нашлись лишние полмиллиарда на экскурсионные автобусы-амфибии

Опубликовано 16.10.2018 в разделе комментариев 3

беспредел москва собянин
У Собянина нашлись лишние полмиллиарда на экскурсионные автобусы-амфибии

Столичные власти намерены закупить туристические автобусы-амфибии, которые могут передвигаться не только по улицам, но и по воде. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект бюджета Москвы на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. 

Согласно документу, в следующем году на закупку автобусов-амфибий и их сервисное обслуживание планируется потратить 325 миллионов рублей, в 2020-м и 2021 годах - по 50 миллионов рублей. Подобные экскурсионные "ихтиандры" перевозят туристов во многих городах мира, в том числе в Амстердаме, Торонто, Гамбурге, Сан-Франциско и Будапеште. Есть подобный автобус и во Владивостоке.

Проект бюджета также предусматривает закупку десяти судов и их транспортное обслуживание на новом регулярном речном маршруте, который запустят между Нижними Мневниками и Киевским вокзалом, на что в 2019 году направят 820 миллионов рублей, а в 2020-2021 годах - по 515 миллионов рублей ежегодно. 

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, этот регулярный пассажирский маршрут планируется запустить в 2020-2021 годах. Речные трамваи ледокольного класса будут работать всесезонно, интервалы движения составят 4-6 минут. 

Отметим, что последний амбициозный и дорогостоящий транспортный проект московской мэрии - электробусы - пока не оправдывает ожиданий несмотря на поднятую ею шумиху. На прошлой неделе этой теме посвятила статью газета "Ведомости". 

В материале отмечается, что 1 сентября Москва получила всего девять электробусов вместо 30, предусмотренных контрактом, а еще через месяц парк "Мосгортранса" пополнился только одним электробусом. С первого же дня новая игрушка столичных властей показала себя ненадежной. Пассажиров выручал троллейбус - тот самый транспорт, который власти Москвы последовательно и ожесточенно вытравляли из города ради электробусов. 

По словам сооснователя фонда "Городские проекты" Максима Каца, наблюдавшего за работой электробусов в течение трех недель после запуска, из 103 попыток выезда из депо без существенных задержек работали лишь два маршрута, а 78 попыток закончилось поломкой либо возвращением в депо. 

Производители ГАЗ и КамАЗ объясняли задержки необходимостью доработки электробусов. Эксперты отмечают, что на регулярной основе электробусы не ходят даже в других городах мира, в том числе из-за их дороговизны и ненадежности. Так, расчеты в Лондоне показали, что переход на электробусы требует гигантских инвестиций на расширение парка, увеличение числа водителей и дополнительные гаражи. 

В Китае электробусами заменяют дизельные автобусы из-за серьезных проблем с окружающей средой, сама же программа финансируется государством. Кроме того, московские электробусы нельзя назвать абсолютно экологичными - в них вставлен дополнительный генератор, работающий на дизельном топливе, чтобы зимой было достаточно энергии на отопление.

От редакции: Ну, относительно безумно дорогих и непрактичных (с дополнительными дизелями, и так тяжеленные - они будут изнашивать дорожное покрытие быстрее фур) электробусов мы давно всё сказали, этот проект запущен исключительно потому что господа иностранцы разок пожаловались на троллейбусные провода, которые мешают им лицезреть красоты столицы. Собянин и решил, что москвичи подвинутся: зачем им троллейбусы в центре Москвы? Господа туристы тут - главные, вот для них всё и обустроим!

Вместо лёгеньких (в этом их новатрство и заключалось, они не везут на себе топливо) троллейбусов выдумали тяжеленные электробусы - и всё за счёт бюджета москвичей, как обычно. Но этого мало - надо ещё и полмиллиарда угрохать на эти сомнительные амфибии - причём тут Ихтиандр? Они что - ныряют? Ну, так и называйте соответственно - амфибия это не весть какое диво. Чаще встречаемое, правда, в военной технике. Но если только что переизбранный Собянин будет наглеть, как Путин, скоро опять взлетят квартплаты - расплачиваться за прихоти мэра будем опять все мы, под видом ЖКУ, вот увидите... Буржуазный мэр - буржуазные проекты, наших денег он давно не считает.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
пару лет назад армяне не поделили подряд на газон в микрорайончике
Рафаэль Амбарцумян написал 16.10.2018 14:19
Подряд всего на 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.
И в результате разборки с применением огнестрельного
оружия одним армянином меньше стало.
Вай ме!
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целыми днями дизельные машины поливальщики катаются,дышать нечем-все загазовано
на один электробус написал 16.10.2018 13:34
распилоид старик С.Раков закупает 10 000 машин с дизелями.
кишлак Москвабад с0распилоид старик С.Раков превратил в
газовую камеру.
Когда работали тысячи заводов в Москве советской,московский воздух был эталоном чистоты.
Теперь везде и всюду гарь,копоть и вонь от забитой канализации.
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нам много еще надо, чтоб не ходить как обсранным, а чтобы все было как у развитЫх державов:
сижупиржувдиван написал 16.10.2018 13:19
Железная ВСМ с Масква до Гороховца нужна, а то ни одной до сих пор нету, даже у Рамзанчика
Туннель вдоль кавказского хребта нужен, чтобы за час от Керчи до Сочи, и переть дальше до Ирана
Мост на Сахалин нужен, чтобы занять полезным трудом порошенковцев в тайге дальней
Сажаемые ступени нужны, а то ракеты бериевской эпохи уже превысили срок годности и падают
Газовые заправки и движки нужны, чтобы не кормить лошадок ассигнациями
Скоростные платные автобаны нужны, чтобы было где гонять передовому классу на люксяблях
Официальная проституция нужна, чтобы передовому классу подавали проверенных мастер-классовочек
....и многоещечегочтоваминеснилось
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