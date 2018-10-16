Единороссы не дадут дорогим россиянам злоупотреблять правом на митинги

Госдума Путинской России 16 октября приняла во втором, основном чтении законопроект, вводящий штрафы за "злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия", сообщается на сайте нижней палаты парламента. Таким злоупотреблением авторы документа, депутаты от фракции "Единой России" Александр Грибов и Дмитрий Вяткин, называют подачу уведомления "без цели проведения акции", а также "несоблюдение требования об уведомлении" органа власти об отказе от проведения публичного мероприятия или подачу такого уведомления не в срок.

Законопроект единороссов, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента в мае и обобренный в первом чтении в июле, предусматривает штраф для граждан в размере 5-20 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-30 тыс., для юридических лиц - 20-100 тыс. Соотвествующие дополнения предлагается внести в ст. 20.2 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ.

Одновременно с этим законопроектом депутаты от партии власти предложили внести поправки в закон о массовых мероприятиях, где предлагается установить срок подачи уведомления об отказе от проведения митинга "не позднее чем за один день" до его намеченной даты, писал "Коммерсант" в мае.

В пояснительной записке в этой депутатской инициативе говорится, что после согласования мероприятия органы власти обязаны "обеспечить общественный порядок и безопасность граждан" и оказание им "неотложной медицинской помощи", что предполагает "расходование бюджетных средств на доставку металлоискателей и металлодетекторов", оплату труда сотрудников, а иногда требует и "перекрытия движения транспортных средств".

При этом парламентарии утверждают, что "случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий" в последнее время участились и зачастую "носят явно выраженный провокационный характер".

Речь идет о сотрудниках петербургского штаба Алексея Навального, которые подавали несколько сотен уведомлений о проведении встречи с оппозиционным политиком на разные даты и в разные места в ноябре и декабре 2017 года, уточнялось в публикации "Коммерсанта". Вместе с тем глава этого штаба Денис Михайлов указывал, что упомянутые мероприятия не согласовали ни в одном месте по разным причинам, например, потому, якобы из-за ремонтных работ.

Представители оппозиции называли эти поправки бессмысленными: по их словам, у властей и без этого есть все инструменты для наказания участников протестных акций.

Право россиян на мирные собрания и митинги закреплено в ст. 31 Конституции РФ. В июне 2012 года Госдума уже существенно усложнила проведение публичных мероприятий, введя новые строгие требования к организаторам и участникам и одновременно многократно увеличив штрафы за нарушение порядка проведения акций до миллиона рублей.

От редакции: Ох, что-то стал злоупотреблять народец российский правом на митинги! Понимаю озабоченность думаков... Лучше бы уж спиртным злоупотреблял народ - ему и подешевле водку для этого делали с началом кризиса 2014-го. Этому ж народу - всё дали, живи да радуйся. И ведь, главное, всё народцу именно в Москве неймётся! И МРОТ подняли аж до одиннадцати тысяч ему тут, и пенсионный возраст отодвинули, чтоб не нависал тяжко, и деиндустриализацию тут проводят последовательно, лишая не только рабочих мест, но и обеспеченного технологически будущего... Чего же ему ещё надо? Всё митинговать да митинговать? Не много ли прав у народца по дарованной ему щедрым Ельциным коституции?

Может, поприбрать права-то? Буржуазия дала права - она и заберёт, и Росгвардию на ослушавшихся нашлёт... А то как начнут мирно собираться да обсуждать разрыв в доходах трудящихся и думских паразитов, так ведь и до классовой ненависти недалече - а там и бунты учинят, на святыни России Путинской покусятся - на частную собственность на нефть, на газ, монополии силовигархии начнут оспаривать. Национализировать нефть да газ захотят, экспроприировать - а этого народные ибранники ну уж никак допустить не могут. И так с трудом, под шум митингов на Охотном Ряду принимали "с путинскими животворящими правками" столь необходимую трудящимся и пенсионерам реформу - а они не намитинговались ещё? Да пора этот народ неблагодарный к ногтю, ох, пора!

Д.Ч.

Материалы по теме:

О праве на забастовку

Гнать Навального вперед!

Фэсбы опять "шмонают" оппозиционно-правую молодёжь