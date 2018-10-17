Директор взорванного техникума в Керчи: "Настоящий теракт, как в Беслане"

В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Взрыв в политехническом техникуме, расположенном по улице Войкова, дом 1, произошел около 12 часов. По предварительным данным, погибло 10 человек и ранено 50 человек. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

На место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Люди, находящиеся в здании учебного заведения, были эвакуированы. Правоохранительные органы оцепили территорию, прилегающую к колледжу. СК возбудил уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Между тем, в Сети появилось видео, на котором директор техникума Ольга Гребенникова рассказывает о случившемся. По ее словам, в здание учебного заведения ворвались "неизвестные люди" с автоматами и стали стрелять по находившимся внутри студентам.

"Ворвались, ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывпакеты, потом с автоматами бегали, не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане", - рассказала Гребенникова.