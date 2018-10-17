Польша подписала 20-летний контракт на поставку газа из США

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала 20-летний контракт с американской Venture Global LNG на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно, сообщает ТАСС.

По словам главы польской компании Мацея Возняка, поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке и сама будет указывать порт назначения.

Стоимость контракта пока не разглашается. По утверждению Возняка, условия сотрудничества с США "намного лучше" чем с Россией. "Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ", - сказал он, отвечая на вопрос российских журналистов.

При этом он напомнил, что долгосрочный контракт на поставки в Польшу российского природного газа заканчивается в 2022 году. "Этот контракт просто закончится", - указал он, подчеркнув, что Польше придется найти альтернативу. По словам Возняка, поставки российского газа Польша намерена заместить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ.

Польша потребляет в год 15 млрд куб. м газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно