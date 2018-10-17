Не надо вам на Афон - член КПСС Путин привезет любую святыню

Вчера Ура.ру ошарашил вестью с оглушительным заголовком: «РПЦ будет наказывать верующих за молитвы в храмах Константинополя». Это в связи с разрывом коммерческих отношений с Царьградом.

Под запрет попали православные церкви давно отрытой для наших отпускников Турции (в отличие от Египта, хе-хе), а также на горе Афон.

И что теперь делать гражданам туристам, отпускникам и прочим паломникам - сдавать билеты? Только, понимаешь, собрались нынешним золотым бабьим летом припасть к тамошним святыням, а тут такой облом от «второразрядного агента КГБ Михайлова».

На каком основании он приказывает? На том, что рассматривает РПЦ как личную военизированную карательную госструктуру вроде Росгвардии. А паству - как подчиненных, обязанных платить ему дань на роскошное содержание.

Этот запрет замечателен тем, что сексот Лубянки, в сущности, проболтался. За всеми нашими туристами за рубежом, стало быть, кроме пианистов г-на Нарышкина, ведется также и церковное наблюдение душеведов в рясах.

Допустим, я к туркам не полечу ни за какие тугрики. Они по приказу Эрдогана сбили нашего пилота Олега Пешкова. За три года так и не повинились перед его семьей. Не заплатили и за сбитую «сушку», что было одним из условий примирения. Отделались помидорами.

И что примечательно - за три года лучший министр обороны красноярских коммунистов тувинец Шойгу на сей предмет ни разу не заикнулся. Или получили компенсацию и пропили всем Арбатским военным округом, а? Как Сергей Кужугетович, пропили?

И к афонским монахам я точно не полепечу. Во-первых, в 900 метрах от нашего дома с царских времен стоит церковь Михаила Архангела. Мне ее вполне достаточно, чтобы посудачить с господом богом о текущих делах. Не думаю, как г-н самовыдвиженец, что на Афоне он более лучшего качества.

Во-вторых, потому что считаю указанных монахов дельцами ЗАО, которые служат мамоне и делают бизнес на гастролях по земному шару выдуманных ими святынь.

Почему женский пояс хранится в мужском монастыре? Почему не отдать его в женский монастырь, где он, видимо, нужнее и смотрелся бы весьма органично? Потому что бизнес и самореклама.

По легенде этих монахов-шоуменов, пояс помогает забеременеть замужним женщинам, у которых с мужем что-то не выходит. Допустим на 1/100 секунды.

Но зачем тогда президент светского государства летит в Пулково «встречать» родовспомогательный артефакт? Ему что - с неба приказали? Приказали. Но не с неба, а старшие по званию.

Зачем Зюганов со своей свитой поперся к родильному поясу с черного хода по спецпропуску? Какое новое учение о победе пролетариата он в 70 лет надумал родить? Потому что от Пескова позвонили обеспечивать массовость и пиар.

«Уж если коммунисты к нему пошли..., - рассуждали наши замужние и холостые бабенки, промерзая до костей в холодной ноябрьской очереди. По 12 часов стояли, зарабатывая гриппы и бронхиты.

В столичном Покровском женском монастыре покоятся мощи святой Матроны Московской. Легенд о чудесном целительстве и заступничестве слепой старицы - миллион. Сам товарищ Сталин вроде удостоил ее визитом. Во всяком случае, икона такая есть.

И зачем тогда нужно было за огромные «бабки» вести из Ватикана мощи Николая Угодника - 13 см. левого ребра? Чем они лучше? Он что - завещал после смерти разделать себя на кости и возить их по миру? Не думаю.

Почему, преступая все каноны, надо было гнать к этому ребру главу светского государства в сопровождении вооруженных охранников? Потому что бизнес и пиар.

Разрушительный ураган в Москве 29 июня 2017-го с 18-ю погибшими и огромными разрушениями помните? Случился как раз после этого целования шкатулку под телекамеры.

Это на наших старинных и нарисованных в Софрино иконах Божья Матерь с богомладенцем на руках взрослая женщина лет 25. Но на самом деле, по преданиям, на момент рождения сыночка Иисуса ей было всего… 12-14 лет. Да-с. Девочкой же еще сама была, ребенком.

Как и всякой роженице, да еще в таком возрасте, ей было больно. Плюс потеря крови. Это уж вы меня извините. Наверно, Бог Отец и Бог Святой дух как-то помогли ей избавиться от страданий.

И, тем не менее, что, ей, вынужденной рожать в хлеву, принесли волхвы? Может, бинты, обезболивающие и кровеостанавливающие растворы, мази, настои?

Увы и ах. Они принесли ей свои цацки: «золото, ладан и смирну» (Мф 2:11). И как они помогли от болей девочке-маме - не уточняется.

И вот «православный миллиардер» Костя Малофеев к Рождеству 2014 г. везет в храм Христа Спасителя эти афонские сувениры, создавая огромную очередь из желающих припасть. Зачем? Потому что самореклама и бизнес.

Вам само выражение «православный миллиардер» не кажется диким? Мне как начинающему христианину кажется. Потому что он слуга мамоны, а не бога. Да и кто проверял подлинность этих «даров»?

24 января делец привез их в Киево-Печерскую лавру. Что в феврале - марте началось на Украине - не мне вам рассказывать.

Так что полегче надо со всякими импортными «святынями», полегче. Как и с «благодатным огнем» из Иерусалима, о мошенническом «схождении» которого писано-переписано.

Накануне нынешней Пасхи 8 апреля обслуживающий Гроб господень армянский священник Самуил Агоян рассказал израильскому ТВ, что огонь этот совсем не божеского происхождения. А от рядом стоящей свечи. Присовокупив: «Бог творит чудеса, но не на потеху людям».

Бесконечные церковные представления с участием члена КПСС с 1974 г. тов. Путина - именно лицемерие и потеха.