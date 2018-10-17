У "Аэрофлота" больше нет льготных билетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград

Авиакомпания "Аэрофлот" прекратила продажи билетов по субсидируемым тарифам в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград, сообщает "Интерфакс". Прекращение продаж объясняется "полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий". Об этом сообщается в письме, разосланном агентам авиакомпании. Факт получения письма подтвердили в сервисе OneTwoTrip.

Напомним, что субсидирование авиаперевозок из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь осуществляется в рамках постановления правительства РФ. Скидки распространялись на граждан России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для мужчин) и старше 55 лет (женщин). Также льготные билеты могли приобрести инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

В этом году на поддержку перевозок по трем направлениям было выделено 3,8 млрд руб. Всего планировалось перевезти почти 729 тыс. пассажиров. Кроме "Аэрофлота" в программе участвуют ряд других авиаперевозчиков, в том числе "Нордавиа", Red Wings, S7, "Уральские авиалинии" и "ЮТэйр".