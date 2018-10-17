Взрыв произошел в колледже в Керчи, есть погибшие

В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, предположительно взорвался газовый баллон. По предварительным данным 10 человек погибли, более 40 пострадали. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает "Керчь Инфо".

По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв газового баллона. В приемное отделение больницы поступили 18 человек, еще около 50 ожидается.

Прохожие и ученики колледжа помогают выносить пострадавших.

"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - сообщает журналист "Керчь FM".

Сообщается, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийно-газовая служба. По словам очевидцев, не хватает носилок, пострадавших переносят на дверях.