ЦИК отказал в проведении референдума по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать федеральную инициативную группу по проведению всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, передает Интерфакс со ссылкой на постановление ЦИК.

В документе отмечается, что срок подачи в ЦИК ходатайства о регистрации инициативной группы для всех пяти общественных и политических сил, инициировавших референдум, истек в период с 10 до 15 октября.

"К моменту истечения указанного выше срока в ЦИК РФ не поступило предусмотренного частями 19 и 20 статьи 15 ФКЗ "О референдуме РФ" и оформленного в соответствии с ними ходатайства ни от одной инициативной группы по проведению референдума по перечисленным вопросам", - говорится в проекте постановления ЦИК.

Таким образом, процедура организация референдума о пенсионной возрасте окончательно прекращена. Как ожидается, постановление будет утверждено на заседании Центризбиркома в среду 17 октября.