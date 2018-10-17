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Московский листок

Новая политтехнология оппозиции

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 6

правительство пенсионеры
Новая политтехнология оппозиции

Я практически всю жизнь занимался общественной деятельностью, профсоюзной и политической, в качестве рядового участника, и мысли, которые у меня накопились, я изложил в работе под названием «Рассуждения Семёнова» в 2015 году. Опубликовал в интернете в «Живом журнале». С тех пор я не изменил свою позицию, изложенную в этом материале.

В связи с недостаточной массовостью оппозиционного движения предлагаю использовать дифференцированный метод, изложенный там.

Последние митинги оппозиции против пенсионной реформы опять показали, что народу собирается очень мало. 20 тысяч в Москве, 2 тысячи в Екатеринбурге - это 1 тысячная от населения этих городов, в других местах аналогично. Значит, нужно искать причины этого, и искать новые методы организации населения на протест, если старые методы не работают. Думаю, что причина неэффективности старых методов заключается в том, что организаторы митингов, гуманисты и коллективисты, считают, что большинство людей в наше время в нашей стране гуманисты и коллективисты - я же пришёл к выводу, что это не так, к сожалению. Следовательно, новые методы организации должны опираться на эти качества людей, а не на другие.

Предлагаю использовать дифференцированный метод Семёнова (мой псевдоним), заключающийся в том, что блага, полученные от митингов, получают только участвующие в митингах. Этот метод более справедливый и более эффективный, чем применяющийся ныне, он позволит собирать миллионы участников митингов. (Эти рассуждения я написал в 2015 году, и вижу , что они подтверждаются.)

Этот метод опирается на точку зрения, что большинство людей не гуманисты и коллективисты, а эгоисты и индивидуалисты. Он позволяет использовать эти эгоистические и индивидуалистические качества людей в направлении гуманизма и коллективизма. Аналогично тому, как правящие эгоисты и индивидуалисты часто используют гуманизм и коллективизм части людей в свою пользу, в пользу эгоизма и индивидуализма, как ни парадоксально.

Все участники гуманистических митингов фиксируются организаторами митингов - письменно (ФИО), фото и видео. Ничего в этом плохого нет, так как всё равно в наше время все участники митингов фиксируются властями на фото и видео, а потом легко идентифициоуются компьютеными программами. Потом, в случае победы борьбы митингующих, плоды победы достаются только им, тем, кто боролся, а не тем, кто лежал на печке. Это побудит тех, кто раньше не ходил на митинги, ходить на них. Например, в данном случае, отмену пенсионной реформы получат только те, кто ходил на митинги за это, а кто не ходил - получит пенс. реформу.

Аналогичные механизмы давно применяются, например, профсоюзами, где на некоторых предприятиях плоды борьбы получают только члены профсоюза, и никого это не шокирует ("Пиво только членам профсоюза!"). В масштабах страны члены профсоюза, например, врачей, обычно борются за права врачей, а не шахтёров, и наоборот, и т.п.

В этом духе писал Гёте в "Фаусте": "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой!" Этот лозунг использовали эсеры в 1917 году.

Если неудобно брать этот метод на вооружение самим, то можно создать новую организацию, которая будет его использовать, и помогать ей.

 

Лекомцев Александр, Екатеринбург



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Всего комментариев к статье: 6
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автор
Рафик Кулиев написал 17.10.2018 11:22
Идиот, какие плоды от митингов? Автозак, дубинку и т.д., - короче, весь набор Навального?
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Идея хорошая.но далеко не новая.
ну Случайный прохожий написал 17.10.2018 11:12
Вспомним историю.В СССР существовал специальный термин-"большевики с дореволюционным стажем".Люди подпадающие под эту категорию имели дополнительные блага,неположенные простым гражданам.У них было хорошее жилье( в Москве был даже дом старых большевиков),пенсии,почет и уважение.Вспомните хотя бы "сыновей лейтенанта Шмидта",почет и денежное вспоможение "сыновьям",что уж говорить про "отцов".Аналогичная ситуация была и в Германии,Золотой почетный знак НСДАП являлся одной из высших наград Третьего Рейха.
Думаю,что сменись власть и приди к управлению новые силы,они расставят на значимые посты своих сторонников.а не сторонников нынешней власти.но возникает одно НО.Можно и в сегодняшней России пообещать своим активистам блага и привилегии.но кто даст гарантию,что они смогут сменить власть?Пока что сторонники перемен получают дубинками по голове,штрафы и аресты,а не должности, оплеухи,а не плюшки.Большинство людей предпочтет синицу в руке,а не журавля в небе и тут ничего не поделаешь,такова природа человека.
А вот пообещать отменить всеобщее.равное избирательное право,я бы посоветовал.Те,кому все равно и те,кто ничего не соображают,НЕ ДОЛЖНЫ принимать решения об управлении государством.Такое право надо заслужить,доказать что ты достоин и способен принимать разумные решения и можешь нести ответственность за их принятие.
По большому счету, все это голая теория и мысли ни о чем.Мы имеем то,что имеем и с эти нам придется жить.
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(без названия)
Финни написал 17.10.2018 10:32
Вообще то Коммунизм и есть Анархия как симбиоз свободного развития каждого и всех.В идеале-это военизированная тантристская община."Все цвета растворяются в черном.Все формы есть формы Кали".Это вам не жалкая пародия в лице Джека Воробья.
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(без названия)
Хабиб Чепигович Мишкин написал 17.10.2018 10:26
Предложение автора, конечно, несколько утрированное, но здравая идея в нем есть. Например, в проекте по использованию змеевидных роботов для помощи неплательщикам по ЖКХ (о котором я писал, например, здесь: https://kcooss.livejournal.com/973287.html), есть финансовая проблема: доходы этот проект начнет приносить только тогда, когда такие роботы будут запущены в производство, а до этого необходимы большие вложения в их доработку для конкретной цели, на найм программистов и прочее. При этом потенциальные клиенты не дадут эти деньги в рассрочку: пока им не угрожают перекрытием канализации, они не будут тратить деньги на решение этой проблемы, а когда уже угрожают или перекрыли, то решение проблемы им нужно прямо сейчас, а не когда-то потом. Собирать деньги путем краудфандинга тоже неэффективно - потому что богатые люди, которые могли бы пожертвовать лишние деньги на подобные проекты, не нуждаются в услугах этой робототехники.
А вот изложенная идея это возможный вариант решения данной проблемы...
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ПОБЕДЯТ
АНАРХИСТЫ! написал 17.10.2018 10:19
ВСЕ протестные акции в современной Европе организованы современными АНАРХИСТАМИ. Коммуняк там и рядом не лежало.
Анархия - мать порядка!
Вся власть - Советам!
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Эгоисты ,альтруисты. А как быть,если победят поhuiсты?
-Что это? написал 17.10.2018 10:03
Вот в чем вопрос!..
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