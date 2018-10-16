У Собянина нашлись лишние полмиллиарда на экскурсионные автобусы-амфибии

Столичные власти намерены закупить туристические автобусы-амфибии, которые могут передвигаться не только по улицам, но и по воде. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проект бюджета Москвы на 2019 и плановый период 2020-2021 годов.

Согласно документу, в следующем году на закупку автобусов-амфибий и их сервисное обслуживание планируется потратить 325 миллионов рублей, в 2020-м и 2021 годах - по 50 миллионов рублей. Подобные экскурсионные "ихтиандры" перевозят туристов во многих городах мира, в том числе в Амстердаме, Торонто, Гамбурге, Сан-Франциско и Будапеште. Есть подобный автобус и во Владивостоке.

Проект бюджета также предусматривает закупку десяти судов и их транспортное обслуживание на новом регулярном речном маршруте, который запустят между Нижними Мневниками и Киевским вокзалом, на что в 2019 году направят 820 миллионов рублей, а в 2020-2021 годах - по 515 миллионов рублей ежегодно.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, этот регулярный пассажирский маршрут планируется запустить в 2020-2021 годах. Речные трамваи ледокольного класса будут работать всесезонно, интервалы движения составят 4-6 минут.

Отметим, что последний амбициозный и дорогостоящий транспортный проект московской мэрии - электробусы - пока не оправдывает ожиданий несмотря на поднятую ею шумиху. На прошлой неделе этой теме посвятила статью газета "Ведомости".

В материале отмечается, что 1 сентября Москва получила всего девять электробусов вместо 30, предусмотренных контрактом, а еще через месяц парк "Мосгортранса" пополнился только одним электробусом. С первого же дня новая игрушка столичных властей показала себя ненадежной. Пассажиров выручал троллейбус - тот самый транспорт, который власти Москвы последовательно и ожесточенно вытравляли из города ради электробусов.

По словам сооснователя фонда "Городские проекты" Максима Каца, наблюдавшего за работой электробусов в течение трех недель после запуска, из 103 попыток выезда из депо без существенных задержек работали лишь два маршрута, а 78 попыток закончилось поломкой либо возвращением в депо.

Производители ГАЗ и КамАЗ объясняли задержки необходимостью доработки электробусов. Эксперты отмечают, что на регулярной основе электробусы не ходят даже в других городах мира, в том числе из-за их дороговизны и ненадежности. Так, расчеты в Лондоне показали, что переход на электробусы требует гигантских инвестиций на расширение парка, увеличение числа водителей и дополнительные гаражи.

В Китае электробусами заменяют дизельные автобусы из-за серьезных проблем с окружающей средой, сама же программа финансируется государством. Кроме того, московские электробусы нельзя назвать абсолютно экологичными - в них вставлен дополнительный генератор, работающий на дизельном топливе, чтобы зимой было достаточно энергии на отопление.

От редакции: Ну, относительно безумно дорогих и непрактичных (с дополнительными дизелями, и так тяжеленные - они будут изнашивать дорожное покрытие быстрее фур) электробусов мы давно всё сказали, этот проект запущен исключительно потому что господа иностранцы разок пожаловались на троллейбусные провода, которые мешают им лицезреть красоты столицы. Собянин и решил, что москвичи подвинутся: зачем им троллейбусы в центре Москвы? Господа туристы тут - главные, вот для них всё и обустроим!

Вместо лёгеньких (в этом их новатрство и заключалось, они не везут на себе топливо) троллейбусов выдумали тяжеленные электробусы - и всё за счёт бюджета москвичей, как обычно. Но этого мало - надо ещё и полмиллиарда угрохать на эти сомнительные амфибии - причём тут Ихтиандр? Они что - ныряют? Ну, так и называйте соответственно - амфибия это не весть какое диво. Чаще встречаемое, правда, в военной технике. Но если только что переизбранный Собянин будет наглеть, как Путин, скоро опять взлетят квартплаты - расплачиваться за прихоти мэра будем опять все мы, под видом ЖКУ, вот увидите... Буржуазный мэр - буржуазные проекты, наших денег он давно не считает.

Д.Ч.