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Московский листок

Взрыв произошел в колледже в Керчи, есть погибшие

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 9

Взрыв произошел в колледже в Керчи, есть погибшие

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, предположительно взорвался газовый баллон. По предварительным данным 10 человек погибли, более 40 пострадали. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Керчь Инфо".

По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв газового баллона. В приемное отделение больницы поступили 18 человек, еще около 50 ожидается.

Прохожие и ученики колледжа помогают выносить пострадавших.

"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает журналист "Керчь FM".

Сообщается, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. По словам очевидцев, не хватает носилок, пострадавших переносят на дверях.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Поцерылые хохломакаки взорвали детей
Дмитрий г.Запорожье+,,,,, написал 17.10.2018 15:06
Эти безмозглые хохложывотные совсем озверели.
Хохломакаки-тупое зверье!
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(без названия)
йй написал 17.10.2018 15:03
> Сообщается, что скорых машин для
> эвакуации пострадавших не хватает.
_
Да их даже без терактов не хватает. Если все скорые согнали в одно место, представляете, сколько человек в этот день не дождутся скорой?
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Re: Re: Re: Как все боятся предположения о теракте
Светослав>> написал 17.10.2018 14:40
Любуемся сюды:
https://t.me/vitauskas_a/2769
.
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Re: Re: Как все боятся предположения о теракте
Светослав>> написал 17.10.2018 14:38
Вона оно как! Директор колледжа грит шо это был настоящий теракт как в Беслане, трупов полно, шо какие-то люди ворвались с автоматами и устроили взрыв, потом ходили по второму этажу и всех расстреливали.
.
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(дез)информационный шум... мелькин написал 17.10.2018 13:28:''не удивлюсь'' - Вдвойне удивительно!
Даже младенцы знают, что еще с прошлой написал 17.10.2018 14:28
исторической эпохи (и тем более сейчас) чтобы избежать паники или еще чего-нибудь там, существует установка объяснять любые теракты техногенными причинами или ''человеческим фактором'', ''повесив'' вину на погибшего ''стрелочника''.
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Re: Как все боятся предположения о теракте
Светослав>> написал 17.10.2018 14:28
\\\Нектарий Карамелькин
не удивлюсь, если по телеку скажут что это сделали игиловцы из ливии///
.
Хотя Скабеева на Параша-ТВ воет о том, шо все это проделки злых жыдобендеровцев, реальность скорее всего такова -- "дальние подступы" стремительно приблизились и вошли на территорию россии.
.
Поэтому ждем на Родине Слонов новых диверсий и терактов, которые мы из Украины будем наблюдать под пивко с креветками ))
.
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Как все боятся предположения о теракт
Крокодил33 написал 17.10.2018 14:14
Причин может быть две, халатность и теракт. Отравление в Таганроге заболтали, что там произошло неизвестно. Но как говорится бог троицу любит. Даже если это не теракт. Но он все равно будет. Слишком злые и неадекватные хохляди.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 17.10.2018 13:30
Приношу мои глубокие соболезнования.
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информационный шум...
Нектарий Карамелькин написал 17.10.2018 13:28
не удивлюсь, если по телеку скажут что это сделали игиловцы из ливии
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