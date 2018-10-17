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Московский листок

Реальные доходы россиян продолжают падать ударными темпами

Опубликовано 17.10.2018 в разделе комментариев 0

Реальные доходы россиян продолжают падать ударными темпами

Реальные денежные доходы россиян в сентябре 2018 года уменьшились на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, после снижения на 0,9% в августе, сообщил Росстат. До этого они росли на протяжении семи месяцев и с начала года прибавили 1,7%. В 2017 году население России обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2018 года, по оценке ведомства, составила 42 тыс. 200 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,8%, за первые 9 месяцев года — на 11,1%.

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличилась в сентябре на 7,2% в годовом исчислении и на 1,8% в помесячном сопоставлении.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы, скорректированные на уровень инфляции и не учитывающие обязательные платежи.

 



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