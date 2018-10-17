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Московский листок

Минэкономики предложило ослабить валютный контроль

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 0

Минэкономики предложило ослабить валютный контроль

Минэкономразвития предложило отменить уголовную ответственность и снизить административные штрафы за валютные правонарушения. Как сообщает РБК, такие инициативы по дальнейшей либерализации валютного законодательства содержаться в плане "Трансформация делового климата", который Минэкономразвития разработало вместе с экспертами и бизнесом.

Согласно документу, бизнесу будет предоставлена отсрочка в 30 дней, в течение которых экспортеры могут получить валютную выручку на счета в российских банках без штрафных санкций. Эта мера уже внесена в Госдуму в составе правительственного законопроекта, рассмотрение которого намечено на ноябрь этого года. Предельные штрафы за нарушения обязанности по зачислению средств на счета в российских банках предлагается снизить на 50% от общей суммы.

Кроме того, в Минэкономразвития предлагают отменить уголовное наказание за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте. По действующему законодательству нарушителю могут назначить до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Также обсуждается переход от сквозного контроля всех валютных операций к проверке лишь тех, которые вызывают сомнения у банков и налоговых органов.

Напомним, в июле правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении ответственности за нарушение валютного законодательства. Проект закона предполагает, что штраф за неперечисление в уполномоченный банк денежных средств будет варьироваться от 5% до 30%.

 



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