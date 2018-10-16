Отказ "скорой" в госпитализации восьмилетней девочки в Пермском крае привёл к её гибели

Прибывшая на вызов бригада скорой в Пермском крае отказалась госпитализировать восьмилетнюю девочку с высокой температурой. Врачи сделали укол и уехали. Девочка умерла. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального Следственного комитета.

Как сообщается, после укола девочке стало хуже, а на теле появились синие пятна. Родители пытались вызвать врачей самостоятельно, но в отделении им ответили, что свободных машин нет, посоветовав добираться до больницы своим ходом.

Медики поставили ребёнку диагноз — менингококовая инфекция. В тяжёлом состоянии девочку направили в реанимацию Центральной районной больницы города Верещагино, но спасти ребёнка не удалось.

СК начал проверку с целью установить обстоятельства и причины смерти. Проводятся судебные экспертизы.

По итогам возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В рейтинге здравоохранения, опубликованном агентством Bloomberg, эффективность российской медицины крайне низкая. Россия заняла 53-е место из 56 стран. В рейтинге её обогнали Доминиканская республика, Иордания, Колумбия и Иран.

Мы много писали о качестве российской медицины при капитализме. В июле мы писали о том, как скорая отказалась госпитализировать 92-летнего больного, чтобы не портить показатели. Писали и о том, как житель подмосковных Люберец умер в очереди на приём ко врачу.

На здравоохранение правительство предпочитает не выделять достаточное количество средств, зато на чиновников и полицию всегда есть деньги.

От редакции: Тут есть ещё фактор деградации "человеческого капитала" (как всё то же правительство Медведева зовёт нас с вами, наёмных работников) в самой "скорой" - условия работы тяжелейшие, платят унизительно. Два варианта удержаться в профессии, в работе. Первый вариант, для тех кто послабее нервишками и умом: озверение. Нам платят мало, на нас с высокой колокольни официозной православненькой "нрявственности" плюют - вот и мы так же будем с пациентами обращаться. Не нужны мы государству - значит, мы не крайние, будем транслировать такое свинское отношение правящего класса к лохторату. Вариант второй, для тех, кто сильнее духом и кругозором шире: предельная сознательность, то есть понимание, что работаешь не благодаря, а вопреки капитализму, что ты непосредственно спасаешь жизни тех, кто как ты внизу общества, не имеет на платную медицину ни копейки - хотя Система склонна этими жизнями жертвовать, ведь у неё уже есть нефть, газ, прочие ресурсы, когда-то принадлежавшие всему советскому народу... Увы, именно на этих людях до сих пор и держится вся широченная сфера, которую такие, как Путин зовут "социалкой" презрительно (опираясь на идейно им не родственных, приписывая себе их суммированные заслуги). И шансов победить первому варианту отношения к пациенту - конечно, сейчас больше.

Потому что невозможно работать на благо общества, пока во главе общества стоят такие мрази, которые проводят пенсионную реформу и оптимизацию здравоохранения - даже не пытаясь это прикрыть благими намереиниями. Просто воруют - годы жизни и сами жизни. И самое интересное, что когда они будут потеть в новых ГУЛАГах, там они будут взывать к гуманизму победившего их класса, будут говорить о милосердии, но у нас, поскольку мы работаем по второму варианту, в силу всё той же сознательности, к ним не будет никакой классовой пощады - литрами пота, тяжелейшим физическим трудом на восстановлении социалистической инфраструктуры и индустрии будут они искупать всё то, что натворили за период поругания социализма, его деятельного и своеприбыльного разрушения. Тут мы полностью согласны с товарищами ротфронтовцами - восстановление именно Советского и именно здравоохранения - не прихоть левых, а железная необходимость для всего народа РФ, и чем скорее (революция), тем лучше.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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