Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЦИК отказал в проведении референдума по пенсионной реформе

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 2

ЦИК отказал в проведении референдума по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать федеральную инициативную группу по проведению всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, передает Интерфакс со ссылкой на постановление ЦИК.

В документе отмечается, что срок подачи в ЦИК ходатайства о регистрации инициативной группы для всех пяти общественных и политических сил, инициировавших референдум, истек в период с 10 до 15 октября.

"К моменту истечения указанного выше срока в ЦИК РФ не поступило предусмотренного частями 19 и 20 статьи 15 ФКЗ "О референдуме РФ" и оформленного в соответствии с ними ходатайства ни от одной инициативной группы по проведению референдума по перечисленным вопросам", - говорится в проекте постановления ЦИК.

Таким образом, процедура организация референдума о пенсионной возрасте окончательно прекращена. Как ожидается, постановление будет утверждено на заседании Центризбиркома в среду 17 октября.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
КТФ написал 17.10.2018 14:25
Что за пидарастия случилась в РФ
25 лет народ живет с кляпом во рту.
Неужели нас так бояться жиды
Ответить
(без названия)
Ка-Се написал 17.10.2018 13:51
А кто такой ЦИК?? Как бы помню всех, даже Славу КПСС помню.
А вот ЦИК!! ХЗ. Ума не приложу кто это. И какое он отношение имеет к проведению референдумов, и тем более каким таким образом он является главным разрешалой референдумов?
Он что, круче Конституции? Видно Конституция пропилась, проспалась догола. Ах да, у нас же проститутки и шпионы в фаворе.
Конституция пополнила ряды одной из этих этих вечных и нужных профессий.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужны ли Москве еще 200 новых храмов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метростроевцы Астаны вышли на забастовку
Метростроевцы Астаны вышли на забастовку
17.10.2018
Греф или русское будущее?
Греф или русское будущее?
17.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Греф или русское будущее? (0)
Директор взорванного техникума в Керчи: "Настоящий теракт, как в Беслане" (9)
ЦИК отказал в проведении референдума по пенсионной реформе (2)
Взрыв произошел в колледже в Керчи, есть погибшие (9)
Мэрия Екатеринбурга закупает уборочную технику на 5 млн рублей к прошедшему три месяца назад ЧМ-2018 (0)
У "Аэрофлота" больше нет льготных билетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград (0)
Польша подписала 20-летний контракт на поставку газа из США (4)
Уровень сбережений россиян достиг 15-летнего минимума (1)
Минэкономики предложило ослабить валютный контроль (0)
Новая политтехнология оппозиции (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Греф или русское будущее?
Максим Калашников Максим Калашников: Кирилла Барабаша могут освободить 22 сентября
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Фестиваль oткрыт!!!!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Дилемма здравого смысла
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss