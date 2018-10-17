Новая политтехнология оппозиции

Я практически всю жизнь занимался общественной деятельностью, профсоюзной и политической, в качестве рядового участника, и мысли, которые у меня накопились, я изложил в работе под названием «Рассуждения Семёнова» в 2015 году. Опубликовал в интернете в «Живом журнале». С тех пор я не изменил свою позицию, изложенную в этом материале.

В связи с недостаточной массовостью оппозиционного движения предлагаю использовать дифференцированный метод, изложенный там.

Последние митинги оппозиции против пенсионной реформы опять показали, что народу собирается очень мало. 20 тысяч в Москве, 2 тысячи в Екатеринбурге - это 1 тысячная от населения этих городов, в других местах аналогично. Значит, нужно искать причины этого, и искать новые методы организации населения на протест, если старые методы не работают. Думаю, что причина неэффективности старых методов заключается в том, что организаторы митингов, гуманисты и коллективисты, считают, что большинство людей в наше время в нашей стране гуманисты и коллективисты - я же пришёл к выводу, что это не так, к сожалению. Следовательно, новые методы организации должны опираться на эти качества людей, а не на другие.

Предлагаю использовать дифференцированный метод Семёнова (мой псевдоним), заключающийся в том, что блага, полученные от митингов, получают только участвующие в митингах. Этот метод более справедливый и более эффективный, чем применяющийся ныне, он позволит собирать миллионы участников митингов. (Эти рассуждения я написал в 2015 году, и вижу , что они подтверждаются.)

Этот метод опирается на точку зрения, что большинство людей не гуманисты и коллективисты, а эгоисты и индивидуалисты. Он позволяет использовать эти эгоистические и индивидуалистические качества людей в направлении гуманизма и коллективизма. Аналогично тому, как правящие эгоисты и индивидуалисты часто используют гуманизм и коллективизм части людей в свою пользу, в пользу эгоизма и индивидуализма, как ни парадоксально.

Все участники гуманистических митингов фиксируются организаторами митингов - письменно (ФИО), фото и видео. Ничего в этом плохого нет, так как всё равно в наше время все участники митингов фиксируются властями на фото и видео, а потом легко идентифициоуются компьютеными программами. Потом, в случае победы борьбы митингующих, плоды победы достаются только им, тем, кто боролся, а не тем, кто лежал на печке. Это побудит тех, кто раньше не ходил на митинги, ходить на них. Например, в данном случае, отмену пенсионной реформы получат только те, кто ходил на митинги за это, а кто не ходил - получит пенс. реформу.

Аналогичные механизмы давно применяются, например, профсоюзами, где на некоторых предприятиях плоды борьбы получают только члены профсоюза, и никого это не шокирует ("Пиво только членам профсоюза!"). В масштабах страны члены профсоюза, например, врачей, обычно борются за права врачей, а не шахтёров, и наоборот, и т.п.

В этом духе писал Гёте в "Фаусте": "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идёт на бой!" Этот лозунг использовали эсеры в 1917 году.

Если неудобно брать этот метод на вооружение самим, то можно создать новую организацию, которая будет его использовать, и помогать ей.

Лекомцев Александр, Екатеринбург