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Московский листок

Уровень сбережений россиян достиг 15-летнего минимума

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 1

Уровень сбережений россиян достиг 15-летнего минимума

Россияне в первом полугодии 2018 г. направили на сбережения 5,9% своих денежных доходов, что является минимум за последние 15 лет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на мониторинг социально-экономического самочувствия населения, подготовленный аналитиками Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Отмечается, что 3,6% доходов население положило на депозиты или направило на покупку ценных бумаг, 2,3% направило на «прочие» сбережения. Доля последних сократилась в годовом выражении более чем вдвое из-за роста задолженности по розничным кредитам. В первом полугодии банки выдали россиянам кредитов на рекордные 5,5 трлн. руб. – на 39% больше, чем годом ранее. Почти четверть новых кредитов были ипотечными. Задолженность населения перед банками увеличилась на 2,1 трлн руб., или 19% в годовом выражении. Одновременно возросли по сравнению с первым полугодием 2015–2017 гг. траты на оплату товаров и услуг. На них ушло 77,1% денежных доходов россиян.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Чукча написал 17.10.2018 11:33
Какой мониторинг, когда центробанк направо- налево отнимает лицензиии!
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