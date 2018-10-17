Директор взорванного техникума в Керчи: "Настоящий теракт, как в Беслане"

В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - говорится в сообщении пресс-службы НАК.
Взрыв в политехническом техникуме, расположенном по улице Войкова, дом 1, произошел около 12 часов. По предварительным данным, погибло 10 человек и ранено 50 человек. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.
На место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Люди, находящиеся в здании учебного заведения, были эвакуированы. Правоохранительные органы оцепили территорию, прилегающую к колледжу. СК возбудил уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат ведомства.
Между тем, в Сети появилось видео, на котором директор техникума Ольга Гребенникова рассказывает о случившемся. По ее словам, в здание учебного заведения ворвались "неизвестные люди" с автоматами и стали стрелять по находившимся внутри студентам.
"Ворвались, ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывпакеты, потом с автоматами бегали, не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане", - рассказала Гребенникова.
Крокодил33 написал 17.10.2018 15:00
Вовочка написал 17.10.2018 14:58
Получили результат написал 17.10.2018 14:58
Граница со свинарником закрыта?Нет.
Жесткая зачистка территории от недружелюбной(враждебной) фауны произведена?Нет.
Тщательный мониторинг соцсетей и каментов к сайтам?Нет.
Их-полчища,откровенных открытых врагов и временно перекрасившихся.
Все эти прокопенки,ярмоленки и редакторы типа "Кафы".Это так,навскидку по мелочи и только по Феодосии.
накуреная штоле?...... :) написал 17.10.2018 14:57
Удмуртовый написал 17.10.2018 14:56
Спец написал 17.10.2018 14:53
Светослав>> написал 17.10.2018 14:49
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доктор добренький написал 17.10.2018 14:45
3к552364363 написал 17.10.2018 14:43