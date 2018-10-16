Дожить до 60 нынче роскошь и для руководителя ПФР Карелии!

12 октября умер руководитель Пенсионного Фонда Карелии и бывший мэр города Петрозаводска Николай Иванович Левин. Об этом сообщает портал «Столица на Онего». Причиной смерти 59-летнего бывшего регионального политика стали проблемы со здоровьем: по одной из предварительных версий, у экс-мэра оторвался тромб, по другой – произошел обширный инфаркт. Николай Левин скончался в аэропорту во время рабочей поездки в Москву.

Николай Иванович Левин родился 19 декабря 1958 года в Кировской области. В 1984 году, работая на должности инженера-технолога Беломорского морского порта, он был избран председателем профкома. С 1995 по 2000 годы возглавлял Беломорский район. В 2000-2009 годах был председателем Заксобрания Карелии, с 2009 по 2013 – мэром Петрозаводска. С 2014 года возглавлял Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия.

От редакции: Один за другим уходят из этого лучшего из миров то единороссы, голосовавшие за пенсионную реформу, то вот чиновники Пенсионного фонда - организации всё более загадочной, в которой находятся миллионы на "зарплаты" начальству, но вот именно что пенсий платить в срок организация и не хочет дорогим россиянам. И в обстановке нынешней депопуляции, деградации медицины (оптимизации), экономии государства на здоровье граждан - перенос пенсионного возраста подальше это однозначная кража. Причём это понимают все, от Путина, стыдливо просившего отнестись к этой государственной краже с пониманием - до таких вот чинуш на местах, которые и сами не доживают... Нет не до нового пенсионного возраста, а даже до 60 лет!

Ведь это национальная катастрофа, а не реформа - в России Путинской проблема дожить сейчас мужику до шестидесяти, даже столь хорошо обеспеченному, как экс-мэр, которому уж точно не приходилось считать копейки на лекарства и экономить на профилактике... И вот судьба словно подсказывает доргим россиянам, только что обврованным "своим" государством, а заодно и тем господам, которые реформу претворяют в "жизнь" (на самом деле в смерть - весь смысл реформы именно в том, чтобы получить деньги недоживших до пенсии), а на самом деле - в собственную бесславную смерть. Ведь их, даже если они ничего не успели в ПФР сделать в ходе реализации реформы, - добрым словом теперь не вспомнят. Кто украл их добрые имена заранее? А вы подумайте - может, тот верхний молодящийся мужичок-мультимиллиардер, который просил отнестись с пониманием?

Д.Ч.

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