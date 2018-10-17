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Московский листок

Что, опять украинского терроризма нет?

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 20

терроризм европа рф
Что, опять украинского терроризма нет?

В результате теракта, произошедшего в колледже Керчи, погибли 18 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее Следственный комитет России сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших, большинство из них — подростки.

Как-то сразу по-другому выглядит "пострадавший" Сенцов. Тоже ведь собирался взорвать что-то...

О том, что украинский терроризм существует, я писал давно, незачем повторяться.

Что террористической настороженности в обществе нет - тоже ясно. Хотя вроде бы Крым живет по факту в прифронтовой полосе. Но не верится...

Обидно, конечно, что уроки в очередной раз извлекаются с кровью. Но по-другому у нас как-то не получается.

А.Б.

PS. Версию про очередного психа-одиночку предлагаю обсуждать где-нибудь в другом месте.



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Всего комментариев к статье: 20
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Почему нет, АБ? У вас вся страна из психов и идиотов состоит.... :)
""с... к.. о.. т.. о.. в... е...д"" написал 17.10.2018 18:13
Рослякова камера там засняла, там же он заложил 5 зарядов, стрелял по своим, затем застрелился. Поклонник новороссий, вяличия русни, шовинист- путинист, ну обычный русский скотовыблядок, всего лишь один из 140 млн. скотовыблядков. А ты не спеши АБ, ваши скотовыблядские СМИ потом все растолкуют, разложат по полочкам.......Ваще у русачков наблюдаю сезонное обострение, читая новости. Русачки и без того от рождения йопнутые на всю голову, так шта в принципе ничего особенного, ведь и раньше аналогичные случаи были. Чай забыл? Ему на Донбасс надобно было: тама человеческого материала много, тама бы и нашел применение своим скрепным талантам.... среди прочих упырей и пи. дорасов т. н. русского мира..... :)
как бы П. С.
22-летний москвич ночью вырезал всю свою семью
Утром в среду, 17 октября, в полицию позвонил мужчина. Довольно спокойно сообщил:
- Здравствуйте. Я убил свою семью.
И назвал адрес: улица Летчика Бабушкина, дом... Приехавшие на место полицейские нашли в квартире три тела. Мужчина и женщина, около пятидесяти лет, и пенсионерка. На телах всех троих - десятки ножевых ранений.
- Звонившего, 22-летнего москвича, задержали, - рассказал &#171;КП&#187; источник в правоохранительных органах. - Оружие - кухонный нож, перепачканный в крови - нашли. Молодой человек сообщил полицейским, что убитые - его отец, мать и бабушка. Он признается в их убийстве.
https://m.kp.ru/daily/26896.4/3940222/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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(без названия)
это герой России! написал 17.10.2018 18:09
бился с биндеровцами до последнего патрона!
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(без названия)
и еще пара слов написал 17.10.2018 18:06
Как интересно... https://avmalgin.livejournal.com/7874915.html
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Ну,вот
Старче написал 17.10.2018 18:01
Еще 18 ангелов,невинно умучаных перестройкой,ушли в небеса
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Явная недоработка "патриотической оппозиции"
Truzadrotttttt написал 17.10.2018 17:59
Малолетний лузер вместо того, чтобы отправиться в Сирию или Донбасс убивать врагов "русского мира", вырезает однокурсников. Стыдно, товарищи. Стыдно!!!
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(без названия)
просто память написал 17.10.2018 17:42
русский студент Владислав Росляков совершенно законно купил огнестрельное оружие и 150 патронов. Продали ему оружие русские власти.
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Соболезную т.Баранову!
Печальник написал 17.10.2018 17:41
PS. Версию про очередного психа-одиночку предлагаю обсуждать где-нибудь в другом месте.
------------
А почему бы вам не порассуждать по поводу вашего обозревателя Александра Головенко?
Или он, назойливо посылая всех на три веселых буквы, не является вашим самым рейтинговым и исполнительным сотрудником?
Неужели вы не замечали, что он больной человек?
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(без названия)
киргуду написал 17.10.2018 17:38
вранье,полное дерьмовое вранье.....вообще веры правительству,следователям,прокуратуре пр му ***ам веры нет....у расследователей ,версийизлагателей одно на уме доллары в офшор скинуть.правды в россии нет.
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Пасти баранов
Овчат написал 17.10.2018 17:36
Баранов много и людей из них не сделаешь. Баран всегда останется бараном из баранов.
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(без названия)
и еще пара слов написал 17.10.2018 17:34
"Что, опять украинского терроризма нет?" - как нет? как нет?! До сих пор стоит в глазах трехлетний мальчик из Славянска, которого путлеровские пропагандоны распяли на своем кисель-тв...
.
ЗЫ: Дык... сейчас пейсатый хряк по кличке Сатановский на своем жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" тыкал языком в сторону укрофашистской Украины, мастурбирая немытым ртом про взрыв в Керчи... дык, что - визитку Яроша уже нашли на месте взрыва? Или как?
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Re:
petro написал 17.10.2018 17:32
Послушай педя,Росляков был сторонником новороссии и русского мира.
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(без названия)
просто русский написал 17.10.2018 17:31
русский студент Росляков на русской территории убил русских
следовательно виноваты хохлы
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(без названия)
petro написал 17.10.2018 17:29
Баранов ждал визитки Яроша,а нашли визитку Захарченко
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Вонючие скаклоублюдки Светы потенциальные террористы и будут уничтожаться.
-Что это? написал 17.10.2018 17:28
Бывшая Украина стала территорией 404 со скачущими желто голубыми гамадрилами.
Лезут со свиным рылом щеневмэрлой всюду.
Зайдите в любой русский стрим,чат.
От свнорылых ублюдков нет спасу.
Денацификация будет проводиться .
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(без названия)
так то... написал 17.10.2018 17:15
скорее всего, этот росляков кроме ублюдочного укронацисткого "цензора" ничего не читал..
самое мерзкое,что нам опять будут петь про братский народец,которому надо помочь..
и даже если подтвердится,что росляков принадлежит к ублюдочной укронацисткой бандеровской нечисти,то это постараются скрыть.
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Re: Re: Уже испугались теракта и переквалифицировали, врут крембляди как всегда
Крокодил33 написал 17.10.2018 17:15
Даже Светка испугалась теракта, потому что если теракт, следует мочить укров. А это не выгодно украм и кураторам Путина. Так как за этим должны следовать решительные действия. Но это не в русле политики Путина.
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Re: Уже испугались теракта и переквалифицировали, врут крембляди как всегда
Светослав>>> написал 17.10.2018 16:53
Шо самое веселое, этот пацанчик Росляков был приверженцем идей т.н. "русского мира" и лугандонии. Русские Де6илы 6ля (С) таки умудрились вырастить из своих калорадских личинок племя собственных палачей ))
.
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Уже испугались теракта и переквалифицировали, врут крембляди как всегда
Крокодил33 написал 17.10.2018 16:45
Врут и будут врать. Решили свалить на мальца.
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(без названия)
кот написал 17.10.2018 16:43
Мне одному это напоминает про сахар-1999 ?
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(без названия)
йй написал 17.10.2018 16:35
Когда уже будет еще что-нить про кинофестиваль в Сирии?
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