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Московский листок

Директор взорванного техникума в Керчи: "Настоящий теракт, как в Беслане"

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 9

В колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства", - говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Взрыв в политехническом техникуме, расположенном по улице Войкова, дом 1, произошел около 12 часов. По предварительным данным, погибло 10 человек и ранено 50 человек. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

На место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Люди, находящиеся в здании учебного заведения, были эвакуированы. Правоохранительные органы оцепили территорию, прилегающую к колледжу. СК возбудил уголовное дело, его расследованием займется центральный аппарат ведомства.

Между тем, в Сети появилось видео, на котором директор техникума Ольга Гребенникова рассказывает о случившемся. По ее словам, в здание учебного заведения ворвались "неизвестные люди" с автоматами и стали стрелять по находившимся внутри студентам.

"Ворвались, ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывпакеты, потом с автоматами бегали, не знаю с чем. По второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане", - рассказала Гребенникова.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Это проверка Путина, посмотрим как он хохлядей будет мочить в сортире
Крокодил33 написал 17.10.2018 15:00
Слабо или нет?
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Re: Не может быть
Вовочка написал 17.10.2018 14:58
Очевидное невероятное
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Не брали Крым как нужно?
Получили результат написал 17.10.2018 14:58
Ничего правильного не было сделано.
Граница со свинарником закрыта?Нет.
Жесткая зачистка территории от недружелюбной(враждебной) фауны произведена?Нет.
Тщательный мониторинг соцсетей и каментов к сайтам?Нет.
Их-полчища,откровенных открытых врагов и временно перекрасившихся.
Все эти прокопенки,ярмоленки и редакторы типа "Кафы".Это так,навскидку по мелочи и только по Феодосии.
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(без названия)
накуреная штоле?...... :) написал 17.10.2018 14:57
По телеку говорят о взрыве, эта говорит о нападении террористов.. Можи мск дуркует.... :)
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(без названия)
Удмуртовый написал 17.10.2018 14:56
Укро-фашистская мразь по команде своих пиндосских хозяев убила десятки детей в Керчи. А чему удивляться, если украино-бандеровская падаль убила 15 000 детей и стариков на русской донетщине.
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Не может быть
Спец написал 17.10.2018 14:53
Не может быть! Мы же боремся с терроризмом на далеких рубежах (в Сирии), чтобы в России не было таких дел!!!!!
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Настоящий теракт, как в Беслане
Светослав>> написал 17.10.2018 14:49
Ну шо ж, блаженныя -- дальние подступы вошли на территорию Пидарации. Далi буде тiльки гiрше ))
.
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многи ждали "рязанского сахарка"
доктор добренький написал 17.10.2018 14:45
походу выборы губернаторов отменят......
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Не верю.
3к552364363 написал 17.10.2018 14:43
Ппохая актриса.
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