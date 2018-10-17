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Московский листок

Греф ополчился против математических школ, математиков и программистов

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 2

школа греф
Греф ополчился против математических школ, математиков и программистов

Математические школы, в которых детей пичкают одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы, считает глава Сбербанка Герман Греф. 

"Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами", — сказал он, выступая на московском международном форуме "Открытые инновации".

***

И это говорит не кто-нибудь, а человек, 18 лет назад готовивший стратегический план развития России во время первых выборов Путина. И, поскольку ни нареканий этот документ не вызвал, ни в будущем не подготавливали иного документа можно считать, что именно по стратегическому плану Грефа страна и развивается все эти годы.

Как она развивалась и к чему пришла - каждый может составить себе впечатление сам. А вот уровень "стратегического" мышления Грефа - вот он. Математические школы - пережиток.

***

Кстати, школы были в основном не "математические", а физико-математические, то есть готовили профилированных специалистов для точных наук. И если судить по уровню развития именно математики в СССР, то с задачей справлялись.

Позже появились профилированные школы и по другим предметам - химические, биологические, даже спортивные. И тоже как-то без нареканий. Пока не появился Греф...

Понятно, что в селе Панфилово, откуда родом Герман Оскарович, профилированных школ не было. Поэтому он больших успехов в науках не проявил - в вуз попал только после армии, продвинулся там за счет того, что был комсоргом факультета и членом КПСС. Кстати, специальность Грефа по диплому - "правоведение". 

Будучи аспирантом Собчака уже в Петербурге, диссертацию Греф так и не защитил. Что не помешало ему создать стратегический план развития страны. Впрочем, в 2011 году какой-то диссер ему все же "нарисовали", так что он теперь кандидат наук. Зато входит в состав попечительского совета «Института экономической политики имени Егора Тимуровича Гайдара» - это к вопросу о переизбытке юристов и экономистов.

В октябре 2018 года Герман Греф занял вторую строчку в рейтинге влиятельных россиян по версии журнала «Forbes».  Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Так что, надо думать, конец математическим школам в России...

В России будущего будут востребованы кучера и плетельщики лаптей.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
размышляющий написал 17.10.2018 02:29
Греф четко исполняет план своих заокеанских хозяев по утилизации Руси. Этот мальчик на побегушках преданно служит своим господам.Ну что вы еще от него хотели?
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(без названия)
Алексей Казаков написал 17.10.2018 02:01
...конечно, математику МОЖНО критиковать... Но делать это можно как "слева", так и "справа". Г.Гегель говорил, что "математика наука точная потому, что она тощая... И не правы те, кто полагает, будто научить мыслить - значит научить математике". Его позиция ясна: математика - это "мышление". НО (!) Это - т.с. "минимум" мышления.... А зачем же нам минимум, когда есть "максимум" = философия?! Греф, конечно, не Гегель. Его критика матшколы - "справа". Дескать, мышление вообще опасно для "нашего" господства над народом, а математика, как-никак, быдло мыслить научает...
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