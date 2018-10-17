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Московский листок

Мэрия Екатеринбурга закупает уборочную технику на 5 млн рублей к прошедшему три месяца назад ЧМ-2018

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 0

Мэрия Екатеринбурга закупает уборочную технику на 5 млн рублей к прошедшему три месяца назад ЧМ-2018

Спустя три месяца после окончания чемпионата мира по футболу, администрация Екатеринбурга объявила сразу три тендера на покупку уборочной техники в рамках подготовки города к проведению матчей мундиаля. Конкурсы появились на портале госзакупок вчера, 16 октября, сообщает издание Znak.com.

Несмотря на приближение зимы, власти намерены приобрести тракторные прицепы и поливомоечные полуприцепы, предназначенные для летней уборки дорог. Общая стоимость конкурсов около 5,4 млн рублей.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга пояснили, что, скорее всего, конкурсы объявили вовремя, но по каким-то причинам они не состоялись.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На "Екатеринбург Арене" с 15 по 27 июня состоялись четыре матча группового этапа мундиаля.

 



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