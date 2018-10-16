Фэсбы опять "шмонают" оппозиционно-правую молодёжь

В Москве сотрудники ФСБ задержали для допроса 17-летних Георгия Чумаченко и Алексея Соколухина, сообщается в Telegram-канале правозащиты "Открытой России" со ссылкой на родителей молодых людей. Перед допросом в квартирах юношей прошел обыск.

Были изъяты некие флаги с символикой, наклейки и техника. Силовики упоминали статью 280 УК РФ "Призывы к экстремизму". В случае Чумаченко также упоминалось движение националистов "Комитет "Нация и свобода". В случае Соколухина следователь упоминал телеграм-канал "Карательный отряд".

После обысков подростков посадили в машины без номеров и увезли. Чумаченко увезли на допрос без родителей, Соколухина - с матерью. Как сообщает "ОВД-Инфо", силовики не объяснили Алле Чумаченко, с чем связан обыск и неохотно отвечали на вопросы.

Они не оставили никаких документов, сославшись на то, что не могут снять копии. Чумаченко, которого портал называет членом "Нации и свободы", увезли в здание управления ФСБ на Большом Кисельном переулке. Соколухин, по словам следователя, находится в статусе свидетеля.

Напомним, сейчас на слуху два резонансных "экстремистских" уголовных дела с участием молодых фигурантов: об организации "Новое величие" и о сообществе "Сеть".

В деле "Нового величия" фигурируют 10 человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в СИЗО), Анна Павликова, Мария Дубовик (обе под домашним арестом), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский. Им предъявлены обвинения по части 1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества" и "Участие в экстремистском сообществе").

По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после государственного переворота. Сами фигуранты дела говорят, что идея создания именно "организации" принадлежала мужчинам, которые внедрились к ним в чат в Telegram. Позднее сообщалось, что этими мужчинами могут быть сотрудники полиции (центра "Э") и ФСБ. Целью "Нового величия", по версии следствия, было свержение политического режима в России.

Фигуранты дела "Сеть" - это участники одноименной подпольной организации, ячейки которой, по версии ФСБ, есть в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. Эта структура якобы планировала взрывы на выборах президента РФ и ЧМ-2018, чтобы "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране". Затем заговорщики якобы намеревались поднять вооруженный мятеж.

Все фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 205.4 ("Организация или участие в террористическом сообществе") УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Сами обвиняемые утверждают, что оговорили себя и своих товарищей под пытками, которым их подвергали сотрудники ФСБ и полицейские.

Родители фигурантов резонансных уголовных дел планируют провести шествие в центре Москвы 28 октября с требованием прекратить уголовное преследование детей.

Организаторы акции считают происходящее "бессмысленной и жестокой войной государственной машины против нового поколения, которое сегодня заявляет о своем праве влиять на ситуацию в стране". Родители обвиняемых не сомневаются, что оба "преступления" были придуманы силовиками, и призывают выступить "в защиту нового поколения". Точное место и время проведения шествия пока не определены.

Напомним, при подготовке предыдущего "Марша матерей" тоже проходили обыски и шли запугивания организаторов.

Московская прокуратура предупредила 15 августа организаторов "Марша матерей" в поддержку фигурантов дела "Нового величия" о том, что проведение несогласованной акции будет незаконным. Как сообщил в Facebook режиссер Василий Сигарев, такое предостережение представители правоохранительных органов принесли домой его жене - актрисе Яне Трояновой, являющейся одним из организаторов акции.

В документе прокуратура подчеркнула, что ответственность грозит и за организацию, и за участие в несогласованном публичном мероприятии. В надзорном ведомстве напомнили о незаконности действий "экстремистского характера".

"С утра нагрянул уголовный розыск, искали Троянову. Ее в квартире не было. Дали мне вот эти бумажки. Видимо, уголовница. Ну, и репост бы. Вернул все обратно", - написал Сигарев.

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