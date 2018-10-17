Уровень сбережений россиян достиг 15-летнего минимума

Россияне в первом полугодии 2018 г. направили на сбережения 5,9% своих денежных доходов, что является минимум за последние 15 лет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на мониторинг социально-экономического самочувствия населения, подготовленный аналитиками Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Отмечается, что 3,6% доходов население положило на депозиты или направило на покупку ценных бумаг, 2,3% направило на «прочие» сбережения. Доля последних сократилась в годовом выражении более чем вдвое из-за роста задолженности по розничным кредитам. В первом полугодии банки выдали россиянам кредитов на рекордные 5,5 трлн. руб. – на 39% больше, чем годом ранее. Почти четверть новых кредитов были ипотечными. Задолженность населения перед банками увеличилась на 2,1 трлн руб., или 19% в годовом выражении. Одновременно возросли по сравнению с первым полугодием 2015–2017 гг. траты на оплату товаров и услуг. На них ушло 77,1% денежных доходов россиян.