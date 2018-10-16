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Московский листок

Дожить до 60 нынче роскошь и для руководителя ПФР Карелии!

Опубликовано 16.10.2018 в разделе комментариев 4

реформа карелия классоваяненависть пенсионеры пфр
Дожить до 60 нынче роскошь и для руководителя ПФР Карелии!

12 октября умер руководитель Пенсионного Фонда Карелии и бывший мэр города Петрозаводска Николай Иванович Левин. Об этом сообщает портал «Столица на Онего». Причиной смерти 59-летнего бывшего регионального политика стали проблемы со здоровьем: по одной из предварительных версий, у экс-мэра оторвался тромб, по другой – произошел обширный инфаркт. Николай Левин скончался в аэропорту во время рабочей поездки в Москву. 

Николай Иванович Левин родился 19 декабря 1958 года в Кировской области. В 1984 году, работая на должности инженера-технолога Беломорского морского порта, он был избран председателем профкома. С 1995 по 2000 годы возглавлял Беломорский район. В 2000-2009 годах был председателем Заксобрания Карелии, с 2009 по 2013 – мэром Петрозаводска. С 2014 года возглавлял Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия.

От редакции: Один за другим уходят из этого лучшего из миров то единороссы, голосовавшие за пенсионную реформу, то вот чиновники Пенсионного фонда - организации всё более загадочной, в которой находятся миллионы на "зарплаты" начальству, но вот именно что пенсий платить в срок организация и не хочет дорогим россиянам. И в обстановке нынешней депопуляции, деградации медицины (оптимизации), экономии государства на здоровье граждан - перенос пенсионного возраста подальше это однозначная кража. Причём это понимают все, от Путина, стыдливо просившего отнестись к этой государственной краже с пониманием - до таких вот чинуш на местах, которые и сами не доживают... Нет не до нового пенсионного возраста, а даже до 60 лет!

Ведь это национальная катастрофа, а не реформа - в России Путинской проблема дожить сейчас мужику до шестидесяти, даже столь хорошо обеспеченному, как экс-мэр, которому уж точно не приходилось считать копейки на лекарства и экономить на профилактике... И вот судьба словно подсказывает доргим россиянам, только что обврованным "своим" государством, а заодно и тем господам, которые реформу претворяют в "жизнь" (на самом деле в смерть - весь смысл реформы именно в том, чтобы получить деньги недоживших до пенсии), а на самом деле - в собственную бесславную смерть. Ведь их, даже если они ничего не успели в ПФР сделать в ходе реализации реформы, - добрым словом теперь не вспомнят. Кто украл их добрые имена заранее? А вы подумайте - может, тот верхний молодящийся мужичок-мультимиллиардер, который просил отнестись с пониманием?  

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
лайон написал 16.10.2018 14:27
Ни дна, ни покрышки
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не доживут 70%? да больше не доживут!
Фудзики Рик написал 16.10.2018 14:17
Головенко, вы открыли Америку.
Думаете, они сами не знают?
Спросите лучше, почему они стали абсолютно безразличны к своему будущему? Почему потерян даже мощнейший родительский инстинкт? Куропатка-мать коршуна отводит, воробьиха на котэ кидается, а родаки на Маркса дрочат, пока их детей мусора прессуют.
Уверен, ты знаешь ответ, как и я. Но, я напишу, пой пост сотрут, а ты изначально забоишься, что, как тогда, баранов заругает.
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еще один сгорел на работе
Фудзики Рик написал 16.10.2018 14:07
Гори ясно, чтобы не погасило!
Гори бабка, гори дед, гори пьяненький Медвед!
.
Бабка это мизулина, наибулина, валька-красные трусы, и та, как там ее, с перекошенным ыбалом.
Ну, а дед, ясно кто, карлик ботоксный.
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Продолжит жизни 72,5 года - путинский блеф
А.Головенко, журналист написал 16.10.2018 13:58
Я уже писал об этом. Еще 5-6 лет назад СПЖ была 59,5 лет. И вдруг за 4 года кризиса - такой резкий скачок. Докажите, за счет чего?
Как она может увеличиться при ваших эсэсовских пенсиях, росте цен на лекарствах,и без того дики, отсутствии самых необходимых
Молчат. Всего два примера в развитие.
Министр здравоохранения академик РАМН Татьяна Дмитриевна умерла... в 58 лет. Почему ее просмотрели?
А министр соцзащиты Александр Починок дожил всего до 56 лет.
Министр! А вы работяг у станков хотите заставить вкалывать до 65 лет.
Говорят же вам, 65-70% работающих до пенсии просто не доживут
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