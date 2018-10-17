Греф ополчился против математических школ, математиков и программистов

Математические школы, в которых детей пичкают одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами", — сказал он, выступая на московском международном форуме "Открытые инновации".

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И это говорит не кто-нибудь, а человек, 18 лет назад готовивший стратегический план развития России во время первых выборов Путина. И, поскольку ни нареканий этот документ не вызвал, ни в будущем не подготавливали иного документа можно считать, что именно по стратегическому плану Грефа страна и развивается все эти годы.

Как она развивалась и к чему пришла - каждый может составить себе впечатление сам. А вот уровень "стратегического" мышления Грефа - вот он. Математические школы - пережиток.

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Кстати, школы были в основном не "математические", а физико-математические, то есть готовили профилированных специалистов для точных наук. И если судить по уровню развития именно математики в СССР, то с задачей справлялись.

Позже появились профилированные школы и по другим предметам - химические, биологические, даже спортивные. И тоже как-то без нареканий. Пока не появился Греф...

Понятно, что в селе Панфилово, откуда родом Герман Оскарович, профилированных школ не было. Поэтому он больших успехов в науках не проявил - в вуз попал только после армии, продвинулся там за счет того, что был комсоргом факультета и членом КПСС. Кстати, специальность Грефа по диплому - "правоведение".

Будучи аспирантом Собчака уже в Петербурге, диссертацию Греф так и не защитил. Что не помешало ему создать стратегический план развития страны. Впрочем, в 2011 году какой-то диссер ему все же "нарисовали", так что он теперь кандидат наук. Зато входит в состав попечительского совета «Института экономической политики имени Егора Тимуровича Гайдара» - это к вопросу о переизбытке юристов и экономистов.

В октябре 2018 года Герман Греф занял вторую строчку в рейтинге влиятельных россиян по версии журнала «Forbes». Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Так что, надо думать, конец математическим школам в России...

В России будущего будут востребованы кучера и плетельщики лаптей.

А.Б.