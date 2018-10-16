И без того высоченные зарплаты дорогих россиян Путин велел повышать ускоренно

Владимир Путин заявил, что системной задачей в экономике является обеспечение более высоких темпов роста, а также более ощутимый рост зарплат и реальных доходов граждан. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам, сообщает Кремль.

Путин отметил, что задача состоит также в поддержании инвестиционной активности, стимулировании развития обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта.

По словам президента, позитивная динамика по указанным параметрам наблюдается. В частности, за январь—август реальные доходы граждан выросли на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года, реальная заработная плата увеличилась на 8,4%.

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев назвал приоритеты экономической политики страны на шесть лет. Одними из главных направлений станут увеличение инвестиций, вовлечение частного бизнеса в госпроекты и сохранение моратория на изменение налоговой нагрузки.

Редактор ФОРУМа.мск Дмтрий Чёрный размышляет:

- Вы в этой медведевской одной фразе хоть что-то услышали про реальное развитие экономики? Про отрасли, которые будут развиваться, про "приоритетные национальные" направления этого пресловутого роста? Нет! В их буржуазной демагогии давно нет места такой конкретике - потому что деградация по всем отраслям такая в сравнении в СССР, что лучше и не заикаться. Это что за приоритет такой - "увеличение инвестиций"?! Во что? Может, увеличением инвестиций Медведев считает то, как они отдали 19,5% Роснефти нескольким "иностранным инвесторам"? Акций стало меньше - зато инвестиций стало больше, потому что по этим акциям теперь отчитывается не возглавляемое им, Димоном и его работодателем Вованом, государство. Ловко, чёрт побери. Кстати, вот уж что они анонсируют как приоритет неизменно - это налоговые льготы для буржуев (13 процентиков), никакой прогрессивной шкалы даже в далёком будущем не планируют они, это очевидно, в этой стране за всё платят бедные, что доказала и пенсионная реформа. Что же касается уже путинской традиционной демагогии про рост зарплат - ну, он где-то за год разглядел рост зарплат и до этого, так что моя реплика из собственной жизни его альтернативной Вселенной вряд ли будет как-то понятна, но вот как было дело год назад (рассказывал уже подробно, н не поленюсь ещё раз). Подрабатывал я в "Литературной России" - до "путинского" гранта (президентского - источник финансирования неизвестен, не личные же это Путина милиончики, их у него всего семь за год, на хлеб-то с чесночным йогуртом, испанское винцо и авиагорючее для визитов официальных не хватит) я получал 16 тысяч, с грантом вместе - аж 21. Вот такой рост - правда, не в этом году, а пару лет уже назад. Мощный рост, верно? И это в газете, добавлю, которая Путина превозносит выше всех генсеков и прочих безбожников-большевиков, само собой...

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