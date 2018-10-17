Что, опять украинского терроризма нет?

В результате теракта, произошедшего в колледже Керчи, погибли 18 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее Следственный комитет России сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших, большинство из них — подростки.

Как-то сразу по-другому выглядит "пострадавший" Сенцов. Тоже ведь собирался взорвать что-то...

О том, что украинский терроризм существует, я писал давно, незачем повторяться.

Что террористической настороженности в обществе нет - тоже ясно. Хотя вроде бы Крым живет по факту в прифронтовой полосе. Но не верится...

Обидно, конечно, что уроки в очередной раз извлекаются с кровью. Но по-другому у нас как-то не получается.

А.Б.

PS. Версию про очередного психа-одиночку предлагаю обсуждать где-нибудь в другом месте.