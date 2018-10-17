Что, опять украинского терроризма нет?

В результате теракта, произошедшего в колледже Керчи, погибли 18 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее Следственный комитет России сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших, большинство из них — подростки.
Как-то сразу по-другому выглядит "пострадавший" Сенцов. Тоже ведь собирался взорвать что-то...
О том, что украинский терроризм существует, я писал давно, незачем повторяться.
Что террористической настороженности в обществе нет - тоже ясно. Хотя вроде бы Крым живет по факту в прифронтовой полосе. Но не верится...
Обидно, конечно, что уроки в очередной раз извлекаются с кровью. Но по-другому у нас как-то не получается.
А.Б.
PS. Версию про очередного психа-одиночку предлагаю обсуждать где-нибудь в другом месте.
""с... к.. о.. т.. о.. в... е...д"" написал 17.10.2018 18:13
как бы П. С.
22-летний москвич ночью вырезал всю свою семью
Утром в среду, 17 октября, в полицию позвонил мужчина. Довольно спокойно сообщил:
- Здравствуйте. Я убил свою семью.
И назвал адрес: улица Летчика Бабушкина, дом... Приехавшие на место полицейские нашли в квартире три тела. Мужчина и женщина, около пятидесяти лет, и пенсионерка. На телах всех троих - десятки ножевых ранений.
- Звонившего, 22-летнего москвича, задержали, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Оружие - кухонный нож, перепачканный в крови - нашли. Молодой человек сообщил полицейским, что убитые - его отец, мать и бабушка. Он признается в их убийстве.
https://m.kp.ru/daily/26896.4/3940222/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
это герой России! написал 17.10.2018 18:09
и еще пара слов написал 17.10.2018 18:06
Старче написал 17.10.2018 18:01
Truzadrotttttt написал 17.10.2018 17:59
просто память написал 17.10.2018 17:42
Печальник написал 17.10.2018 17:41
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А почему бы вам не порассуждать по поводу вашего обозревателя Александра Головенко?
Или он, назойливо посылая всех на три веселых буквы, не является вашим самым рейтинговым и исполнительным сотрудником?
Неужели вы не замечали, что он больной человек?
киргуду написал 17.10.2018 17:38
Овчат написал 17.10.2018 17:36
и еще пара слов написал 17.10.2018 17:34
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ЗЫ: Дык... сейчас пейсатый хряк по кличке Сатановский на своем жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" тыкал языком в сторону укрофашистской Украины, мастурбирая немытым ртом про взрыв в Керчи... дык, что - визитку Яроша уже нашли на месте взрыва? Или как?
petro написал 17.10.2018 17:32
просто русский написал 17.10.2018 17:31
следовательно виноваты хохлы
petro написал 17.10.2018 17:29
-Что это? написал 17.10.2018 17:28
Лезут со свиным рылом щеневмэрлой всюду.
Зайдите в любой русский стрим,чат.
От свнорылых ублюдков нет спасу.
Денацификация будет проводиться .
так то... написал 17.10.2018 17:15
самое мерзкое,что нам опять будут петь про братский народец,которому надо помочь..
и даже если подтвердится,что росляков принадлежит к ублюдочной укронацисткой бандеровской нечисти,то это постараются скрыть.
Крокодил33 написал 17.10.2018 17:15
Светослав>>> написал 17.10.2018 16:53
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Крокодил33 написал 17.10.2018 16:45
кот написал 17.10.2018 16:43
йй написал 17.10.2018 16:35