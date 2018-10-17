Взрыв произошел в колледже в Керчи, есть погибшие

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, предположительно взорвался газовый баллон. По предварительным данным 10 человек погибли, более 40 пострадали. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Керчь Инфо".
По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв газового баллона. В приемное отделение больницы поступили 18 человек, еще около 50 ожидается.
Прохожие и ученики колледжа помогают выносить пострадавших.
"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает журналист "Керчь FM".
Сообщается, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. По словам очевидцев, не хватает носилок, пострадавших переносят на дверях.
Дмитрий г.Запорожье+,,,,, написал 17.10.2018 15:06
Хохломакаки-тупое зверье!
йй написал 17.10.2018 15:03
> эвакуации пострадавших не хватает.
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Да их даже без терактов не хватает. Если все скорые согнали в одно место, представляете, сколько человек в этот день не дождутся скорой?
Светослав>> написал 17.10.2018 14:40
https://t.me/vitauskas_a/2769
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Светослав>> написал 17.10.2018 14:38
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Даже младенцы знают, что еще с прошлой написал 17.10.2018 14:28
Светослав>> написал 17.10.2018 14:28
не удивлюсь, если по телеку скажут что это сделали игиловцы из ливии///
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Хотя Скабеева на Параша-ТВ воет о том, шо все это проделки злых жыдобендеровцев, реальность скорее всего такова -- "дальние подступы" стремительно приблизились и вошли на территорию россии.
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Поэтому ждем на Родине Слонов новых диверсий и терактов, которые мы из Украины будем наблюдать под пивко с креветками ))
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Крокодил33 написал 17.10.2018 14:14
Левон Георгиевич Казарян написал 17.10.2018 13:30
Нектарий Карамелькин написал 17.10.2018 13:28