ЦИК отказал в проведении референдума по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать федеральную инициативную группу по проведению всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, передает Интерфакс со ссылкой на постановление ЦИК.
В документе отмечается, что срок подачи в ЦИК ходатайства о регистрации инициативной группы для всех пяти общественных и политических сил, инициировавших референдум, истек в период с 10 до 15 октября.
"К моменту истечения указанного выше срока в ЦИК РФ не поступило предусмотренного частями 19 и 20 статьи 15 ФКЗ "О референдуме РФ" и оформленного в соответствии с ними ходатайства ни от одной инициативной группы по проведению референдума по перечисленным вопросам", - говорится в проекте постановления ЦИК.
Таким образом, процедура организация референдума о пенсионной возрасте окончательно прекращена. Как ожидается, постановление будет утверждено на заседании Центризбиркома в среду 17 октября.
КТФ написал 17.10.2018 14:25
25 лет народ живет с кляпом во рту.
Неужели нас так бояться жиды
Ка-Се написал 17.10.2018 13:51
А вот ЦИК!! ХЗ. Ума не приложу кто это. И какое он отношение имеет к проведению референдумов, и тем более каким таким образом он является главным разрешалой референдумов?
Он что, круче Конституции? Видно Конституция пропилась, проспалась догола. Ах да, у нас же проститутки и шпионы в фаворе.
Конституция пополнила ряды одной из этих этих вечных и нужных профессий.