Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не надо вам на Афон - член КПСС Путин привезет любую святыню

Опубликовано 17.10.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 4

церковь рпц кирилл богатство
Не надо вам на Афон - член КПСС Путин привезет любую святыню

Вчера Ура.ру ошарашил вестью с оглушительным заголовком: «РПЦ будет наказывать верующих за молитвы в храмах Константинополя». Это в связи с разрывом коммерческих отношений с Царьградом.

Под запрет попали православные церкви давно отрытой для наших отпускников Турции (в отличие от Египта, хе-хе), а также на горе Афон.

И что теперь делать гражданам туристам, отпускникам и прочим паломникам - сдавать билеты? Только, понимаешь, собрались нынешним золотым бабьим летом припасть к тамошним святыням, а тут такой облом от «второразрядного агента КГБ Михайлова».

На каком основании он приказывает? На том, что рассматривает РПЦ как личную военизированную карательную госструктуру вроде Росгвардии. А паству - как подчиненных, обязанных платить ему дань на роскошное содержание.

Этот запрет замечателен тем, что сексот Лубянки, в сущности, проболтался. За всеми нашими туристами за рубежом, стало быть, кроме пианистов г-на Нарышкина, ведется также и церковное наблюдение душеведов в рясах.

Допустим, я к туркам не полечу ни за какие тугрики. Они по приказу Эрдогана сбили нашего пилота Олега Пешкова. За три года так и не повинились перед его семьей. Не заплатили и за сбитую «сушку», что было одним из условий примирения. Отделались помидорами.

И что примечательно - за три года лучший министр обороны красноярских коммунистов тувинец Шойгу на сей предмет ни разу не заикнулся. Или получили компенсацию и пропили всем Арбатским военным округом, а? Как Сергей Кужугетович, пропили?

И к афонским монахам я точно не полепечу. Во-первых, в 900 метрах от нашего дома с царских времен стоит церковь Михаила Архангела. Мне ее вполне достаточно, чтобы посудачить с господом богом о текущих делах. Не думаю, как г-н самовыдвиженец, что на Афоне он более лучшего качества.

Во-вторых, потому что считаю указанных монахов дельцами ЗАО, которые служат мамоне и делают бизнес на гастролях по земному шару выдуманных ими святынь.

Почему женский пояс хранится в мужском монастыре? Почему не отдать его в женский монастырь, где он, видимо, нужнее и смотрелся бы весьма органично? Потому что бизнес и самореклама.

По легенде этих монахов-шоуменов, пояс помогает забеременеть замужним женщинам, у которых с мужем что-то не выходит. Допустим на 1/100 секунды.

Но зачем тогда президент светского государства летит в Пулково «встречать» родовспомогательный артефакт? Ему что - с неба приказали? Приказали. Но не с неба, а старшие по званию.

Зачем Зюганов со своей свитой поперся к родильному поясу с черного хода по спецпропуску? Какое новое учение о победе пролетариата он в 70 лет надумал родить? Потому что от Пескова позвонили обеспечивать массовость и пиар.

«Уж если коммунисты к нему пошли..., - рассуждали наши замужние и холостые бабенки, промерзая до костей в холодной ноябрьской очереди. По 12 часов стояли, зарабатывая гриппы и бронхиты.

В столичном Покровском женском монастыре покоятся мощи святой Матроны Московской. Легенд о чудесном целительстве и заступничестве слепой старицы - миллион. Сам товарищ Сталин вроде удостоил ее визитом. Во всяком случае, икона такая есть.

И зачем тогда нужно было за огромные «бабки» вести из Ватикана мощи Николая Угодника - 13 см. левого ребра? Чем они лучше? Он что - завещал после смерти разделать себя на кости и возить их по миру? Не думаю.

Почему, преступая все каноны, надо было гнать к этому ребру главу светского государства в сопровождении вооруженных охранников? Потому что бизнес и пиар.

Разрушительный ураган в Москве 29 июня 2017-го с 18-ю погибшими и огромными разрушениями помните? Случился как раз после этого целования шкатулку под телекамеры.

 Это на наших старинных и нарисованных в Софрино иконах Божья Матерь с богомладенцем на руках взрослая женщина лет 25. Но на самом деле, по преданиям, на момент рождения сыночка Иисуса ей было всего… 12-14 лет. Да-с. Девочкой же еще сама была, ребенком.

Как и всякой роженице, да еще в таком возрасте, ей было больно. Плюс потеря крови. Это уж вы меня извините. Наверно, Бог Отец и Бог Святой дух как-то помогли ей избавиться от страданий.

И, тем не менее, что, ей, вынужденной рожать в хлеву, принесли волхвы? Может, бинты, обезболивающие и кровеостанавливающие растворы, мази, настои?

Увы и ах. Они принесли ей свои цацки: «золото, ладан и смирну» (Мф 2:11). И как они помогли от болей девочке-маме - не уточняется.

И вот «православный миллиардер» Костя Малофеев к Рождеству 2014 г. везет в храм Христа Спасителя эти афонские сувениры, создавая огромную очередь из желающих припасть. Зачем? Потому что самореклама и бизнес.

Вам само выражение «православный миллиардер» не кажется диким? Мне как начинающему христианину кажется. Потому что он  слуга мамоны, а не бога. Да и кто проверял подлинность этих «даров»?

24 января делец привез их в Киево-Печерскую лавру. Что в феврале - марте началось на Украине - не мне вам рассказывать. 

Так что полегче надо со всякими импортными «святынями», полегче. Как и с «благодатным огнем» из Иерусалима, о мошенническом «схождении» которого писано-переписано.

Накануне нынешней Пасхи 8 апреля обслуживающий Гроб господень армянский священник Самуил Агоян рассказал израильскому ТВ, что огонь этот совсем не божеского происхождения. А от рядом стоящей свечи. Присовокупив: «Бог творит чудеса, но не на потеху людям».

Бесконечные церковные представления с участием члена КПСС с 1974 г. тов. Путина - именно лицемерие и потеха.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Путин выглядит позорно смешны
Глазомер написал 17.10.2018 01:57
Из рядового сексота КГБ Гундяев к старости стал генерал-майором ФСБ.
Конечно, подполковник Путин ему подчиняется. У них так. Бывших не бывает.
Сказали - беги к бабскому поясу божьей матери и рекламируй его - хоть стыдно
но побежал
Ответить
А когда пришел невод, полный говорящей рыбки-понял Старик, чтонасчет фукусимы много не договаривают!
!!!!TOTQ!ITOTQ!JABOGTOT!!!&-&& написал 17.10.2018 01:38
"В столичном Покровском женском монастыре покоятся мощи святой Матроны Московской. Легенд о чудесном целительстве и заступничестве слепой старицы - миллион. Сам товарищ Сталин вроде удостоил ее визитом. Во всяком случае, икона такая есть.
И зачем тогда нужно было за огромные &#171;бабки&#187; вести из Ватикана мощи Николая Угодника - 13 см. левого ребра? Чем они лучше? Он что - завещал после смерти разделать себя на кости и возить их по миру? Не думаю."
- То таки наконец-то безголовенко хоть что- то умное написал! То таки да!
Но вся правда в том, что стране таки нужно срочно переходить на разработанную Мнеой для таки импортозамешения Линейку Местных, Адапотрованных к Нашим Суровым Условиям Богов на базе древнеславянского Бога Самокритики "Я - Рыло!" То таки да!
Таки древнеиудейский родоплеменной бошок - существо, адаптированное к жаре, а у нас он живо насморк подхватит и не будет таки работать должным образом - то таки да...
Ответить
гауляйтер не член КПСС,а предатель,перевербованный,гауляйтер РФ-колонии кагала Ротшильдов-Рокфеллеро
и не он решает, написал 17.10.2018 01:20
а хозяева евойные-кагал Ротшильдов и Рокфеллеров.
Ответить
в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные
Виктор Николаевич написал 17.10.2018 00:44
Рпц молчит, будто полон рот, когда каждый год десятки тысяч русских девушек и женщин летают в Турцию на *****.
Это удар, если не по генофонду, то по нравственности.
Это грех, в 1000 тысяч тяжелее, чем флешмоб Пусси Райт.
И рпц молчит.
Молчит, когда открыто рекламируют проституток для хачей-гастробайкеров.
Так вот. Не гундяево собачье дело, где и когда мне молиться господу нашему Иисусу Христу.
Ибо вижу, что путинская камарилья это секта не христианская.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Медики протестуют
Медики протестуют
15.10.2018
Протекционизм - не для кретинов
Протекционизм - не для кретинов
15.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Греф ополчился против математических школ, математиков и программистов (0)
Не надо вам на Афон - член КПСС Путин привезет любую святыню (3)
Отказ "скорой" в госпитализации восьмилетней девочки в Пермском крае привёл к её гибели (4)
Единороссы не дадут дорогим россиянам злоупотреблять правом на митинги (2)
Фэсбы опять "шмонают" оппозиционно-правую молодёжь (5)
И без того высоченные зарплаты дорогих россиян Путин велел повышать ускоренно (6)
Дожить до 60 нынче роскошь и для руководителя ПФР Карелии! (19)
У Собянина нашлись лишние полмиллиарда на экскурсионные автобусы-амфибии (7)
Наши "сушки" в руках украинских пилотов показали превосходство над истребителями дяди Сэма (17)
Афонские старцы отныне не молятся за Путина как за императора (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Сила русских суперконденсаторов
Максим Калашников Максим Калашников: Бабицкий пожаловался, что Прилепин назвал его мудаком
Дарья Митина Дарья Митина: В Дамаске не идет дoждь
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Гoрoд кипит
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss