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Московский листок

Греф или русское будущее?

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 3

Максим Калашников о словах Германа Грефа насчет того, что нам не нужны математические школы.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
и еще пара слов написал 17.10.2018 15:52
Отключили просто комментарии, как я понимаю
...
Таки жаль. Ряженые в попов стукачи и содомиты - моя любимая тема.
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этот ГЕРМАН - на Гитлера ПОХОЖ...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 17.10.2018 15:28
,,,З д Р а В с Т в УЙ т Е,,,
_Этот ГЕРМАН-греф - на Гитлера ПОХОЖ...
Почему так МНОГО в России...
на Гитлера ПОХОЖ`ИХ...фэйсов-РОЖ...
А ведь вот ТАКИЕ грефы -
это как...ПОЛИТИЧЕСКИе грифы...
ВСЁ рвать-И-разрушать - ОНИ готовы!
Почему ТАКИЕ враждебные России ЧЛЕНЫ -
Из "козырнОЙ-обОЙмы" господина Vovы...
[а сколько ТАМ такИХ..."ГИТЛЕРОВ"...]
[Vova Знает...но сказать НЕ готов...]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО... Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 17-10-18.
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(без названия)
и еще пара слов написал 17.10.2018 15:25
Наcpaть на пeдика Грефа! Будущее у России забрезжит, когда вдова Медведева придет в тюрьму к Путину узнать, за что застрелили Грефа и Миллера на похоронах Сечина. И не ранее!
.
ПОЧЕМУ ГЛЮЧИТ СТРАНИЦА ПРО АФОН и ПУТЛЕРА?
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